Vyzkoušeli jsme Samsung Pay. V MHD budete místo karty přikládat telefon

Mobilní platby Samsung Pay se sice do ČR ještě nedostaly, přesto stojí za zmínku zatím jejich největší novinka - placení v MHD. V několika městech v ČR již funguje placení za MHD pomocí bezkontaktní platební karty, Samsung v USA a Chicagu zase v MHD testuje bezkontaktní placení mobilem.

Podívejte se, jak přes Samsung Pay jednoduše platit v MHD:

Přístup je podobný, jen s tím, že pro mobily jsou připraveny speciální dotykové plochy. Stačí se k nim přiblížit, a dojde k okamžitému strhnutí částky za přepravu. A to i bez toho, abyste museli zadávat PIN kód či přikládat otisk prstu pro autorizaci platby. Cena za dopravu se pohybuje v nižších částkách než limity u obchodníků, a případné potvrzování plateb v řádu několika desítek korun by u terminálů jen zdržovalo. Pilotní provoz placení Samsung Pay v MHD by se měl v USA brzy rozšířit i do dalších měst.

Na dotaz, kdy budou platby Samsung Pay k dispozici v ČR, resp. v dalších zemích Evropy, nám zaměstnanci Samsungu na konferenci SDC 2019 nedali žádnou konkrétní odpověď.