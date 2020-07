Ukrajinská pobočka Samsungu na svých webovkách ukázala Galaxy Note20 Ultra!

Tomu se říká únik jako řemen! Ukrajinská pobočka Samsungu na svých webových stránkách zaměřených na starší model Galaxy Note 8 ukázala záda připravovaného, a zatím dost špatně utajovaného, tabletofonu Galaxy Note20 Ultra! Hledat za tím můžeme databázovou chybu, protože na konci této stránky (zde máte pro jistotu uložený snapshot z Wayback Machine) má být dle popisku fotky vidět „ležící Galaxy Note10 Plus s rozsvíceným displejem, tapetou a modrým perem S Pen ležícím na displeji“. Místo toho na nás však kouká fotka zad bronzové varianty Galaxy Note20 Ultra!

Tiskový render do puntíku potvrzuje dřívější úniky založené na náčrtcích v CADu a na již vyrobených krytech a obalech, u nichž dominuje masivní výřez pro fotoaparáty. Fotomodul můžeme připodobnit k modelu Galaxy S20 Ultra, jenže v něm budou jen tři fotoaparáty s kruhovým ohraničením. To proto, aby nejníže umístěný čtvercový periskopický teleobjektiv vizuálně nijak nevyčníval. Na první pozici bude umístěn 108MPx snímač, u něhož měl Samsung vyladit rychlost a přesnost ostření, stejně jako snímaní detailů a makro - právě to byly největší nedostatky 108MPx fotočipu použitého u Galaxy S20 Ultra.

Uprostřed fotomodulu má být připraven 12MPx ultraširokoúhlý objektiv, který si novinka vypůjčí z řady Galaxy S20. Vedle foťáků nebude chybět LED dioda a laserový autofocus, ze kterého se však může ve finále vyklubat i ToF kamerka. Doplňkové ovladače se vrátí z levého boku zpět na pravou hranu telefonu, záda budou opět zakřivená, aby co nejlépe kopírovala profil dlaně. A barevná varianta? Má se jednat o verzi Mystic Bronze, která má být konečně matná - to aby na zádech nebyly tak vidět otisky prstů a nečistoty. Alternativně bude Galaxy Note20 Ultra k dostání v černé.

Ve stejném odstínu bude vyrobeno i dotykové pero S Pen, které má opět tenký hrot, jedno akční tlačítko a také vycvakávací mechanismus na svém konci. I když, i u stylusu se očekává jedna změna. Šachtice by se měla přesunout z pravého na levý kraj spodní hrany. Představení řady Galaxy Note20 se očekává 5. sprna.