Vyzkoušeli jsme nadstavbu One UI 3 od Samsungu. A toto jsou ty největší změny

Samsung včera v Evropě spustil betaverzi Androidu 11 s grafickou nadstavbou One UI 3, a jako první se beta objevila v Německu. Trvalo jen pár hodin, než se aktualizační balíček pro evropské „es dvacítky“ objevil i na fóru XDA-Developers v podobě souboru Update.zip, který si na vlastní riziko může nainstalovat každý přes Android Recovery bez toho, aby byl zařazen do programu betatestování. Ostatně to stejně v Česku oficiální cestou k dispozici není.

Doporučujeme počkat, až bude venku finální aktualizace, protože betaverze může mít ještě spoustu nedodělků a nevyladěných chyb. My jsme si však betaverzi ROM s One UI 3 přesto nainstalovali do Galaxy S20 Ultra (update měl velikost 1,78 GB), abychom vám mohli prezentovat ty největší novinky, které se brzy dostanou do smartphonů od Samsungu. A tady jsou.

Nejen kosmetické úpravy

Nejvýraznější změna je kosmetická. Samsung s v systému používá odlišnou velikost systémovou fontu, změnil se logotyp čtečky otisků prstů, horní lišta se zástupci rychlého spuštění je poloprůhledná a objevila se v ní nová položka „Vylepšené zpracování“, která aktivuje maximální výpočetní výkon pro ty nejnáročnější aplikace a hry. Další změnou prošlo Nastavení, základní rozvržení sice zůstalo stejné, všímáme si však nových ikonek a nepatrného oddělení jednotlivých položek a podružných sekcí v rámci jednotné listovací nabídky. Vizuální změny tedy nejsou nijak dramatické.

Spousta změn se však odehrála i pod pokličkou. Fotoaparát ještě rychleji zaostřuje (a to je důležité zejména u S20 Ultra), a také lépe stabilizuje při použití Space Zoomu. Dynamické zamykací tapety mají nově několik kategorií navíc, režim Always On lze daleko více personalizovat. Dvojitým poklepáním na volnou plochu pohotovostního režimu lze nově displej rovnou zamknout.

Přepracován byl i webový prohlížeč od Samsungu, v němž si otevřete až 99 karet. Prohlížeč vás varuje před stránkami, které používají spousty vyskakovacích oken a brání přesměrování, jakmile se vrátíte o stránku zpět. Při rolování stránek se může automaticky skrývat řádek s adresou, abyste měli využitou opravdu celou plochu displeje.

U textových zpráv se nově objevuje koš pro smazané textovky, nově si také můžete upravit animaci či fotografii v okně příchozího volání. Telefonní seznam dokáže rychle smazat duplicitní položky či najednou editovat řadu vzájemně propojených kontaktů. Doba automatického odstranění kontaktů z koše se prodloužila z 15 na 30 dní. Drobné změny se odehrály i v Kalendáři, Bixby Reminderu a také u položky Digitální pohoda a rodičovská kontrola. V neposlední řadě se objevuje i podpora bezdrátového režimu DeX.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Pokud budeme vycházet z loňského harmonogramu aktualizací, dá se update řady Galaxy S20 na Android 11 očekávat v prosinci letošního roku. Samsung však harmonogram updatů oficiální cestou nijak nekomentoval. Zatím tedy stále běží betaverze, v rámci které Samsung postupně ladí všechny bugy a možná časem přidá i některé další funkce