Veřejné tajemství. Samsung představí Galaxy Note 10 už 7. srpna v New Yorku

Samsung se v těchto dnech plně soustředí na brzké představení nové řady Galaxy Note 10. A zatímco až doposud bylo přesné datum oznámení zahaleno tajemstvím, nyní už víme to nejdůležitější. Podle serveru Cnet má Samsung v plánu řadu Galaxy Note 10 představit 7. srpna v Barclays Center v New Yorku. Jihokorejci si vybrali stejné místo jako při premiéře loňského Galaxy Note 9. Ale protože je do oficiálního uvedení telefonů ještě dost času, není vyloučeno, že se přesný termín ještě o pár dní posune.

Čekejte celkem čtyři verzi tabletofonu, pokud si odmyslíme odnože s podporou 5G, které se k nám pravděpodobně nedostanou, zůstanou nám dva modely s podporou LTE. Základní varianta Galaxy Note 10 (SM-N970) má nabídnout dvakrát zakřivený 6,3" Dynamic AMOLED s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a trojitý fotoaparát na zádech. Hlavní 12 MPx snímač doplní 12MPx zoomový a 16MPx ultraširokoúhlý objektiv. Výkon dodá vylepšený 7nm Exynos 9825, baterie o kapacitě 3 400mAh se bude dobíjet bezdrátově nebo přes konektor USB-C. U útrobách samozřejmě nebude chybět ani šachta pro stylus S Pen.

Ty největší novinky má dostat až větší model Galaxy Note 10 Pro (SM-N975). Můžete se těšit na 6,7" Dynamic AMOLED, trojici foťáků na zadní straně doplní ToF snímač, který využijete při focení v režimu Živého zaostření pro bezchybné oddělení pozadí a popředí. Větší model má dostat 4 500mAh baterii a rychlé 25W nabíjení. Čipset Exynos 9825 má doplnit až 12GB RAM. U obou modelů bude selfie kamerka umístěná „v průstřelu“.

A zatímco loni pero S Pen dostalo Bluetooth, letos se o žádných zásadních novinkách stylusu zatím nehovoří. Ale už víme o prvních ztrátách. Z těla zmizí 3,5mm jack i tlačítko Bixby. Zajímavé bude také načasování se skládacím Galaxy Foldem, na němž Samsung stále pracuje. Podle našeho názoru by si smartphone mohl v New Yorku odbít svou obnovenou premiéru a dostat se na trh společně s řadou Galaxy Note 10. Stát by se tak mohlo již 21. srpna, tedy dva týdny před startem veletrhu IFA v Berlíně.

