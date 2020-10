UWB u Galaxy Note20 Ultra byla jen první vlaštovka. Samsung v ní vidí budoucnost

Samsung dnes na svém blogu potvrdil, že vkládá velké naděje do technologie UWB velké naděje, a že podpora UWB u Galaxy Note20 Ultra byla jen první vlaštovkou, po které následoval Galaxy Z Fold2. Samsung v této komunikační technologii vidí velký potenciál, takže má vyčleněn samostatný tým, který se bude starat o integraci UWB do dalších zařízení.

Standard UWB byl vyvinut počátkem tohoto tisíciletí a schovává se pod standardizovaným označením IEEE 802.15.4. Jedná se o vysokofrekvenční vysílání krátkého dosahu, které aplikacím v telefonu umožňuje určit směr, ve kterém se nacházejí další UWB zařízení. V praxi tak UWB otevírá možnosti pro rychlé sdílení dat z blízkých zařízení, která jsou si vědoma o vzájemné poloze toho druhého či k přesné navigaci uvnitř velkých prostor, např. na letištích nebo v obrovských vícepatrových garážích.

Technologii zaštiťuje organizace FiRa Consortium, jejímž členem se loni stal s Samsung. Toto uskupení v současné době pracuje na bližších detailech standardu, aby nedošlo k tomu, že si každý z výrobců udělá UWB po svém, což by znamenalo, že by technologie UWB mezi různými značkami nebyla kompatibilní. Samsung věří, že je UWB technologií budoucnosti a přislíbil otevřenou spolupráci na standardu se všemi členy FiRa Consortium.

Samsung představuje funkci UWB:

V praxi by se se tak UWB mělo brzy dostat i do dalších zařízení řady Galaxy, např. do očekávané řady Galaxy S21. V současné době funguje jen pří sdílení souborů pomocí funkce Sdílení nablízko (Nearby Share), je však potřeba aby i druhé zařízení podporovalo UWB. Dalším krokem UWB v načrtnuté roadmapě bude spolupráce s chytrými zámky.

Zdroj Samsung News