Už není co utajovat. Unikly zatím nejkvalitnější fotky Galaxy S10 a S10+

Sériím polorozmazaných snímků je definitivně konec. Samsungu unikl finální vzhled připravovaných Galaxy S10 a Galaxy S10+, a to na prvních povedených živých (a hlavně ostrých) fotografiích. Smartphony můžeme vidět z přední i zadní strany, a je zřejmé, že novinky budou vzhledově primárně vycházet z aktuální generace Galaxy S9.

Infinify Super AMOLED displeje však ještě o něco narostou do výšky, takže se selfie kamerka přesune do „průstřelu“. V případě Galaxy S10+ má mít oválný tvar, aby se do něj vešla duální selfie kamerka. Na spodní hraně najdeme konektor USB-C, hlavní reproduktor a také sluchátkový jack, od něhož někteří výrobci již pomalu dávají ruce pryč. Záda nám trochu připomínají Galaxy Note 9, nový trojitý fotoaparát bude zarovnán horizontálně a to spolu s přisvětlovací diodou a měřičem srdečního tepu.

Představení aktuální generace Galaxy S9 a Galaxy S9+:

Čtečka otisků zde ale bude chybět, dostane se totiž přímo pod displej. Na něm můžeme vidět Android Pie s nadstavbou One UI, která se již s firmwarovou aktualizací dostala v ČR do Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Na fotkách se ukazuje černá a zlatá barevná varianta, ve finále by mělo být barevných odstínů daleko více, a to i včetně očekávaných módních barevných gradientů.

Zdroj AllAboutSamsung