Váš Telefon ve Windows 10 nově dokáže spustit více Android aplikací najednou

Do aplikace Váš Telefon se dostává očekávaná funkce, na kterou už několik měsíců čekáme. Microsoft totiž ve spolupráci s podporovanými smartphony od Samsungu zprovoznil spouštění více Android aplikací najednou. Až dosud fungovalo spuštění jedné Android aplikace ve Windows 10, což bylo, de facto, jen zrcadlením displeje. Nově půjde na desktopu současně zobrazit více aplikací, a podle screenshotu se máme těšit na minimálně čtyři aplikační okna.

Dostupnost funkce je však zatím dost omezená, až postupem času dojde k jejímu zpřístupnění pro širokou veřejnost. Pokud chcete funkci vyzkoušet již nyní, budete potřebovat květnovou verzi Windows 10 (update 2004), a to ve verzi Developer, Beta nebo Release Preview.

Do Windows 10 si z Microsoft Storu stáhněte aplikaci Váš Telefon ve verzi 1.20102.132.0 nebo novější. Následně bude třeba nainstalovat do telefonu aplikaci Your Phone Companion ve verzi 1.20102.133.0-beta či vyšší, a to z Google Play. A to by neměl být větší problém, stačí, když se v produktové kartě zapojíte do betatestování, a kýžený update by vám měl za pár hodin dorazit. Třetí nutností je upgradovaná služba Link to Windows Service ve verzi 2.1.05.2 či novější, kterou si ve formě betaverze stáhnete z Galaxy Storu. Tento odkaz však musíte otevřít přímo na vašem smartphonu.

Váš smartphone i počítač musí být připojeni ke stejné Wi-Fi síti, navíc je testování této funkce možné jen u několik smartphonů od Samsungu, u Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip a Galaxy Z Flip 5G. Pokud používáte betu One UI 3.0 s Androidem 11, je možné více Android aplikací ve Windows 10 vyzkoušet i u Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra.

Aplikace Váš telefon brzy spustí až tři mobilní aplikace najednou:

Je také třeba počítat s tím, že dostupnost funkce se teprve pomalu rozšiřuje, takže, to, že máte všechny předpoklady splněny, ještě neznamená, že máte vyhráno. Jakmile nám v aplikaci Váš Telefon přistane možnost spuštění více Android aplikací najednou, budeme vás informovat v samostatném článku.

Zdroj Microsoft