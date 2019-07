Toto jsou všechny vizuální rozdíly mezi první a revidovanou verzí Galaxy Fold

V souvislosti se včerejším oznámením upravené verze Galaxy Fold vydal Samsung i novou sadu tiskových fotografií svého skládacího hybridu. A tak nastal čas porovnávání. Na první fotce si můžete všimnout přepracovaného vnějšího pantu, který má při pohledu ze zadní strany jiný tvar zakončení. O něco výraznější změnu lze vidět na druhém snímku v galerii. V rozevřeném stavu je oblast pantu daleko robustněji vystlána.

Skoro to vypadá, že přídavná lišta má při otevření zabránit byť i jen minimálnímu odchlípení displeje, takže se pod něj již nemají dostat žádné nečistoty. Na třetí fotce lze vidět rozevřený pant při přímém porovnání mezi jeho starou a novou verzí. Za zmínku stojí i viditelný konec svrchní části fólie, která je nedílnou součástí struktury displeje. Jednou z provedených změn totiž bylo i to, že se fólie schová pod krajní rámeček vnitřního displeje Foldu. A nemá tak uživatele vybízet k jejímu odlepení.

Co stálo za problémy první verze Galaxy Foldu?

Do prodeje se upravený Galaxy Fold dostane v září, byť přesné datum Samsung zatím nezveřejnil. Telefon se začne prodávat na vybraných trzích, a podle spekulací se zřejmě na menší trhy v první várce nedostane. Vycházet můžeme i vývoje lokalizovaných firmwarů pro Fold, které byly v nedávné době zastaveny i u takových zemí jako je Itálie nebo Nizozemsko. Poslední verze firmwaru pro Fold se nyní testuje v USA, Velké Británii, Německu, Francii a v Indii. A právě to by měly být trhy, kde se remodelovaný Galaxy Fold ukáže jako první.

Zdroj Allaboutsamsung