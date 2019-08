Vyzkoušeli jsme sluchátka AKG N700NC od Samsungu: špičkový poslech na cesty

Samsung v polovině června uvedl na český trh pětici modelů bezdrátových sluchátek AKG, která jihokorejský výrobce zařadil do běžné české prodejní sítě. Do redakce se nám následně dostal aktuální „vlajkový“ model sluchátek AKG N700NC. Jaká je kvalita hudebního výstupu sluchátek, jak dlouho vydrží na jedno nabití, a jaké jsou možnosti správcovské mobilní aplikace AKG Headphone?

Sluchátka nám dorazila v krabici, která při rozbalování umocňuje dojem z prémiových sluchátek. Uvnitř vypolstrované krabice se nachází šedý cestovní obal, v němž jsou samotná sluchátka složena. Sluchátka jsou sice při přepravě dobře chráněna, velikostně však obal připomíná svačinovou krabičku. Několikrát se mi stalo, že jsem kvůli nedostatku místa v příručním zavazadle musel sluchátka nechat doma, a to je rozhodně škoda. Pokud se ale nebojíte o jejich poškození, můžete je převážet volně bez pouzdra. Zaberou daleko méně místa.



Sluchátka si z krabice vybalíte v tomto cestovním pouzdře, do kterého se při přenášení pohodlně uloží. Box je však dost velký, takže se často stane, že jej nemáte kam dát

Součástí základního balení je i doplňkové příslušenství, zejména pletený microUSB kabel sloužící pro nabíjení sluchátek, a také pletený spojovací kabel z 2,5mm na 3,5mm jack - to, kdybyste sluchátka chtěli propojit s telefonem postaru kabelem. Jak si však v recenzi dále ukážeme, kablík je zbytečný. Je to až s podivem, ale přes Bluetooth hrají sluchátka u smartphonů řady Galaxy daleko lépe, než přes kabel. Ten tak zůstává jako nouzové řešení, kdyby se sluchátka náhodou vybila. Můžete jej, ještě spolu s cestovním adaptérem do letadla, nosit v síťované přihrádce v cestovním obalu, co kdyby se jednou hodil...

Velké náušníky, plast a kov

Sluchátka AKG N700NC jsou vyrobena z plastu, kovu a kůže. Kožené mušle působí navenek velmi elegantně, jsou navíc dost vystouplé, takže při nasazení na uši nijak výrazně netlačí. Poslouchal jsem hudbu nepřetržitě tři hodiny, aniž bych cítil nějaký tlak na hlavu nebo na uši, které se ani v letních dnech nezapotily. Vnitřek vyplňuje materiál podobný paměťové pěně. Kov je patrný u hlavní konstrukce, kterou můžete vysunout a prodloužit tak vzdálenost mezi mušlemi a příjemně vypolstrovaným mostem. Plast je použitý na vrchní části sluchátek, snadno se čistí, ale ve stříbrné vypadá trochu lacině. Daleko lépe by sluchátkům slušela černá.



Sluchátka rozložená a složená, černá by jim slušela lépe, ve stříbrné vypadají trochu lacině, možná až dokonce tuctově

Náušníky jsou skládací, v jejich polovině vedoucí k mostu je „přelomíte“, následně je můžete přetočit o 90 stupňů na jednu, a zhruba 15 stupňů na stranu druhou. I díku tomu si můžete sluchátka dobře upravit dle tvaru hlavy, nevadí tak vystouplé uši ani hustší vlasový porost. Sluchátka na hlavě drží pevně, takže asi ani při běhání netřou o vousy. Z vnější strany náušníků vidíme v kruhových sekcích logo AKG, v jejichž kovových okrajích najdeme doplňkové ovládací prvky a potřebné konektory.



Kruhová zakončení mušlí mají vyčleněn prostor pro doplňkové ovladače a konektory, starší microUSB trochu zamrzí, když Samsung hromadně přechází na USB-C...

Rozložení bočních tlačítek na fotkách vypadá zcela přirozeně, v praxi se budete trochu hledat. Vadí zejména to, že tlačítka směřují dozadu, nejsou tedy standardně dostupná v přední části mušlí. Na pravé se nachází zapínací jezdec, který je trochu utopený, naopak vystouplé tlačítko může rychle aktivovat režim Ambient Aware (utlumí hlasitost hudby a zvýší hlasitost zvuků nahrávaných z prostředí) a Talk Thru (přehrávaná hudba se úplně ztlumí a je nastaven poslech zvuků z okolí). Dvojici ovladačů doplňuje microUSB konektor, a to i přesto, že mateřský Samsung hojně přechází na USB-C.



Délku sluchátek si můžete upravit k obrazu svému, maximální vytočení mušlí a logo AKG, které je umístěno i z vnější strany příjemně vypolstrovaného mostu

Levá mušle je osazena regulátory hlasitosti, jejichž podržením přepínáte mezi skladbami. Na náš vkus by klávesy mohly být trochu vystouplejší, nebo alespoň trochu zdrsněné. Uprostřed umístěné tlačítko zase slouží k pozastavení či k obnovení přehrávání hudby. Konstrukce sluchátek je solidní, při jejich nasazení na hlavu se někdy ozývají „plastové“ zvuky, při nošení v pohybu (za běhu či za chůze) už však žádné pazvuky neregistrujeme. Pro někoho však může být hmotnost 261 gramů už trochu za hranou

Připojení k telefonu a aktivní redukce šumu

Sluchátka s telefonem komunikují přes Bluetooth 4.2, jedná se už, de facto, o loňská sluchátka, kdy ještě nebyl Bluetooth 5.0 až tak dominantní. Je také škoda, že v rámci výbavy chybí kompatibilita s kodekem Apt-X HD, díky absenci Apt-X Low Latency zase může nastavit situace zpoždění zvuku při sledování videí. V průběhu testování se nám to však stalo pouze jednou.



Detaily konstrukce - otočný mechanismus, přichycení mušlí k tělu a příjemně vypolstrovaná mušle, do které se schová celé ucho posluchače. Škoda jen chybějících senzorů, které by hudbu vypnuly při sundání sluchátek

Podporovány jsou jen kodeky AAC a SBC. Technické parametry byly v podání tiskové zprávy Samsungu potlačeny do pozadí, museli jsme si je tedy dohledat přímo na webových stránkách AKG. Sluchátka mají impedanci 16 ohmů, frekvence 20 kHz – 20 kHz a citlivost 110dBSPL/1mW @1kHz.





Aplikace AKG Headphones, která nabídne základní tipy, jak používat sluchátka. Můžete si v ní také nastavit chování bočního tlačítka na Talk Thru či Ambien Aware

K telefonu se připojíte po aktivaci párovacího režimu zapínacím jezdcem, v telefonu stačí jen přes Bluetooth vyhledat sluchátka nebo ještě lépe vsadit na aplikaci AKG Headphone, která se stará o aktualizaci firmwaru a také o dodatečný ekvalizér. Pokud zapnete ekvalizér v Androidu i v aplikaci, obě nastavení se vyloženě „bijí“ mezi sebou. Někdy se nám však podařilo zvolit správné nastavení systémového ekvalizéru a trochu jej doladit ekvalizérem v aplikaci od AKG.



Aplikace AKG Headphones slouží i k aktualizaci firmwaru u sluchátek

Aktivní redukce šumu (ANC) od nás dostává velkou pochvalu. Při bezdrátovém spojení sluchátek s telefonem je automaticky aktivní, při kabelovém spojení je zase deaktivovaná (tedy pokud sluchátka nezapnete bočním jezdcem). Při aktivním adaptivním odhlučnění vnějších ruchů sice na pozadí není úplně ticho, takže stále víte, kde se nacházíte (což je vhodné např. při chůzi městem), nicméně většina ruchů, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizí. Zvláště dobře se funkce pere s nízkofrekvenčním zvukem (cca okolo 30 - 100 Hz).



V mobilní aplikaci můžete sluchátkům navolit i samostatný ekvalizér, s tím systémovým ale někdy trochu bojuje

Patrný je jen lehký šum ustálené frekvence na pozadí. Sluchátka jsem vyzkoušel v jedoucím autobuse, vlaku i v letadle na sedadle u u křídel i v zadní části trupu, kde jsou vibrace a rušivé zvuky často velmi výrazné. A poslech hudby jsem si vychutnal do těch nejmenších detailů. Konkrétně v letadle ANC utlumilo zvuk motorů, výrazně pak i kašlající a brečící spolucestující. Hudbu si tak posloucháte ve své vlastní „klidové“ zóně, ať už jste kdekoliv



Sluchátka mohou obsluhovat zvuky i hovory, volání s nimi vám však nedoporučujeme. V klidném prostředí se sluchátky vyřídíte i hovory, pokud budete v hlučnějším prostředí, protistrana vše uslyší a nebude vám moc rozumět. Hudbu ano, hovory raději přenechte sluchátkovému reproduktoru

Na druhou stranu jsou na trhu sluchátka, která ruchy utlumí úplně, takže jsou po nasazení jako „oáza ticha“. Tímto se testovaná sluchátka od AKG pyšnit nemohou. Sluchátka jsem nabíjel hned po prvním vybalení a od té doby jsem jim šťávu nedodával, AKG N700NC jsou určena na cesty, takže je před dovolenou dobijete, a máte jistotu, že vám celou cestu vydrží. Nikdy jsem je nemusel propojit kabelem, a to jsem na cestách každý den poslouchal hudbu minimálně 2 hodiny s aktivním ANC. Podle výrobce vydrží sluchátka s aktivním ANC přehrávat hudbu přes Bluetooth až 20 hodin. A to bohatě stačí.

Jaká je vlastně zvuková kvalita?

U sluchátek záleží zejména na zdrojových skladbách a žánrech, které posloucháte. Při testování jsme vsadili na běžné empétrojky, na hudbu ze Spotify i na kvalitnější bezztrátové audio ve formátu *.flac. Pop, soft rock a aktuální rádiové hity zvládnou sluchátka bez větších problémů. Vážná hudba nebo metal však mají určité rezervy, zejména s pohledem na chybějící gradaci v částech, u nichž by vám měly stát „chlupy na zátylku“. Vivaldiho a Beethovena si tak lépe vychutnáte u jiných sluchátek. Troufáme si ale odhadnout, že většina posluchačů bude s kvalitou zvuku absolutně spokojena.

A k cílové skupině uživatelů patřím i já. Ocenit musím čisté audio s hutnými basy, které jsou „tak akorát“. Basy nejsou přebuzené, takže dávají možnost vyniknout příjemným středům a čistým výškám. Středy na poslech nijak nedráždí, výšky vám nebudou trhat uši. Zvuk má také velmi dobré prostorové podání, můžete se zaposlouchat a soustředit se na jednotlivé nástroje, které si tak virtuální oddělíte od zbytku stopy, příp. můžete zkusit určit, jak daleko stáli vokálisté od nahrávacího mikrofonu. Kvalita zvuku je skutečně na vysoké úrovni.

Vadit může jen mikrodynamika srovnaná do jedné roviny. Na druhou stranu se bavíme o sluchátkách na cesty, kde tyto detaily snadno zapadnou, protože nejsou primárním kritériem při poslechu hudby. Pro plnohodnotné vychutnání vygradovaných metalových pasáží a vážné hudby budete stejně potřebovat jinou audiosestavu, jiná sluchátka, a rozhodně nebudete hudbu poslouchat přes Bluetooth z telefonu za chůze, ale pěkně doma na gauči. A tyto dva světy je nutno striktně rozlišovat.

Výborná sluchátka na cesty

Sluchátka AKG N700NC jsou nejkvalitnějším modelem, který jsem měl možnost za poslední dobu slyšet a aktivně používat. Neztotožňujeme se s názorem, že by byla sluchátka vhodná pro všechny hudební žánry. Hudební mainstream zvládnou s přehledem, povedené rušení šumu doplní hutné basy a čistý vyladěný zvuk. Nároční hudební posluchači ale budou u specifických skladeb postrádat větší dynamiku.

Produktové video sluchátek AKG N700NC:

Na druhou stranu se nejedná o studiovky, ale o sluchátka na cestu, kde o hudební detaily až tolik nejde, ještě když slyšíte nepatrné ruchy z okolí. Hudba v AKG N700NC neslouží jen jako podkres na pozadí pro „zabití času“, při poslouchání se přistihnete, že často ušima „zkoumáte“ různé úrovně skladby nebo jednotlivé nástroje. Poslech vás prostě bude bavit, a to nelze říci zdaleka o všech sluchátkách na českém trhu. V cenové relaci 8 999 Kč je ale značná konkurence, např. Sony WH-1000XM3 nebo Bose QuietComfort 35 II.

Za zmínku stojí i fakt, že sluchátka získala ocenění EISA Award Best Product v kategorii Noise Cancelling Headphones 2018-2019. I to může být pro někoho punc určité audiokvality. Testovaná sluchátka jsou kompatibilní se širokým spektrem zařízení, certifikace Designed for Samsung však zaručuje, že se smartphony Samsung Galaxy budou fungovat bez problémů.

Plusy:

velmi dobré dílenské zpracování i přes použitý plast

bohatý, čistý a detailní zvuk

skvělá redukce okolního šumu (platí i pro vlak a letadlo)

podpora funkcí Ambient Aware a TalkThru

samostatná aplikace od AKG pro update firmwaru

Minusy:

chybí podpora Apt-X HD

horší kvalita zvuků při přehrávání přes kabel

pouze microUSB konektor

cestovní pouzdro je dosti rozměrné

funkce Talk Thru by mohla místo ztlumení hlasitosti hudbu rovnou zastavit

Verdikt:

Sluchátka s vyváženou zvukovou kvalitou, designem a přídavnými funkcemi za poměrně slušnou cenu. Oproti tradiční špičce sluchátek na cestu (Sony a Bose) nabídne AKG trochu jinak (ale vůbec ne špatně) laděnou alternativu.