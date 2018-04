Vývojář vysvětluje, v čem Samsung AR Emoji pokulhává za Apple Animoji

Samsung v případě své funkce AR Emoji u nových Galaxy S9 chtěl zcela jasně konkurovat Applu a jeho funkci Animoji. Jihokorejci však neměli přístup k identické technologii, takže využili přední kamerky telefonu k nasnímání vaší tváře. A ta se prostřednictvím řešení od startupu Loom.ai proměnila ve vaší virtuální postavičku.

Funkce je to sice zajímavá, ovšem při porovnání s iPhonem X ztrácí ve věrnosti detailů. Může za to i fakt, že Samsung snímá 2D sken vaší tváře, z něhož za půl minuty vznikne vaše virtuální postavička, které můžete upravit vlasy, přidat brýle a máte hotovo. iPhone X místo toho využívá 3D sken vaší tváře, který vede k přesnějšímu rozpoznávání změn ve výrazu vašeho obličeje. Samsung však zabodoval smlouvou se studiem Disney, v rámci AR Emoji tak můžete váš obličej přeměnit v Mickey Mouse, Minnie nebo nově i v kačera Donalda.

Jihokorejci však podle vyjádření zástupců startupu Loom.ai kopii Face ID nepotřebují. Funkce AR Emoji není dotažená do konce proto, že k věrné kopii vašeho obličeje je potřeba až sedmiminutové mapování tváře v reálném čase. A to je doba, která by mohla běžného uživatele od používání avatarů v telefonu úplně odradit. Zástupci Loom.ai dodávají, že se funkce AR Emoji dočká vylepšení, např. přesnějšího trackování výrazů tváře, více možnosti pro volbu těla postavičky i nových barev vlasů, a to prostřednictvím budoucí softwarové aktualizace.

Do budoucna tak má funkce AR Emoji kam růst. Loom.ai navíc v oboru není žádným nováčkem, jeho technologie pro rozpoznávání obličeje byla použita např. ve firmu Rogue One: Star Wars Story. Mapován byl obličej admirála Tarkina, kterého v prvních dílech Star Wars ztvárnil britský herec Peter Cushing. I přesto, že je 24 let po smrti, byla jeho tvář naskenována, upravena a použita místo hlavy skutečného herce postavy Tarkina, Guye Henryho.

První pohled na funkci AR Emoji u Galaxy S9:

Zdroj Cnet