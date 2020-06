Velký únik specifikací Samsungu Galaxy Fold 2. S Pen bude zřejmě chybět

Jihokorejský web Etnews, jehož zdroje mívají velmi blízko k Samsungu, v obsáhlém článku prozradil některé specifikace připravované skládačky a uvedl na pravou míru některé spekulace. Koncepce Galaxy Fold 2 zůstane stejná jako u Galaxy Fold. Vnější displej však naroste o 1,63 palce na úhlopříčku 6,23", bude mít rozlišení 2 267 × 819 pix (poměr stran 24,9:9) a obnovovací frekvenci 60 Hz.

Vnitřní panel nabídne úhlopříčku 7,7 palce a rozlišení 2 213 × 1 689 pix při poměru stran 11,8:9. Výrazný výřez bude nahrazen průstřelem pro selfie kamerku. Příjemným bonusem bude 120Hz obnovovací frekvence displeje, vadou na kráse však bude chybějící podpora stylusu S Pen. Tedy, ne že by snad první generace Galaxy Fold stylus podporovala, u chystané druhé generace se však o něm dost živě spekulovalo.

Vše zhatí náročný vývoj digitizéru, které by šel překládat v půli. Samsung jej má sice vyvinutý, zatím však není technologicky stavěn na 200 000 přeložení, což je udávané minimum u překládacího displeje. Jeho životnost je zhruba poloviční, podle zdroje je při 100 tisících přeložení přesnost vyhodnocování dotyků pera daleko horší, než na začátku, takže i díky tomu se pero do výbavy Galaxy Fold 2 zřejmě ještě nedostane. Co však Fold 2 dostane, bude strukturální vrstva UTG skla, která bude, podobně jako u Galaxy Z Flip, přímou součástí displeje.

Samsung plánuje vyrobit tři miliony kusů Galaxy Fold 2, jihokorejci již spustili objednávky na potřebné součástky a počítají s tím, že masovou výrobu zahájí začátkem července. Měsíčně chce Samsung vyrobit 300 tisíc nových Foldů druhé generace. Představení Galaxy Fold 2 se očekává 5. srpna na virtuální akci Galaxy Unpacked.

Představení první generace Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Etnews