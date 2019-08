Váš Telefon u Galaxy Note10+: Jak bude komunikovat smartphone s počítačem?

Aplikace Váš Telefon (v angličtině Your Phone) je na světě již od loňského srpna, kdy byla nejprve součástí Insider Buildu 17728, později aplikace dostala možnost reagovat na SMS zprávy přímo z počítače, načež byla zařazena do běžné distribuce Windows 10. Samsung na tiskové konferenci při představení smartphonů řady Galaxy Note10 oznámil užší spolupráci s Microsoftem, která se týká i aplikace Your Phone. Jaké jsou její možnost, a naučila se vůbec něco nového?

Současná podoba aplikace vypadá přesně tak, jak jsme předpokládali. V počítači nabízí stejné možnosti, jako běžně dostupná verze aplikace. Nemusíte si však z Google Play stahovat aplikaci Microsoft, stačí z horní lišty aktivovat položku Odkaz do Windows, připojit telefon kabelem k počítači a provést na mobilu přihlášení svým Microsoft účtem. Následně již bude telefon spojen s počítačem bezdrátově. Jaké to má výhody?

Jaké jsou možnosti aplikace Your Phone ve Windows 10?

Přímo ve Windows si tak můžete prohlížet poslední pořízené fotografie, číst a odpovídat na textové zprávy, které se následně odešlou přes připojený telefon, nebo procházet notifikace z telefonu. Na Notu10 jen musíte aplikaci udělit oprávnění pro přístup k oznámením. Zda se v aplikaci Váš Telefon do budoucna objeví i další možnosti ušité speciálně na míru novým tabletofonům od Samsungu, zatím není známo.