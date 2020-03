Unikátní kombinace odolnosti a výkonu. Testujeme Samsung Galaxy Xcover Pro

Ty nejodolnější smartphony od Samsungu byly odjakživa součástí modelové řady Galaxy Xcover. Poslední modely, Galaxy Xcover 4 a Galaxy Xcover 4s, nás však utvrdily v tom, že se na nějaký slušnější výkon primárně vůbec nemyslelo. Testovaný Galaxy Xcover Pro se však v tomto ohledu trochu vymyká. Nabídne slušný čipset střední třídy, displej s průstřelem, duální foťák a podporou dvou SIM karet. A samozřejmě také zvýšenou odolnost.

Telefon nám do redakce dorazil v jediné černé barevné variantě, která je patrná, jak na bočních hranách, tak na zadním krytu. Hlavním použitým materiálem je plast, který je v rozích bohatě vyztužen, zadní plastová skořápka je pružná a vroubkovaná, což napomáhá při držení telefonu. A pokud se vám do krytu dostanou nečistoty, jednoduše je opláchnete. Tělo splňuje odolnostní normu IP68, konektory a bateriový prostor chrání nepropustné membrány. Díky podpoře MIL-STD810G je zaručeno, že telefon přežije i pády ze 120 cm na zem.



Samsung Galaxy Xcover Pro nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, která je také barvou jedinou

Hned na první pohled nás zaujal displej. Ten na úhlopříčce 6,3 palce vykresluje matici 2 340 × 1 080 obrazových bodů. Jedná se o panel typu TFT LCD, který má u svého levého horního rohu průstřel pro 13MPx selfie. U čistě bílého pozadí je ale patrné, že jsou u průstřelu pixely trochu tmavší. Displej je v rozích zakulacen a kryje jej Gorilla Glass 5. Podpora adaptivního jasu je samozřejmostí, zvýšená citlivost umožní displej ovládat v rukavicích. Po delší době však v řadě Xcover chybí fyzická tlačítka pod displejem, jsou tak k dispozici v dotykové formě, a to bez vibrační odezvy.



Akční klávesu najdete na levém boku i na horní hraně, a to poblíž notifikační diody, na pravém boku je připravena zamykací klávesa spojená se čtečkou otisků prstů. Na spodní hraně jsou připraveny POGO piny a USB-C

Na bocích najdeme hned tři akční tlačítka, jimž můžete na stisk a podržení nastavit spuštění vybrané aplikace či funkce. To největší, oranžové, je umístěno na levém boku, menší klávesa je připravena na horní hraně. Vedle ní se tísní malá notifikační dioda a kousek vedle i sluchátkový jack se sekundárním mikrofonem. Jako třetí akční klávesu můžeme brát dotykovou plošku na pravém boku, v níž se nachází i čtečka otisků prstů. Na podržení vypíná telefon či spouští Bixbyho, na dvojitý stisk ale může spustit libovolnou aplikaci.

Redakční představení Samsungu Galaxy Xcover Pro

Na spodní hraně je připraven napájecí USB-C a doplňkové POGO piny pro hromadné nabíjení firemních zařízení v dokovacích stanicích. Pod plastovými zády je umístěna uživatelsky vyměnitelná 4 050mAh baterie s NFC, kterou můžete v případě potřeby nahradit za druhou nabitou (není součástí balení). Přibalená nabíječka poskytuje 15W nabíjecí výkon. A zatímco dvě SIM karty ve velikosti nano můžete do telefonu vložit až po vyjmutí baterie, microSD kartu (až 512 GB) lze vytáhnout i za chodu. Na zádech se o focení a skenování barkódů postará duální fotoaparát v kombinaci 25 MPx (F1.8) + 8 MPx (F2.2).



Dva sloty pro nanoSIM, samostatná pozice pro microSD, vyjímatelná baterie a obsah základní krabice

Výkon obstarává 10nm čipset střední třídy, osmijádrový Exynos 9611 (4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz) Operační paměť je 4GB, úložiště pak 64GB. Na novodobé smartphony se jedná o spíše průměrný hardware, na řadu Xcover je to však lehký nadstandard. Uvnitř telefonu je připraven Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0. V Antutu telefon získal 184 259 bodů.



Screenshoty z uživatelského rozhraní, v telefonu je k dispozici březnová aktualizace zabezpečení

Základní aplikační výbava není nijak zvlášť speciální, zřejmě bude záležet na tom, co si budou do nabídky chtít zařadit firmy, pro které je tento odolný model primárně určen. Bezpečnost obstarává platforma KNOX, data jsou chráněna již na hardwarové úrovni (šifrování, ochrana běhového prostředí v reálném čase, apod.), aby nemohlo dojít k žádnému úniku citlivých firemních dat. Smartphone lze jednoduše přidat do stávajících firemních MDM systémů přes funkce Knox Configure a Knox E-FOTA.

Samsung Galaxy Xcover Pro katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 10,0 mm, 218 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 050 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 25MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 51 %

vybavenost ?

Telefon je však dostupný i v běžné uživatelské distribuci, a určitý soukromý prostor si v něm můžete vytvořit např. prostřednictvím Zabezpečené složky. Součástí základní krabice je mimo telefonu a baterie také USB-C kabel, 15W adaptér a základní pecková sluchátka. V Česku se smartphone prodává za 12 990 Kč. V redakci jej aktuálně začínáme testovat, takže se brzy můžete těšit na detailní recenzi.