Ví, co se kde šustne. Robot Samsung Ballie bude šéfovat vaší chytré domácnosti

Dnešní Keynote Samsungu na veletrhu CES v Las Vegas odstartovala stylově. Prezidenta divize spotřební elektroniky, H.S Kima, doprovázel robot, který na dálku připomíná tenisák. Dostal název Samsung Ballie a bude ve vaší domácnosti vědět, co se kde šustne. Mezi jeho hlavní úlohy patří monitoring okolí, role fitness asistenta nebo dálkové ovládání zařízení chytré domácnosti. A to bez vašeho sebemenšího přičinění.

Podívejte se, co vše umí robot Samsung Ballie:

Nejdřív zde byly zařízení bez vzájemné konektivity, následně přišly na trh chytrá zařízení, která můžete zařadit do jednotného ekosystému a přes mobil ovládat a nastavovat na dálku. Dalším krokem je podle Samsungu ovládání těchto zařízení prostřednictvím robotů a umělé inteligence. Na promo videu robota Ballie můžete vidět, že jeho možnosti jsou dost široké. Stačí jej jen přidat do ekosystému SmartThings, a robot se postará o vysávání, snížení žaluzií, puštění hudby, úpravy teploty klimatizace nebo o otočení televize Sero. A fotky ze své kamerky posílá na dálku do smartphonu uživatele.

Vzdálená inspirace? Jednoznačně robot BB-8 z kultovních Star Wars, s nimiž Samsung spolupracuje na vzájemné propagaci. Mezi další úlohy Ballie patří nahrávání a focení speciálních události do alba, např. rodinných narozenin, nebo zavolání záchranky v případě detekování pádu či zranění. Ballie bude k dostání ve žluté, oranžové a zelené, koncová cena a dostupnost jsou v toto chvíli neznámé.