Tři modely řady Huawei P40 se krátce ukázaly ve všech barevných variantách

Známý leaker Evan Blass (@evleaks) na svém Twitteru publikoval barevnou paletu připravovaných modelů řady Huawei P40. Mimo modelu Huawei P40 Lite, se můžeme těšit na trojici smartphonů, které bude na zadní straně odlišovat počet fotoaparátů. A na tiskové fotografii můžete vidět všechny tři varianty, které jsou však mezi sebou zcela náhodně zamíchány.

Základní model Huawei P40 bude nástupcem loňského Huawei P30. Na zádech smartphone nebude trojitý fotoaparát, základem bude 52 MPx snímač, 40MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Přesné rozlišení teleobjektivu však neznáme. Základní model bude k dostání ve stříbrné, zlaté, černé, modré a také v gradientní stříbno-fialové.

Huawei P40 Pro má nabídnout stejnou sestavu fotoaparátů, pouze místo 3× optického zoomu má povýšit na zoom pětinásobný. Do fotografické party navíc přibude ToF snímač. Barvy mají být identické jako u P40, přibýt by mohla jen barevná verze Mint Green, kterou můžete vidět v naší galerii. Nejvýkonnější verze bude označena jako Huawei P40 Pro Premium, a podle dřívějších úniků by měla mít záda z keramiky. Ve fotomodulu přibude ještě jeden foťák zatím neznámých parametrů. Topmodel se do prodeje dostane v bílé a černé.

Představovací video Huawei P40 Lite:

Zdroj Twitter via Phonearena