Vyzkoušeli jsme televizi Samsung Q70R s Apple TV a standardem AirPlay 2

Samsung v květnu oznámil, že u letošních a loňských (po aktualizaci firmwaru) chytrých televizí zpřístupní aplikaci Apple TV. My jsme dostali možnost si službu vyzkoušet, takže se s vámi podělíme o dojmy z používání. V redakci jsme měli zapůjčenou 55" 4K televizi Samsung Q70R s úhlopříčkou 138 cm, na kterou jsme streamovali obsah z iPadu 6. generace přes AirPlay 2. V televizi byla navíc předinstalovaná aplikace Apple TV.

Začněme funkcí AirPlay 2. Jedná se o standard Applu, který slouží k přehrávání videí, fotek, hudby a dalších multimédií z iOS zařízení na Apple TV a další podporované modely. Jedním z nich je i námi testovaná televize Samsung Q70R. Televize od Samsungu ale nejsou jediné, na stránkách AirPlay 2 uvádí Apple i vybrané modely televizí od LG, Sony a značky Vizio.

Televize od Samsungu kompatibilní s AirPlay 2:

2019 QLED 8K Q900R a 2019 Serif TV

2019 QLED 4K Q90R, Q80R, Q70R, Q7DR, Q60R, a Q6DR

2019 & 2018 Frame TV LS03R/LS03N

2019 4K UHD TV RU8000, RU800D, RU740D, RU7300, RU730D, RU7100 a RU710D

2018 QLED 4K Q9FN, Q8FN, Q7CN, Q7FN, Q75FN, Q6FN, and Q65FN

2018 4K UHD TV NU8500, NU8000, NU740D, NU7300, NU7200, NU7100, NU710D a NU6070

2018 Smart Full HDTV N5300

2018 4K UHD TV NU6950, NU6900, NU6900B a NU6080 (podpora přibude do konce roku)

V iPadu stačí u podporovaných aplikací (např. Apple TV nebo HBO Go) kliknout na tlačítko pro zrcadlení AirPlay, kde v sekci „Reproduktory a TV“ najdete televizi od Samsungu. Ta sama pozná snahu o připojení a zobrazí čtyřmístný číselný kód, který je třeba zadat v iPadu, a až poté dojde k přenosu obrazu na televizi. iPad a televize musí být samozřejmě připojeni na stejné Wi-Fi síti.



Při prvním připojení k Samsung Smart TV je třeba v iPadu nebo iPhonu zadat kód, který se zobrazí na televizi

U streamovacích aplikací HBO Go a Apple TV můžete z iPadu vybrat zvukovou stopu a případné titulky, přímo z iPadu lze také rychle přeskakovat na časové ose. AirPlay 2 funguje bez větších problémů, navíc nejste omezeni jen na filmy, ale může si na Samsung televizi zobrazit pořízené fotky z dovolené nebo pustit skladby z iTunes.



U iPadu jsme AirPlay 2 zkoušeli u aplikaci HBO Go a Apple TV. Na iPadu si upravíte jazyk titulků a zvukové stopy, příp. můžete video přes iPad přetáčet rovnou ze zamykací obrazovky. To ale můžete učinit i na televizi přes dálkový ovladač

V čem jsou televize od Samsungu tak trochu raritou, je podpora aplikace Apple TV. Vůbec poprvé se totiž tato streamovací aplikace objevila mimo ekosystém Apple, a to u jeho hlavního konkurenta. Aplikace je k dispozici v češtině a nabídne vám půjčování či rovnou pořizování filmů, a to včetně těch v rozlišení 4K. Při zapůjčení videí se vám zbývající čas sledování postupně odečítá od 48 hodin, trvale zakoupené filmy si pak dohledáte ve své vlastní knihovně.





Spouštíme aplikaci Apple TV v chytré televizi od Samsungu. Před nákupem nebo půjčením filmu se musíte přihlásit svým Apple ID. A pokud jej ještě nemáte, stačí naskenovat zobrazený QR kód

Přes nákupem je třeba přihlásit se vašim Apple ID, a to, buď prostřednictvím připojeného iPadu či iPhonu, nebo přímo na televizi. A pokud Apple ID ještě nemáte, můžete si jej hned vytvořit. Stačí telefonem naskenovat QR kód a vyplnit potřebné detaily svého profilu, a to včetně platební karty. Problém je pouze s doručením ověřovacího e-mailu, na který můžete u soukromé schránky na Seznamu i Gmailu čekat i několik desítek minut. Jakmile máte účet potvrzen, můžete se pustit do nákupů filmů.





Filmy jsou řazeny do celé spousty kategorií, nechybí ani 4K obsah ani tematické filmové balíčky. Náhled filmu s možností zakoupení a vypůjčení, které platí po dobu 48 hodin od prvního spuštění. Nákupy se realizují přes platební kartu přiřazenou k Apple ID

Filmová nabídka je dosti bohatá, tituly jsou řazeny jak podle žánru, tak podle ceny, balíčků, 4K rozlišení nebo podle zacílení na dětské publikum. Po zakoupení a spuštění filmu můžete kurzorovými šipkami na ovladači k Samsung Smart TV vybrat jazyk zvuku i titulků, resp. přeskakovat na časové ose videa. Podpora Apple TV u Samsung televizí byl jen začátek, Apple počítá s tím, že svou televizní aplikaci v průběhu podzimu dostane i na další zařízení konkurenčních značek.

Do Česka se letos na podzim chystá i streamovací služba Apple TV+, která bude nabízena skrz mateřskou aplikaci Apple TV. Za 9,99 dolarů (cca 230 Kč) měsíčně dostanete přístup k exkluzivnímu videoobsahu od Applu. Zda se služba dostane i do chytrých televizí Samsung, zatím není známo. Nevidíme však důvod, proč by se tak stát nemělo, Apple potřebuje získat předplatitele všude, kde se dá, aby se mu vynaložené prostředky na vlastní tvorbu vrátily alespoň ve střednědobém horizontu.

O čem bude služba Apple TV+?