Vše, co víme o Samsungu Galaxy Note 9: stylus s Bluetooth a 4 000mAh baterie

Spekulovalo se o tom již delší dobu, potvrzení přišlo až nedávno. Samsung oznámil datum premiéry tabletofonu Galaxy Note 9, a to na 9. srpna v New Yorku. Jihokorejci spolu s oznámením data vydali i lákací video, na němž je vidět stylus S Pen a nová žlutá barevná varianta. Na scénu se však poměrně nečekaně vrací ruský novinář Eldar Murtazin, který si, podle svých slov Note 9 již vyzkoušel, a své dojmy vydal v jakémsi „před-preview“. Na co se tedy máme těšit u připravované novinky od Samsungu?

Podle jeho slov nebude mezi Galaxy Note 8 a Note 9 moc výrazných designových rozdílů. Největší změna se odehraje u vzhledu zadní strany, čtečka otisků totiž nebude v jedné řadě s objektivy duálních fotoaparátu ale vycentrovaná pod společným modulem fotoaparátů, přisvětlovací diody a měřiče srdečního tepu/krevního tlaku. Novinka je také o něco těžší než předchůdce, může za to integrace 4 000mAh baterie, což o 700 mAh více, než má stávající Note 8. Akumulátor má zajistit až dvoudenní výdrž, resp. až 25 hodin nepřetržitého přehrávání videa s maximálním jasem na jedno nabití.

Z přední strany mají být oba smartphony téměř identické, připravte se jen na úpravy rámečků displeje v setinách milimetrů. Možná i proto má Samsung při oznámení Notu 9 přestat prodávat stávající generaci, aby na sobě telefony navzájem „neparazitovaly“. Podle Murtazina Samsung již před několika měsíci pozastavil dodávky Notů 8, takže se čeká jen na to, až stávající zásoba na trhu dojde. Hojně se také spekuluje i o nové žluté barevné variantě, která má nahradit zlatou verzi. Zdroj ji však vůbec nezmiňuje.

Použitým displejem má být dvakrát zakřivený 6,3" Super AMOLED panel s rozlišením 2 960 × 1 440 pix, u něhož bude opět nepatrně navýšena maximální hodnota jasu. Samsung vyvíjí i nový režim Always On, ten to však do Notu 9 zřejmě nestihne, a ukáže se až u Galaxy S10. Telefon se má v základu nabízet se 6GB RAM a 128GB pamětí, na vybraných trzích se ukáží i modely v kombinacích 8GB/256 GB a 8GB/512GB. Použitým čipsetem bude v Evropě Exynos 9810, v USA pak Snapdragon 845.

Android Oreo běží podle Murtazina svižně, pod pozitivní dojem z rychlosti systému se podepisují zejména plynulejší animace a přechody. Přesné parametry duálního fotoaparátu na zadní straně sice neznáme, Samsung má u Notu 9 alespoň vylepšit algoritmy a také optickou stabilizaci. Zatím neznámé novinky se mají točit i ohledně funkce AR Emoji, dočkáme se u Samsungu konečně plnohodnotné konkurence FaceID?

Hlavní zbraní telefonu bude opět stylus S Pen, který se má po letech konečně naučit Bluetooth. Psát tak budete moci, nejen na dotykovou vrstvu Wacom přímo na displeji, ale také na jakýkoliv papír. V tom případě se tahy ruky mají přenášet přes Bluetooth přímo do kresby na displeji smartphonu. No, ještě uvidíme...

Lákací video na tabletofon Galaxy Note 9:

Samsung představí tabletofon Galaxy Note 9 v první polovině srpna, a až tehdy budeme vědět, zdali se dojmy Eldara Murtazina zakládaly na pravdě. Protože se však shodují s dřívějšími úniky, nemáme moc důvodů, proč jim nevěřit.

Zdroj Mobile-review