Vylepšený Samsung Galaxy M21s dostal 64MPx fotoaparát a (opět) obří baterii

Samsung v Evropě po půlroční odmlce upgraduje model Galaxy M21. Novinka označená jako Galaxy M21s nabídne vylepšené fotoaparáty, zbytek zůstává při starém. A už první pohled naznačí, že jsme telefon někde viděli... evropská verze Galaxy M21s totiž odpovídá indickému Galaxy F41, který, aby toho nebylo málo, se zase výrazně inspiroval u Galaxy M31. Čert aby se v tom vyznal.

Inovovaný model celoplastové konstrukce na přední straně nabízí 6,4" Full HD+ Super AMOLED displej, v jehož výřezu je nově připravena 32MPx selfie (oproti 20 MPx). Další změna se odehrála na zadní straně, kde byl 48MPx fotoaparát nahrazen 64MPx snímačem. 8MPx širokáč a 5MPx kamerka pro portrétové focení však i nadále zůstávají v permanenci. Pod zadní kryt s vycentrovanou čtečkou otisků se dostala 6 000 mAh baterie s 15W rychlodobíjením, výkon obstarává Exynos 9611 s 4GB RAM a 64GB pamětí, kterou rozšíříte microSD kartami.

Videopředstavení Samsungu Galaxy M21:

Samsung telefon představil v Brazílii, takže zatím není jasné, zda se tento smartphone dostane i do Evropy. Novinka je postavená na Androidu 10 a grafické nadstavbě One UI 2.5, která se v těchto dnech formou aktualizace šíří i na základní Galaxy M21. „Esková“ verze se v zámoří dostane brzy do prodeje v černé a modré variantě, a to, v přepočtu, za 6 360 Kč.