Vyzkoušeli jsme rychlé 25W nabíjení od Samsungu. Chlubí se jím Galaxy A70

Samsung pokračuje s inovacemi smartphonů ve střední třídě, což bylo vidět např. u Galaxy A80 s výsuvným otočným fotoaparátem nebo u Galaxy A70, který podporuje rychlé 25W nabíjení s názvem Super Fast Charging. A to je vskutku nečekaná změna, protože i stávající Samusngy řady Galaxy S10 podporují pouze 15W nabíjení Adaptive Fast Charging. Jak dlouho se nabíjí Galaxy A70, a jak vlastně vypadá samotný nabíjecí adaptér?

Samsung Galaxy A70 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 7.9 mm, 183 g

displej: 6.7", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (8 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

V základním balení Galaxy A70 najdeme síťový adaptér EP-TA800, tedy stejný, o němž mluvily dřívější úniky. Nabíječka je specifická zejména tím, že do ní, u Samsungu vůbec poprvé, při nabíjení zasunete oboustranný USB-C kabel. Jihokorejci však nemyslí na ty uživatele, kteří u svého počítače či notebooku USB-C konektor postrádají, protože do základního balení nepřibalili žádnou redukci. Adaptér je také o něco větší, než současné adaptéry Adaptive Fast Charging. S rostoucím výkonem nabíjení tedy rostou i fyzické rozměry nabíječky.

Nabíječka podporuje režim PPS (Programmable Power Supply), který umožňuje telefonu kontrolovat výkon nabíječky pro „optimální nabíjení“, které nezahřívá baterii. Nabíječka používá standard USB Power Delivery a při zapojení do Galaxy A70 informuje o „Rychlém nabíjení“. Baterii telefonu o kapacitě 4 500mAh dobije za hodinu a čtyřicet minut. Pro srovnání, 15W nabíjení u Galaxy S10+ nabije 4 100mAh baterii doplna za hodinu a 31 minut.

Rozdíly v rychlosti nabíjení Galaxy A70 a Galaxy S10+ tedy nejsou nijak závratné. Pokud bychom však u A70 porovnávali 25W a 15W nabíjení, je při půlhodinovém nabíjení rozdíl v dobité kapacitě 7 -10 procent ve prospěch výkonnějšího dobíjení. Na druhou stranu, pokud by jihokorejci dodali 25W dobíjení do Exynos varianty Galaxy S10+ (tedy zrychlil nabíjení Adaptive Fast Charging), dokážeme si představit o dost rychlejší nabíjení oproti současnému stavu.

První pohled na Samsung Galaxy A70:

A, i když se původně spekulovalo, že by se snad modely řady Galaxy S10 mohly „naučit“ 25W nabíjení po patřičné firmwarové aktualizaci, nakonec se tak nestane. A to z prostého důvodu nekompatibilních čipsetů. Galaxy S10 nemá připraveny napájecí obvody pro 25W nabíjení, aby tomu tak bylo, potřeboval by smartphone novou základní desku. Je však možné, že se rychlejšího dobíjení dočkáme u připravovaného Galaxy Note 10.