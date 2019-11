Úřad FCC schválil Samsung Galaxy S10 Lite. Na trh má jít ještě před Vánoci

O Samsungu Galaxy S10 Lite se mluví již delší dobu, zatím se však jednalo o pouhé spekulace. Reálný základ jim však až před pár dny dal americký regulátor FCC, který certifikoval model SM-G770F a uvedl i jeho prodejní označení Galaxy S10 Lite. Podle všeho se nový model dostane do prodeje ještě v prosinci, a specifikace zatím vypadají velmi dobře, moc „Lite“ (tj. ořezaných) položek ve výbavě nebude...

Z výsledků testování u amerického FCC můžeme vyčíst, že telefon dostane displej s úhlopříčkou 6,7 palce (zřejmě s rozlišením Full HD+), který bude větší, než Dynamic AMOLED panel u Galaxy S10+. Tělo telefonu bude oproti tomuto modelu delší a nepatrně širší, konkrétně 160 × 75 mm, tloušťka telefonu je zatím neznámá. Dokumentace FCC dále prozradila podporu 45W nabíjení, které zatím podporuje jen Galaxy Note10+, slot pro microSD karty nebo podporu LTE Cat.14.

Z dřívějších spekulací vyplývá, že telefon dostane čipset Snapdragon 855, 8GB RAM a 128GB úložiště. Na zádech se dočkáme trojitého fotoaparátu v konfiguraci 48 + 12 + 5 MPx snímačů, selfie kamerka bude mít rozlišení 32 MPx. Nevyměnitelná baterie má nabídnout kapacitu 4 500 mAh. S ohledem na výše uvedené řádky nám vůbec nesedí označení „Lite“, které se tradičně vztahuje k ořezaným verzím dříve vydaných modelů řady Galaxy. Řada „es desítek“ navíc už ořezanou verzi má, a to v podobě Galaxy S10e.

Představení trojice aktuální řady Galaxy S10:

Představení Galaxy S10 Lite by se mělo, podle spekulací, odehrát v prosinci. A to by byl u Samsungu bezprecedentní krok. Na druhou stranu, telefon to zřejmě (těsně) stihne ještě na předvánoční trh. A s vhodně zvolenou cenou by se mohlo jednat o zajímavý topmodel v černé, modré a bílé barevné variantě.

Zdroj FCC via XDA