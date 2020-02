U Samsungů nelze dlouhodobě upravit rozlišení fotek. Letos dojde k malé změně

U většiny smartphonů řady Galaxy od Samsungu nelze dlouhodobě při focení navolit vlastní rozlišení fotografie. Tak základní věc, která je u konkurence běžnou součástí nastavení fotoaparátu, se ze systému vytratila společně s aktualizací na Android 9.0 Pie. A to, co původně vypadalo jako chyba, se po roce nedočkalo žádné opravy. I po aktualizaci na Android 10 tak v nastavení fotoaparátu chybí možno úpravy rozlišení fotek. Navíc to není chyba, ale požadovaná funkčnostt!

Na akci Samsung Unpacked jsem se potkal s jihokorejským produktovým manažerem, který mi potvrdil, že Samsungui přišla spousta voleb u rozlišení fotek pro uživatele matoucí, a proto tuto položku z nastavení raději kompletně odstranil. A proč vlastně měnit rozlišení fotky? No třeba s ohledem na paměť, po roce už telefon střední třídy nemusí mít tolik volného místa. Nebo jinak, když ještě před focením víte, že budete snímky umisťovat na Twitter nebo Facebook, a uploadovat z mobilu přes mobilní data, je pořízení fotek v plném rozlišení holý nesmysl.

A neobstojí argumentace, že sociální sítě stejně fotkám přidají kompresi nebo to, že lze rozlišení fotek dodatečně snížit ve vestavěném editoru. Ano, skutečně to jde. Proč ale dělat věci jednoduše, když to jde složitě?

Pokud Samsung rozlišení fotek vidí stále jako náročnou volbu v nastavení, byl bych pro to, aby se změna rozlišení fotek zachovala alespoň v režimu Pro. Samsung však pro letošní rok alespoň částečně volbu rozlišení fotek vrací zpět, a to, trochu netradičně, přes Nastavení poměru stran výsledné fotografie. A to platí již pro první letošní novinky - Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite i pro novou řadu Galaxy S20 Ultra.

Konkrétně u Galaxy A71 jsou na výběr poměry Full, 1:1, 16:9, 4:3 a 4:3H. V prvním případě je rozlišení fotky 4 624 × 2 048 pix (6,7 MPx), u širokoúhlého formátu má snímek rozlišení 4 624 × 2 604 pix (12 MPx), v poměru 4:3 následně rozlišení 4 624 × 3 468 pix (16 MPx). Až poslední poměr stran se znakem H (= High Resolution) produkuje fotky v maximálním rozlišení snímače - 9 248 × 6 936 pix (64 MPx). A ty mají velikost až okolo 16 MB, ostatní snímky se vejdou do 3 MB.

Stejné chování vykazuje i fotograficky nejvybavenější Galaxy S20 Ultra, který při focení v horších světelných podmínkách spojuje devět pixelů do jednoho. V základu je tedy aktivní focení 12MPx fotek v poměru stran 4:3, jakmile přepnete na režim 4:3H, dostanete se k focení v maximálním rozlišení 108 MPx (tj. 12 032 × 9 204 pix).



Volba rozlišení fotografií se u Samsungů se 32MPx fotoaparáty a vyššími přesunula do Nastavení poměru stran fotografie. V základním režimu 4:3 se používá Pixel binning, pokud chcete fotit v maximálním rozlišení, zvolte režim 4:3H

Analogicky je to s poměry stran u Galaxy S10 LIte. Poměr Full tak produkuje fotky s rozlišením 4 000 × 1 800 pix, u formátu 4:3H se dostáváme na rozlišení 8 000 × 6 000 (48 MPx). Při focení v běžném režimu 4:3 pořizujete fotky v rozlišení 4 000 × 3 000 pix. Po prvním spuštění je vždy navolen poměr stran 4:3, telefony používají Tetracell pixel binning, takže je úvodní nastavené rozlišení fotek vždy menší, než maximum použitého snímače.

U Samsungu si tak můžete opět nastavit i nižší rozlišení fotek, ale to je pevně spjato s úplně odlišnými poměry stran pořízených snímků. Konkrétní rozlišení se dozvíte až z detailů pořízené fotografie. Nenastavíte si sice nic mimo pevně dané volby, i tak se ale jedná o drobnou změnu, která by mohla některým uživatelům pomoci. Jen ji nehledejte v nastavení fotoaparátu ale u volby poměrů stran pořízených fotografií...