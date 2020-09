Váš Telefon opouští Windows Insider. Stále však funguje jen se Samsungy

Aplikace Váš telefon již delší dobu slouží k propojení chytrého zařízení značky Galaxy a desktopového Windows 10. Zmiňovaná aplikace však byla až dosud součástí programu Windows Insider, takže nebyla dostupná pro každého, to však před pár hodinami změnilo. Do 48 hodin by měla být aplikace zpřístupněna ke stažení na Microsoft Storu všem uživatelům bez rozdílu. Můžeme to brát jako jakýsi konec betatestování této aplikace, ovšem mezi podporované smartphony stále patří jen Samsungy. Nově k nim přibyl jen Surface Duo.

Některé zahraniční weby navíc prezentují jako horkou novinkou spouštění Android aplikací na Windows 10, tato funkce je však v aplikaci již od zahájení prodejů řady Galaxy Note20, a navíc se jedná jen o dočasné řešení. Možnost spouštět aplikace na Androidu a připínat je na Hlavní panel či k nabídce Start, sice vypadá na papíře skvěle, ve skutečnosti však při spuštění aplikace dojde jen k aktivaci zrcadlení displeje se současným otevřením vámi vybrané aplikace. A jakmile dotykem „oživíte“ telefon plynule přejdete na prosté zrcadlení displeje...

Aplikace Váš telefon brzy zvládne otevřít až tři mobilní apky najednou:

Do budoucna však Microsoft dokáže spustit na desktopu až tři mobilní aplikace najednou, což můžete vidět na videu výše. Nebude tak docházet k prostému zrcadlení, ale ke skutečnému výstupu Android aplikace do Windows 10. V praxi tak nebude problém v počítači vyřídit komunikaci na WhatsAppu bez toho, abyste vůbec sáhli na svůj smartphone. Tato funkce se má do aplikace Váš Telefon dorazit ještě do konce letošního roku.