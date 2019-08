Vyzkoušeli jsme 45W nabíjení u Galaxy Note10+. Z nuly na sto dobijete za...

Samsungy řady Galaxy Note10 podporuje 25W nabíjení, ovšem větší model Galaxy Note10+ se pyšní až 45W dobíjením. V základním balení se k dispozici pouze 25W adaptér EP-TA800, výkonnější nabíječku si tak musíte dokoupit zvlášť. Jedná se o model EP-TA845, jehož součástí je i samostatný USB-C kabel. Jak si uvedeme dále v článku, není kabel jako kabel. Komplet by se měl brzy dostat do prodeje, v ČR bude stát 999 Kč.

Není nabíječka jako nabíječka...

Abychom se podívali na to, co standard zvládne, je třeba se zaměřit na samostatný standard USB. Ten zvládá až 12W (5V~2,4A) nabíjení, přičemž 5V napětí je důležité pro zpětnou kompatibilitu. Další formy nabíjení přes USB-C se mohou dostat na vyšší rychlosti dle typu mobilního superrychlého nabíjení, které je vázáno na samotné značky telefonů či na jejich používané čipsety. Rychlonabíjecích řešení je tak dnes již celá spousta.

Google se společně s výrobci Android zařízení snaží protlačit otevřený standard Power Delivery, který se má v ideální budoucnosti stát univerzálním standardem napříč spektrem výrobců. Nabíječka od Samsungu využívá standard Power Delivery, konkrétně jeho poslední revizi PD 3.0, která se pyšní podporou PPS (Programmable Power Suply), který rozhoduje o tom, kolik energie do baterie v telefonu v daný okamžik „pustí“.

Při připojení nabíječka a dobíjeného zařízení jde do akce nejdřív funkce PDO (Power Data Objects). Ta si s telefonem „vyjedná“ nejvyšší nabíjecí napětí, které je podporováno na obou stranách, mimo 5V podporuje USB Power Delivery 9V, 15V a 20V. Nabíječka od Samsungu požaduje atypické napětí 10V při 4,5A, což nabíječky třetích stran vyhodnotí jako nepřijatelné, a do telefonu pustí 9V při 3A, což by ústilo „jen“ ve 27W napájení. Proto se Galaxy Note10+ s PD 3.0 nabíječkami třetích stran nikdy nebude nabíjet tak rychle, jako s originální 45W nabíječkou.

U ní PPS dynamicky povolí napětí 10V, které pustí do mobilu, ovšem k tomu je třeba ještě proud 4,5A. U běžných nabíječek jsou maximem 3A, standard Power Delivery však umožňuje maximální proud na úrovně 5A, nabíječka k tomu však musí být, s ohledem na bezpečnost, navržena a také certifikována. A k samotnému nabíjení je třeba i speciální USB-C kabel...

Ano, záleží i na kabelu...

Když z nabíječky budete chtít poslat vyšší proudy, obyčejný kabel by mohl být velké riziko. Standard USB-C si toho je vědom a nese v sobě hned tři ochrany - proti přepětí (OVP – Overvoltage Protection), přehřání (OTP – Over-Temperature Protection) a nadproudovou ochranu (Overcurrent Protection). Bezpečnostní mechanismy jsou součástí obvodů eMarker, které jsou umístěny v koncovkách USB-C kabelů. A tyto obvody nedělají nic jiného, než to, že informují klienty o vlastnostech kabelu, tj. o maximálním podporovaném napětí a proudu.

S tím by se dalo, zejména u neoriginálních výrobců dost hazardovat, a tak asociace USB-IF (Implementers Forum) zavedla certifikaci C-AUTH, která využívá klíče PKI a k nim odpovídající XID klíče, které ověřují autenticitu eMarker čipů. A ty výrobci dostanou až po úspěšné certifikaci. Pokud v rámci standardu Power Delivery není připojené zařízení plně ověřeno a autentikováno od vstupu do telefonu až do síťového adaptéru (včetně vytyčených hranic pomocí PDO a PPS), pustí nabíječka do telefonu maximálně napětí 5V a 0,5A. A to je setsakramentský rozdíl oproti kýženým 10V a 4,5A.

USB-C měl být zjednodušující zastřešující standard, ale od svého zavedení si jej každý využil po svém. A tak záleží na všem – na nabíjeném zařízení, na použitém adaptéru a dokonce i na samotném nabíjecím kabelu. Teorii máme za sebou, vraťme se tedy zpět k adaptéru pro Galaxy Note10+. Tak za kolik?

Meziredakční test 45W nabíječky

K vyhotovení detailního testu 45W rychlé nabíječky od Samsungu nás donutila fantastická čísla z nabíjení, která se v posledních dnech objevila na českém internetu. Byť bychom za jejich pravdivost byli rádi, ukazuje se, že ve spoustě případů k testování nabíječky zřejmě vůbec nedošlo. Buď se jedná o kvalifikovaný odhad (přepočtení nabíjecího času trojčlenkou z času nabíjení 25W adaptérem), v horším případě o převzaté neověřené hodnoty nebo o výsledek „měření“ z mobilních aplikací, které byly na 45W adaptér dopředu „připraveny“.

45W nabíječka EP-TA845 (v bílé) ve srovnání s přibaleným 25W adaptérem EP-TA800 (v černé)

Bylo by to krásné, ale ne, 45W nabíječka vám za půl hodiny skutečně nenabije 3/4 baterie, a to ani při vypnutém telefonu. Jak rychle tedy 45W adaptér skutečně nabíjí? Společně s Jakubem Michlovským z Computeru testujeme dva modely řady Galaxy Note10+, mezi nimiž je těžké hledat přímé spojení. Smartphony byly otestovány v běžných domácích podmínkách se stejným modelem rychlé nabíječky a měly samozřejmě nainstalován aktuální firmware N975FXXU1ASH5.

Na dvou modelech proběhla opakovaná měření nabíjení, k vybíjení byla použita jednoduchá aplikace Fast Discharge, následovala minimálně půlhodina na zchlazení telefonu až do běžné pokojové teploty pro aktuální letní období (25 °C +- 1,5°C ), a následně probíhalo samotné nabíjení, které exportovala aplikace Battery Widger Reborn 2019 do tabulky, kde je u každé celoprocentní změny zaznamenán aktuální čas. V případě nabíjení ve vypnutém stavu jsme hodnoty zobrazené na displeji odčítali a zapisovali ručně, čas měřily stopky.

Zisk surových dat je sice zcela jednoduchý, z minulosti však víme, že často záleží na jejich přesné interpretaci. Testování si můžeme rozdělit do dvou rovin. Podívali jsme se na to, kam až se kapacita baterie dostane z vybitého stavu (tj. telefon zahlásí kritický stav baterie a vypne se) za rovných 30 minut. Další metodikou pak bylo měření času v intervalu nabíjení 15 - 90 %, čímž odbouráme trochu rychlejší nabíjení při startu a zpomalování dobíjení při postupném zaplňování baterie, což je vidět i v našich výstupech z měření.

Chyba měření

Při měření nebylo možné zajistit telefonům naprosto stejné teplotní podmínky, stejně tak nebylo možné simulovat stále stejné vytížení přes Wi-Fi a ani unifikovat spotřebu systému během nabíjení (např. datovým provozem na pozadí, stahováním aktualizací aplikací, apod.). Je třeba brát do úvahy přechodové odpory u konektorů, nepřesnost ukazatele stavu nabíjení baterie, stav samotné baterie, atd. Vzhledem k těmto okolnostem je měření zatíženo chybou, kterou odhadujeme na +- 10 %.

Třicetiminutové nabíjení „z nuly“ (telefon 1)

Jako první jsme se pustili do měření nabíjení z vybitého stavu. Tím rozumíme situaci, kdy se telefon při používání kvůli nedostatku baterie sám vypne. V rámci zobrazované kapacity baterie se jedná o 0 - 1 %, v reálu může být baterie ještě nepatrně nabitá, jen už to nestačí po zobrazení loga telefonu a zavedení bootloaderu k náběhu systému. Takto vypnutý telefon jsme připojili ke 45W nabíječce, jakmile se na displeji ukázala kapacita 0 %, telefon jsme zapnuli a po naběhnutí systému uzamkli. V telefonu byla SIM karta a byl připojen na Wi-Fi, na displeji byl zobrazen režim Always On. Průměr výsledků tří měření:

Čas nabíjení 0% baterie (zapnutý telefon, 45W) Aktuální kapacita baterie 00:00 0 % 00:58 1 % 06:13 14 % 09:44 20 % 14:08 26 % 22:32 37 % 30:00 42 %

Za půl hodiny od vypnutí telefonu následkem vybití jsme baterii v zapnutém telefonu dobili se 45W adaptérem za půl hodiny na 42 %. Budeme si trochu chtít vylepšit čísla a tak stejný test provedeme opět od nuly, ale telefon budeme nabíjet ve vypnutém stavu. Průměr výsledků tří měření:

Čas nabíjení 0% baterie (vypnutý telefon, 45W) Aktuální kapacita baterie 00:00 0 % 16:53 31 % 27:13 14 % 30:00 53 % 58:24 92 % 1:02:20 94 % 1:09:33 100 %

Při vypnutém telefonu jsme se za půl hodiny dostali na metu 53 %, což je stále o třetinu méně, než zmiňované nabíjecí časy na českém internetu. Rozdíl při zapnutém/vypnutém telefonu tedy v míře nabití činí 11 %. Pro úplnost dodáváme i čas celkového nabití, což je v podání vypnutého telefonu necelá hodina a deset minut. Rychlejšího nabíjení s Galaxy Note10+ a 45W adaptérem nedocílíte. Jinde uváděné dobíjecí časy z nuly na sto za čtyřicet či pětačtyřicet minut jsou tedy úplně mimo, i kdybychom při vzali v potaz 10% odchylku způsobenou různými vnějšími vlivy.

A co, když se opět vrátíme k přibalené 25W nabíječce? Pokud budeme za stejných podmínek nabíjet úplně vybitý Note10+ opět ve vypnutém stavu, dostáváme následující hodnoty dobíjení s přibaleným adaptérem. Průměr výsledků tří měření:

Čas nabíjení 0% baterie (vypnutý telefon, 25W) Aktuální kapacita baterie 00:00 0 % 05:20 10 % 08:54 17 % 18:02 36 % 22:12 42 % 30:00 52 % 38:31 64 % 50:07 79 % 1:04:49 94 % 1:15:52 100 %

Za 30 minut se Galaxy Note10+ nabil 25W adaptérem o 1 % méně, než 45W nabíječkou. Z nuly na sto se telefon dobil za hodinu a patnáct minut, byl tak celkově o šest a půl minuty pomalejší, než když jsme k nabíjení ve vybitém stavu použili 45W adaptér.

Nabíjení z 15 na 90 procent (telefon 2)

Druhou metrikou je nabíjení z patnácti na devadesát procent kapacity baterie. Začínáme ve chvíli, kdy telefon zahlásí nízkou kapacitu baterie (přesně 15 %) a končíme při docílení mety 90 procent. Dobíjíme tedy tři čtvrtiny kapacity baterie, ale vynecháváme rychlejší nabíjení při „rozjezdu“ a pomalejší nabíjení při „dojezdu“. První část měření bez chlazení je průměrem pěti měření. Druhé měření s chlazením je průměrem jen ze dvou měření.

Nabíjení probíhalo v zapnutém stavu s připojenou Wi-Fi, tentokrát bez vložené SIM. Telefon i přesto mohl během nabíjení komunikovat a zobrazovat notifikace. Teplota baterií při nabíjení se pohybovala okolo 44 až 45 °C, při náporovém chlazení větrákem se podařilo snížit tuto teplotu maximálně o 7 až 9 °C. Náporové chlazení větrákem může simulovat nabíjení v zimních měsících.

Baterie [%] Note10+ (45W) Note10+ (25W) P30 Pro (40W) Note10+ (45W)

(chlazeno) Note10+ (25W)

(chlazeno) P30 Pro (40W)

(chlazeno) 15 % 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 20 % 01:42 02:13 02:21 01:42 02:13 01:32 30 % 05:07 06:49 06:01 04:56 06:49 04:51 40 % 09:33 11:15 10:53 08:41 11:25 08:47 50 % 14:50 16:01 15:39 13:07 16:11 12:48 60 % 20:48 21:59 20:26 17:53 20:58 07:04 70 % 25:55 28:18 25:18 22:29 25:44 23:02 80 % 31:12 34:57 30:46 28:37 31:53 29:31 90 % 39:33 42:06 38:21 38:50 42:07 39:20

Vybrané časy nabíjení (v minutách) u Galaxy Note10+ s 25W a 45W adaptérem ve srovnání se 40W nabíječkou u Huawei P30 Pro. Při chlazení zadní části telefonu se nám podařilo snížit teplotu baterií maximálně o 9 °C. Kompletní tabulku s naměřenými data si můžete prohlédnout zde.

Jako referenci přidáváme i model Huawei P30 Pro, u něhož jsme v dubnu pro nabíjení z 15 na 90 % naměřili čas 35 minut , což se při aktuálním měření nepovedlo zopakovat. Může za tím být vyšší teplota okolí, opotřebování baterie, či různé další vlivy. Nicméně, dříve odhadovaná chyba +-10 % i v tomto případě odpovídá. Při pokojové teplotě se Galaxy Note10+ přes 45W adaptér dobil o dvě a půl minuty rychleji, než pomocí 25W nabíječky. Při aktivním dochlazování se rozdíl natáhl na tři a čtvrt minuty.



Grafické vyjádření rozdílů v délce nabíjení 15 - 90 % kapacity baterie u Note10+ (25W), Note10+ (45W) a Huawei P30 Pro (40W) za pokojové teploty a při aktivním chlazení

Jak správně číst naměřená data?

Rychlost nabíjení je ovlivněna několika faktory; hlavní je pochopitelně fyzická velikost baterie, její kapacita a samozřejmě výkon nabíjecího adaptéru a kvalita kabelu. V telefonu jsou obecně používány články s obrovskou hustotou, cílem je logicky dostat co nejvíce mAh do co nejmenšího „balení“. Taková baterie se při nabíjení rychle zahřeje a poměrně pomalu chladne. Okolní teplota v místnosti nemá na měření až takový vliv, pokud se nebavíme o extrémech. Ale rozdíl mezi zimní místností s 21 °C a rozpálenou letní místností, kde je 30 °C bude v řádu jednotek procent. Právě teplota baterie však zásadně ovlivňuje, kolik výkonu si telefon od nabíječky „vyžádá“.

A zdá se, že u současných telefonů bude strop někde mezi 30 a 40 W. Další zvedání výkonu nabíječky nepovede k dramatickému zvýšení rychlosti nabíjení. Teoreticky můžete dosáhnout lepších výsledků do 50% kapacity, ale jde jen o minuty. Všechno se může změnit jen s jinou technologií baterií.

Je tedy 45W nabíječka od Samsungu špatná?

Není, jde o silný zdroj od renomovaného výrobce, který má své kvality. Podporuje Power Delivery 3.0, takže její využití je poměrně široké a klidně ji můžete využít i jako uživatel produktů značky Apple. iPad Pro se bude nabíjet jedna radost. Jen spojení 45W adaptéru s Galaxy Note10+ nedává smysl. Při dobití baterie na 3/4 kapacity byl rozdíl mezi oběma adaptéry pouhopouhé dvě a půl minuty! Při nabíjení z nuly byly maximální rozdíly okolo šesti a půl minut. A to je zklamání, výkony 45W nabíječky tak neodpovídají pořizovací ceně 999 Kč.

S klidným svědomím tak zůstaňte u přibalené 25W nabíječky, a případné finance navíc investujte lépe, např. do ochranného krytu nebo pouzdra. Nicméně, pokud máte notebook s USB-C, nový Galaxy Tab S6 a Note 10+, je tento adaptér rozumným řešením na cesty. Jedna nabíječka na všechno při zachování cestovných rozměrů může v kufru ušetřit překvapivě dost místa. A nebude vadit ani omezení nabíjecího výkonu u většiny jiných telefonů na maximálních 27W (9V ~ 3A). U notebooků nebo tabletů s podporou Power Delivery si však vychutnáte 45W, a to díky dostupné 15V větvi, na kterou běžné telefony s přibalenou kabeláží nedosáhnou.

Via GSMarena