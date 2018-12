Unikly britské ceny Samsungů řady S10. Lite verze bude levnější než Galaxy S9

Ohledně smartphonů řady Galaxy S10 jsme se toho za poslední měsíc dozvěděli hodně, nejnovější únik však do celé skládačky přidává data a také koncové ceny všech paměťových variant. Podle zdroje dojde k představení tria Galaxy S10 20. února, a to pět dní před zahájením veletrhu MWC 2019 v Barceloně. A je to logický krok, Samsung tak může jubilejní Galaxy S10 ukázat na samostatném eventu, zatímco v Barceloně by o „mediální slávu“ soupeřil se spoustou dalších výrobců.

Ještě týž den dojde k zahájení předprodejů, na pulty obchodů se smartphony dostanou v pátek 8. března. Zajímavé jsou také ceny, za které by se měly nové „es desítky“ začít prodávat. Nejníže postavený model Galaxy S10 Lite se 128GB úamětí má stát 670 liber, tedy v přepočtu 19 300 Kč. Připomeňme, že letošní Galaxy S9 začínal na cenovce 21 990 Kč.

Prostřední model Galaxy S10 vyjde ve 128GB variantě na 800 liber (23 tisíc Kč), u 512GB verze bude cena nastavena na rovných tisíc liber, tj. 28 800 Kč. Nejvybavenější Galaxy S10 Plus má se 128GB pamětí vyjít na 25 800 Kč, půlterabytová varianta se přehoupne přes 30 tisíc (31 600 Kč). Právě tyto tři verze má Samsung představit 20. února.

Později se však na trh dostane Galaxy S10 Plus s 1TB úložištěm, který má nabídnout i podporu sítí 5G. Má se jednat o model s 6,7" displejem a čtyřnásobným fotoaparátem na zadní straně. A Samsung si jej nechá i pořádně zaplatit, smartphone má stát 1 400 liber, tedy zhruba 40 300 Kč! Nejvybavenější verze tak bude stát dvojnásobek toho, co nejlevnější S10 Lite. Únik dále zmiňuje i funkci PowerShare, která má umožnit z Galaxy S10 bezdrátově dobíjet další zařízení (po vzoru Huawei Mate 20 Pro). Uveřejněné ceny jsou zatím v úrovni spekulací. Samsung na ně nijak nereagoval.

Zatím největší vnitřní paměť nabídl Samsung u 512GB Galaxy Note 9:

Zdroj Gizmodo.co.uk