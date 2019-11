VYZKOUŠENO: AKG Y100 jsou nenápadná a skladná sluchátka k mobilu na cesty

Samsung na českém trhu od června nabízí pětici sluchátek z portfolia řady AKG. A zatímco dříve testovaný model AKG N700NC nabídla špičkovou audiokvalitu při poslechu hudby na cestách, dnes si představíme sluchátka z úplného protipólu. Základní bezdrátová sluchátka AKG Y100 stojí necelou třetinu, vejdou se úplně všude a nabídnou i některé funkce z výrazně dražšího modelu. Jak výrazně je provázána nižší koncová cena s úrovní zvukové kvality?

Představení sluchátek AKG Y100:

Sluchátka nám dorazila v menší modré papírové krabičce. Její barva koresponduje s doplňkovým tónem černých sluchátek.Alternativně si můžete sluchátka pořídit v zelené, růžové nebo v celočerném barevném podání. Charakteristickým prvkem sluchátek je pružný tenký most, který můžete „stočit do klubíčka“ a vložit do malého koženkového pouzdra.



Malé koženkové pouzdro pojme sluchátka pouze ve „stočeném“ stavu, sluchátka váží pouze 24 gramů

Kabely ke sluchátkům přicházejí ze dvou koncových modulů. Pouze na tom levém jsou umístěna ovládací tlačítka. Velkým prostředním sluchátka podržením zapnete a stisknutím pozastavíte přehrávání, tlačítka pro úpravu hlasitosti (podržením přeskakují skladby) jsou však pohmatem špatně lokalizovatelná. Jejich přesné umístění, resp. „gumové šipky“, budete chvíli hledat, možná mohla být trochu vyvýšená. Klávesa na boku rychle aktivuje režim Ambient Aware, který do sluchátek pustí poslech okolí, např. hlášení o zpoždění vlaku. Na porozumění hovoru blízké osoby to ale není.



Takto vypadají sluchátka AKG Y100 v „rozbalené“ podobě. V redakci jsme otestovali modrou barevnou variantu. Zvukovod z malé ozvučnice vychází trochu pod úhlem, měniče mají rozměr 9,2 mm. Citlivost sluchátek je 115dB SPL/V@1kHz

Líbí se nám i přenášení sluchátek, když zrovna neposloucháte hudbu. Stačí k sobě sluchátka magneticky připojit a nechat pověšená na krku jako řetízek. Na běhání a další pohybové aktivity bohužel nejsou vhodná. Do uší se vám budou přenášet silné vibrace z týla a tření přívodních kabelů o oblečení bude velkým rušivým prvkem. To je však na vrub samotného návrhu sluchátek, která nejsou přímo určena ke sportování. A pokud vám střední nástavce nebudou držet v uších, můžete si je vyměnit za další dodávané velikosti.



Magneticky připojená sluchátka, modul s hlavními ovladači a microUSB konektorem pro nabíjení

V levém modulu se skrývá i 120mAh baterie, která dodává šťávu až na osmihodinové přehrávání hudby přes Bluetooth 4.2. Dodávaným microUSB kablík ji doplna nabijete za 2 hodiny. Ovšem i pouhá čtvrthodina bude stačit na hodinu a půl hudebního přehrávání, takže se nic nestane ani tehdy, když si před cestou sluchátka zapomenete dobít. Stačí nabíjecí kablík na chvíli připojit k USB portu notebooku. Do deseti metrů od telefonu byla stabilita Bluetooth spojení při přehrávání bezproblémová, z pohledu podporovaných kodeků je na výběr pouze SBC a AAC, chybějícího AptX (či AptX HD) je rozhodně škoda.

Kvalita hovorů a přehrávání hudby

Sluchátka můžete spárovat až se dvěma zařízeními najednou (např. s tabletem a smartphonem), a vždy se připojit k tomu, kde potřebujete zvukový výstup. Přepínání zdroje funguje velmi svižně. Stačí na mobilu pustit hudební přehrávání, a zvuk z tabletu se přeruší. Příchozí hovory mají prioritu a automaticky přepnou zvuk z tabletu na telefon, volání přes sluchátka působí přirozeně, protože částečně slyšíte i svůj hlas. Nejste tedy v žádné „bublině“.

Špuntová sluchátka produkují čistý zvuk s výraznou basovou složkou, která má poměrně hluboký rozsah, dojem absolutní plnosti basů však chybí. Středy jsou rezervovanější, spíše zaměřeny na detaily. Ve vyšších hlasitostech však můžete slyšet, že se sluchátka perou se sykavkami, navíc je znatelný drobný šum na pozadí, což nemusí být každému po chuti. Výšky jsou dostatečně jasné, možná až příliš... U mainstreamových popových a poprockových skladeb vám výstup sluchátek bude sedět, s vážnou hudbou a metalem, kde je vyžadován velmi silný a dynamický audio výstup se však poprat nedokáží. A ani vy to s těmito žánry ve sluchátkách raději nezkoušejte.

Závěrem

AKG Y100 jsou slušná bezdrátová sluchátka na cesty, u kterých musíme ocenit výraznou basovou složku, funkci Ambient Aware pro „náslech“ okolí, výdrž na jedno nabití a skladnost. Zatímco AKG N700NC v podobě svačinové krabičky zřejmě na leteckou batůžkovou turistiku po Evropě nevezmete, Y100 hravě strčíte třeba do kapsy. Jistě, kvalita bude jinde, a budete omezeni i hudebními žánry, přesto sluchátka splní svůj účel - podají hudbu z mobilu v poslouchatelné kvalitě.

Mezi negativa patří vibrace a tření kabelu při běhání nebo rychlém pohybu, příp. funkce Ambient Aware, která není všemocná. Chyběla nám také aktivní redukce šumu, která je k dostání jen u dražších modelů. AKG Y100, jejichž prodej v Česku obstarává Samsung, vycházejí na 2 590 Kč. K dostání jsou v zelené, černé, modré a růžové.