Výkusů se nebojí. Samsung pojmenoval nové displeje podle tvaru výřezu

Samsung zatím odolává „trendu“ vykousnutých displejů, na Keynote na SDC18 však výrobce letmo ukázal, mimo ohebného Inifinity Flex displeje, i vývoj pevných displejových panelů. Ty nazval jednoduše, a to podle tvaru výřezu pro selfie kamerku:

Infinity-U

Infinity-V

Infinity-O

New Infinity

V prvním případě je výřez do písmene U, ve druhém do véčka. Třetí případ odkazuje na displeje „s dírou“, o kterých jsme se u nás již zmiňovali. Kulatý výřez má být umístěn v horní části displeje, a to, buď u jedné ze stran, nebo uprostřed. A právě tento displej je horkým kandidátem pro jednu ze tří verzí Galaxy S10. Jedna z nich by však měla dostat i panel označený jako „New Infinity“. Zde má výřez chybět úplně, i přesto se očekávají ultratenké rámečky. A selfie by se mohla přesunout do výsuvné konstrukce ve stylu Xiaomi Mi Mix 3.

Výřezy do tvaru U a V se vzhledově blíží současným „kapkovitým“ výřezům, setkat bychom se s nimi měli zejména u smartphonů nižší a střední třídy od Samsungu. Podle Eldara Murtazina je již poprvé dostanou příští rok v únoru modely Galaxy A70 a Galaxy A90, která budou vylepšenými verzemi aktuálního Galaxy A7 (2018) a Galaxy A9 (2018). Navíc není vyloučeno, že AMOLED displeje s výřezy Samsung dodá i konkurenci, což je případ i nově vyvinutého skládacího displeje.

