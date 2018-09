Velké změny u Samsungů. Takto se změní prostředí po aktualizaci na Android Pie

Nejnovější verze Androidu se pomalu chystá i do smartphonů značky Samsung, a jihokorejci k aktualizaci přidají i novou verze své nadstavby - Samsung Experience 10. Na serveru XDA-Developers byly publikovány screenshoty z testovací verze firmwaru pro Galaxy S9+, které ukazují, jak velká designová změna se na stávající majitele Samsungů chystá. Prostředí, vyvinuté podle designových návrhů Googlu, hojně využívá kontrast černé a bílé. A všimněte si i všudypřítomným zakulacených rohů...

První změna se odehrála na lockscreenu - vypadá úplně jinak. Čas se přesunul doprostřed, rychlé přístupy k aplikacím ve spodních rozích ztratily ikonku a místo ní dostaly barevný pruh. Softwarové ovladače mají daleko jednodušší grafiku, navíc je můžete schovat. Potažením nahoru z místa, kde se nacházejí, můžete telefon ovládat „gesty“, ta jsou však diametrálně odlišná od toho, co v základu pro Android Pie připravil Google.

Snad všechny okna a vyskakovací nabídky mají, možná až příliš, zakulacené rohy, což esteticky nevypadá dvakrát poutavě. Možná by stačilo jen trochu zmenšit zakřivení. V systému se má objevit i tzv. Dark Mode, tedy režim, v němž prostředí přepnete do tmavých barev, ideálně hlavně do černé, která je na AMOLED displeji nejúspornější. Z původní nadstavby Samsung Experience 9.5 použité u Galaxy S9 a Galaxy Note 9 prakticky nezůstal kámen na kameni. To se týká i předinstalovaných systémových aplikací.

Podívejte se, co je nového v Androidu Pie:

Screenshoty Androidu Pie ze smartphonu od Samsungu se letos na webu objevily dříve, než u Orea v loňském roce. Můžete se na ně podívat v naší galerii. Vypadá to, že se Project Treble konečně vyplácí, takže by se smartphony řady Galaxy mohly aktualizace dočkat dříve, než tomu bylo u zmiňovaného Orea, kdy se na update čekalo půl roku.

Zdroj XDA-Developers