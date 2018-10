Tři oči vidí lépe do hloubky. Podívejte se, jak fotí Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung letos na podzim pořádně našlápl do mobilního focení a výsledkem jsou dva smartphony střední třídy se třemi a čtyřmi objektivy. Jejich fotografická výbava bude velmi podobná, protože si však na Galaxy A9 ještě počkáme, prozatím si vystačíme s Galaxy A7. Hardware patří do střední třídy, ale co čekat od třech fotoaparátů?

Specifikace tří fotoaparátů

Galaxy A7 (2018) v redakci testujeme v černé barevné variantě. Na jeho zádech najdeme trojici objektivů vyskládanou „do semaforu“:

Hlavní foťák se světelností f/1,7 má rozlišení 24 MPx, standardní úhel záběru (77°) a automatické ostření

Druhý má 8 MPx, široký 120° úhel záběru, clonu f/2,4 a fixní focus

Třetí snímač má pouze 5MPx, objektiv f/2.2 a slouží k hrátkám s hloubkou ostrosti, fixní focus

Obraz je víc, než tisíc slov

Fotografická aplikace je podobná jako u Galaxy S9, dočkala se však hned několika změn. V automatickém režimu vám v pravé části displeje naskočí přepínač mezi hlavním a širokoúhlým fotoaparátem. Přepnutí se hodí zejména při focení místností či budov. Zatímco ostatní si musí při focení radnice pořádně odstoupit (pokud to jde), u A7 stačí přepnout na širokoúhlý objektiv, a do záběru dostanete víc.



Porovnání základní (první pozice) a širokoúhlé fotografie (druhá pozice)

Je však třeba počítat s deformací obrazu typickou pro širokoúhlou optiku. Rovné linie blízkých objektů budou zaoblené. Na druhou stranu, pokud budete chtít zachytit přírodní scenérie, deformace na fotkách nejsou až tak vidět. Širokoúhlý snímač sice neostří (pouze rozpoznává obličeje), ale vše od zhruba dvou centimetrů dále je slušně zaostřené.

Třetí oko



Fotografie s rozmazaným pozadím na úrovních 3 a 7

Třetí objektiv se do hry dostává až v režimu Živého zaostření, kdy doplňuje základní 24MPx snímač. Snímaný objekt musíte dostat do vzdálenosti 1 - 1,5m od fotoaparátu, následně se vám zobrazí žlutý informační pruh, který potvrdí, že můžete začít fotit s proměnlivou hloubkou ostrosti. Snímač navíc dokáže automaticky ostřit na tváře, případně mu můžete ručně vybrat objekt zaostření ještě před pořízením snímku. V galerii si následně můžete upravit úroveň rozostření pozadí. A to i několikrát po sobě, protože si snímek v sobě neustále drží prostorová data.



Různé podoby rozmazaných snímků, nemusí se nutně jednat jen o portréty...

Novinkou je to, že si v galerii můžete vybranou oblast na snímku zaostřit, zatímco z té druhé se stane rozmazané pozadí. Částečně tak můžete napravit rozostřené snímky, kde snímač neostřil přesně na místo vašeho zájmu. Rozmazání opět vypadá velmi stylově, u některých typů scén jsem si povšiml i dvou úrovní rozmazání (něco jako prostřední a zadní pozadí), pokud je objekt v popředí odlišný od naučených portrétů osob, můžete se stát, že hrany rozmazání a ostrosti nebudou přesně sedět.



V pořízených fotografiích jsou bohatá prostorová data. V Galerii tak můžete jednoduše přeostřit na novou oblast zájmu, třeba na pozadí. Na prvním snímku je pak oblast mezi plyšáky zaostřena, i když by měla být rozostřená. Umělá inteligence tedy není všemocná

Jedním z dalších režimů je rozpoznávání scén, které umí dle situace automaticky upravit barevné podání. Fotoaparát rozpozná vodu, stromy, krajinu, květiny, zeleň, osoby, zvířata, nebe, budovy a další objekty, v případě potřeby také sám aktivuje režim HDR. Snímače postrádají optickou stabilizaci, takže se při natáčení videí musíte spolehnout na stabilizaci digitální. Videa lze natáčet i zpomaleně, nečekejte však Superzpomalený režim jako v případě Galaxy Note 9.



Rozpoznávání jednotlivých typů scén poznáte podle ikonky v pravé části hledáčku (zde konkrétně voda)

Celkově jsme byli s kvalitou fotek na přímém slunci spokojeni, trochu slabší však byla barevná věrnost. Nejvíce vidět to bylo v lese se stromy v různých odstínech zelené, které jsou v reálu doslova pastvou pro oči, zatímco na fotografiích splývají v jeden odstín nevýrazné zelené. V interiérech a za horšího osvětlení se do fotek vkrádá šum a výrazné „zamlžení“, které výrazně ovlivňuje kvalitu fotek.



Selfie pořízená za různých světelných podmínek

Kamerka pro selfie má rozlišení 24MPx a neumí zaostřovat. Toto se částečně snaží napravit režim Zaostřená selfie, v němž umělá inteligence uměle doostří obličej a rozmaže pozadí, jako byste fotily selfíčka duálním fotoaparátem. Do Messengeru je kvalita selfie dostatečná, na nějaké větší selfie alba to však nevidíme...

Další fotografie:

V redakci připravujeme kompletní recenzi Samsungu Galaxy A7 (2018). Pokud máte k telefonu jakýkoliv dotaz, můžete jej položit v diskusi pod článkem.

Ukázková videa: