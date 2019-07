V ČR se ročně prodá milion Samsungů, říká ředitel české pobočky Tomáš Balík

Do Samsungu přišel ze společnosti Datart, takže elektronika všeho druhu mu rozhodně není cizí. Jaká je podle něj pozice českého Samsungu v Evropě, jak se daří prodejům vlajkových lodí, nebo jakou budoucnost vidí ve skládacích telefonech? A jsou čeští zákaznicí daleko více věrní značce nebo dají v první řadě na pořizovací cenu? To a mnohem více prozradil v rozhovoru, který nám poskytl v centrále Samsungu na pražském Chodově.

Tomáš Balík se stal ředitelem mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak loni v prosinci, kdy vystřídal Romana Šebka. Do jeho gesce spadá produktový marketing a prodeje v divizi, která zastřešuje všechna mobilní zařízení a souvislé služby v České republice a na Slovensku. Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Redakce: U Samsungu jste již půl roku, jak si stojí česká pobočka v rámci Evropy? Jak vidíte její výhled do budoucna?

Tomáš Balík, Head of Mobile Division Samsung CZ&SK: Samsung je velká korporace, hrozně silný hráč, který má za sebou dobrou značku. Na českém trhu se v minulosti objevily značky, nebudu je jmenovat, přišly a za dva roky je nerozezná agentura GFK, ani trh, a mnozí ani nevědí, že tady byli nebo nebyli. Na Samsungu je to kouzlo, že už 10 let je tady například řada Galaxy S, a celou tu dobu tady standardně plní svou funkci.

Pokud bych se měl pochlubit, tak letos je ČR nejlepší zemí v Evropě v prodejích „es desítek“ a dosahujeme opravdu dobrých výsledků s novou „áčkovou“ řadou, zejména u Galaxy A40 a Galaxy A50. Modelů Galaxy S10 prodáváme o polovinu více, než „es devítek“, celou řadou Galaxy S10 jsme se trefili do vkusu zákazníků, zejména po loňské Galaxy S9, které se nevedlo tak, jak jsme si plánovali. Ano, ne vždy se vše povede. Jsme spolehliví směrem k partnerům, čitelní pro zákazníky, což je to nejdůležitější, protože kdo se rozhoduje, zda něco koupí nebo ne? Je to právě koncový zákazník.

Ale není to jen o mobilech, jedná se o celý ekosystém. Samsung dokáže přinést i celé řešení chytrého domu - tablet, s hodinkami si si jdu zaběhat, z telefonu všem nasdílím své výkony, pak je tu televize, pračka, klimatizace, vysavač, lednice... a to se už teď všechno dá propojit. Když někdo miluje monobrand a chce mít pohodlné a známé prostředí u jedné značky, tak to jsme my.

Jak jste daleko s konceptem chytré domácnosti?

O řešení jsme se pokusili v minulosti, zatím se nám to nepovedlo, jak bychom chtěli, takže se do toho vrháme znova s cílem propojit i zařízení jiných výrobců. Samsung je a chce být otevřená platforma, nechce se zavírat ve své ulitě. Do našeho nového systému přidáte třeba chytré žárovky. Já je doma používám, značku nebudu specifikovat, ale mám to vše propojené v systému od Samsungu.

V práci mi sice někdy pípne notifikace, že mi doprala myčka, což není zrovna dvakrát užitečné, ale pak mi telefon zahlásí, že mi v myčce došlo leštidlo, a to je pro mě v danou chvíli užitečné. Připravujeme Smart Hub, který již teď částečně funguje, máme z pražských ukázek pozitivní feedback. Většina našich produktů se už dnes dá ovládat přes telefon či tablet, a by touto cestou půjdeme i nadále.

Systém pro chytrou domácnost je tedy v ČR již k dispozici nebo se stále připravuje?

Systém v jeho dokonalé podobě k dispozici v Česku ještě není, zatím se připravuje. Je k němu potřeba zmiňovaný Smart Hub. A ten zatím není lokalizovaný pro Českou republiku a Slovensko, a to mě osobně velmi mrzí. Ale, co je důležité, kdo už doma Samsung výrobky má, tak jdou už nyní společně propojit. Teď nechci předjímat, ale myslím si, že v roce 2020 by u nás mohl fungovat Smart Hub, který by doma propojil všechna zařízení různých značek. Vše závisí na lokalizaci.

Takže ve Smart Hubu pouze chybí podpora češtiny?

Vzal bych to ze širšího pohledu. Každý mobil, který přijde do české distribuce, stejně jako služby, musí projít tzv. lokalizací. To znamená, že se technicky projde, zda je zaručena funkčnost se všemi operátory, sítěmi, funkčnost aplikací a další záležitosti. Ještě než se výrobek uvede na trh, je třeba absolvovat složitý technologický proces. Když si telefon koupíte v Anglii nebo ve Francii, nemusí být u nás vše stoprocentně funkční.

Telefon tedy nebyl lokalizován pro ČR, a když lidé přijdou do prodejny a říkají, že protistranu neslyší, že je problém v síti, že jsme jim prodali špatný telefon... tak je to často proto, že telefon nebyl lokalizovaný, a někdo si jej přivezl z dovolené do ČR. Výběr je ale samozřejmě na zákazníkovi, ať se rozhodne, kde si telefon koupí. A to platí i o ČR.

A to jsme nakousli hodně široké téma...

Ano, to je pravda, ale jen proto, že to pozadí zákazník nevidí a pak je naštvaný na nás, i když nemůžeme za to, že telefon nebyl lokalizovaný pro ČR, aby tady fungoval na sto procent a přinesl to, co deklarujeme. Lokalizace je technický proces, který u každého produktu trvá různě dlouho. Jsou k němu určeni lidé, kteří se mu dlouhodobě věnují. Obrovská výhoda Samsungu je i to, že telefony dokáže customizovat, tj.individuálně přizpůsobit požadavkům klienta.

Když přijde operátor nebo obchodník, připravíme mu na míru Knox řešení. Cokoliv si vzpomenete, to vám do telefonu dokážeme dostat. Velkou výhodou, já mu říkám „můj sejf“, je obrovské zabezpečení pro každého uživatele, i pro B2B partnery. Bezpečnost našich telefonů je na vysoké úrovni, používá nás americká armáda... ale běžní lidé se o ní moc nestarají, což upřímně nechápu s ohledem na to, jaké citlivé údaje v telefonech každý máme. Věřím, že zájem o bezpečnost čím dál tím více poroste. Stačí až párkrát někdo někomu vybílí účet nebo stáhne soukromé fotky a začne je šířit. A v bezpečnosti je Samsung celosvětově nejdále.

A jak vidíte českého zákazníka. Kope tedy za jednu značku, když pro něj bezpečnost, jak říkáte, není prioritou?

Neříkám, že to není priorita, lidé si to však vědomě ještě moc neuvědomují. Češi jsou podle mě jedni z nejvzdělanějších zákazníků v Evropě, ne-li na světě, a to kvůli vlivu internetu. Zákazníci si z webu dokáží vytahat obrovské kvantum informací. ČR hned v závěsu za Slovenskem má největší podíl prodejů mobilů online v Evropě.

A protože je vše online, zákazník je velmi znalý, takže si vybírá kombinaci. Recenze, to, co mu kdo řekne, co si sám najde, a to vše versus cena. Musíme být féroví a věřit si, že to co přinášíme má hodnotu poptávaných peněz. Protože zákazník si to sám strašně rychle ověří. Cena je stále důležitý faktor, ale už to není to nej.

Nedávno jsme spustili infolinku 24/7, dokážeme většinu závad vyřešit do hodiny. A nebo si v rámci služby Moje Galaxy pro váš telefon přijedeme domů a ještě vám půjčíme náhradní telefon. To jsou ty služby, které již začínají vstupovat do rozhodovacího procesu zákazníka. Viděli jsme to před dvěma lety v západní Evropě, a už je to tak i u nás. Při nákupu je tak důležitá cena, poměr cena/výkon a to, co při nákupu dostávám jako přidanou hodnotu, tedy služby.

A jakou roli v tom hraje samotná značka?

Čím dražší a výše postavený je telefon, tím je značka a s ní spojená prestiž pro zákazníka významnější. Velký rozdíl je např. v tom, když si jde zákazník koupit vlajkový model za 25 tisíc nebo má v peněžence pět tisíc na základní model. Prémiovost = důležitost značky, a solidnost značky lidé vnímají. První otázkou v rozhodovacím procesu by mělo být to, k čemu uživatel telefon vlastně potřebuje.

Můžete poodhalit, co se vše skrývá za modelem Galaxy A40 Seznam.cz Edition? Jak spolupráce se Seznamem vznikla, a jakou má telefon přidanou hodnotu?

Seznam je úspěšná firma, pořád má své nezastupitelné místo na trhu, zejména díky svému širokému záběru. Je to výrazná lokální značka, a spousta lidí je na svých počítačích zvyklá na služby od Seznamu. A tak jsme si řekli, že je tu jedna silná značka (Samsung), druhá silná značka (Seznam) a třetí silná značka (Alza), tak jim pojďme zkusit říci, že to co vidíte doma na počítači, můžete mít i v mobilu.

Ano, můžete říci, že všechny aplikace v telefonu se dají i samostatně stáhnout na Google Play, ale Seznam chtěl ukázal, že tady je, a že má u mobilů co nabídnout. Třeba aplikace Mapy.cz je hodnocena jako jedna z nejlepších aplikací, ale Seznamu se ji nepodařilo dostat do podvědomí, i když je v mnohém dál než Google Mapy. Ty jsou totiž v telefonu předinstalované a uživatel nemusí nic stahovat, jen klikne a už naviguje...