Váš Telefon ve Windows 10 se naučil nové kousky ve spolupráci s řadou Galaxy S20

Aplikace Váš Telefon ve Windows 10 se naučila nové kousky, které využijí majitelé smartphonů řady Galaxy S20 či skládacího véčka Galaxy Z Flip. Změny jsou součástí aktualizace Windows 10 Insider Preview Build 19582.1001, kterou obdržíte, pokud jste součástí Insider Programu. Podle blogu Microsoftu by však nové funkce měly být brzy k dispozici i běžným uživatelům. Připomeňme, že aplikace Váš Telefon fungovala již u loňského Galaxy Note10, a od úvodní betaverze se naučila spoustu dalších funkcí.

Tou největší novinkou je „Kopírování a vkládání mezi zařízeními“. Jakmile tuto položku povolíte v desktopové aplikaci, stačí na počítači text vykopírovat známou zkratkou Ctrl+C, přičemž do zadávacích okének v telefonu text vložíte delším podržením prstu a kliknutím na Vložit. Funguje to i opačnou stranou. Jakmile na telefonu vyberete text a z nabídky vyberete Kopírovat, můžete jej v počítači kdekoliv vložit klávesou zkratkou Ctrl+V.

První dojmy z první verze aplikace Váš Telefon ve Windows 10:

Kopírovat nemusíte jen texty, ale z počítače do telefonu překopírujete i např. fotografii, což funguje zatím jen při psaní textovky, která se následně převede na MMS zprávu. V aplikaci Váš Telefon již delší dobu funguje možnost ovládání telefonu na zobrazeném displeji. Nově při aktivaci této funkce zčerná displej, aby bylo zachováno soukromí zobrazeného obsahu. Pokud vám však nevadí, že počítačová aplikace zrcadlí to, co je běžně vidět na smartphonu, můžete si funkci vypnout.

Představení funkce Odkaz do Windows u Galaxy Note10:

Další novinkou je podpora RCS zpráv, u nichž však ještě záleží na podpoře ze strany operátorů. A pokud budete jako defaultní používat aplikaci Samsung Messages jakmile si SMSKu přečtete přes aplikaci Váš Telefon, bude v telefonu označena jako přečtená. Mezi další funkce aplikace patři možnost vyřizování hovorů přes telefon, váš počítač však musí být vybaven Bluetooth. V aplikaci dále nechybí možnost prohlížení fotografií pořízených telefonem a také všech aktuálních notifikací. Aplikaci Váš Telefon stáhnete bezplatně na Microsoft Storu.