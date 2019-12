VYZKOUŠENO: AKG Y500 jsou stylová sluchátka k mobilu, ale ne pro každého...

Samsung na českém trhu prodává několik modelů bezdrátových sluchátek, a po nejvybavenějších AKG N700NC a základním modelu Y100 zacílíme někam přesně doprostřed. Supraaurální sluchátka uzavřené konstrukce, AKG Y500, se nasazují na uši, takže okolní zvuky netlumí stoprocentně, mají pohodlné polstrování a nabídnou dlouhodobý poslech hudby přes Bluetooth na jedno nabití. Co více si přát při poslechu hudby z mobilu na cestách?

Pohodlné nošení na hlavě

Supraaurální uzavřený model sluchátek dostal poměrně menší mušle, které mé, poměrně malé, uši při dosednutí téměř nezakryly. Hlavový most je z vnější a vnitřní strany pogumovaný, vnitřní část je vyvedena v atraktivních barvách sluchátek, takže vypadají o něco luxusněji, než při samotném pohledu na koncovou cenu. Z mostu můžete sluchátka snadno vysunout až o deset poloh, stupnice se objevuje z vnitřní strany při postupném vysouvání.



Sluchátka AKG Y500 nám do redakce dorazila v modré barevné variantě, alternativně jsou k dostání v zelené, růžové nebo v konzervativní černé

Mušle jsou ke zbytku sluchátek připevněny na otočném kloubu, který má zhruba 120° záběr. Díky němu můžete sluchátka lépe napozicovat na uši a také můžete mušle při nošení otočit tak, aby vám při nepoužívání sluchátek na krku nezacláněly. Bohužel je to jen teorie, protože v praxi se mušle při pohybu na krku otáčejí směrem vzhůru, takže o ně budete narážet bradou. Na nějaké pohodlné přenášení na krku to rozhodně není.

Představení sluchátek AKG Y500:

Vhodnější je přepravovat sluchátka v dodávaném textilním pytlíku, přičemž si sluchátka můžete složit směrem k vnitřní straně mostu. Jenže efektivně je zde prostor pouze pro jednu mušli, když skládáte druhou, dřete mušle navzájem vnějšími kovovými kryty, což zřejmě uděláte jednou a pak už nikdy více. Do vypolstrovaného pytlíku se však sluchátka vejdou i s jednou složenou mušlí.



Do cestovního textilního pytlíku je třeba jedno ze sluchátek složit

Co musím pochválit, jsou ovládací prvky na mušlích. Na levé je k dispozici vyvýšený jezdec pro pohodlnou úpravu hlasitosti se samostatnou klávesou pro spuštění a zastavení přehrávání. Při manipulaci se sluchátky na hlavě se mi však občas stávalo, že jsem klávesu úplnou náhodou stiskl, takže se hudba zastavila. Tlačítku by určitě slušel trochu výraznější stisk. Do 2,5mm jacku můžete zasunout přibalený audiokabel, pokud byste chtěli poslouchat pěkně „postaru“ a nebo, když vám ve sluchátkách dojde baterie. Nechybí ani samostatný mikrofon.



Součástí základního balení je i microUSB kablík pro nabíjení a audiokabel s tlačítky pro ovládání přehrávání a s mikrofonem. Poslech si tak můžete vychutnat pěkně postaru - přes sluchátkový jack

Pravá mušle nabídne třípolohového jezdce určeného pro zapnutí, vypnutí a párování, a také samostatnou klávesu pro funkci Ambient Aware. Přes konektor microUSB nabíjíte integrovanou 900mAh Li-Ion baterii, a to třeba pomocí přibaleného kablíku. Je škoda, že AKG nevsadilo na modernější USB-C. Haló, už jsme téměř v roce 2020! Výdrž na jedno nabití je špičková, dostal jsem se na 23 hodin, což bohatě pokryje i dvě cesty na zaoceánském letu. Necelých 10 minut nabíjení vystačí na celou hodinu dalšího poslechu. Sluchátka působí na hlavě bytelně, vše dobře lícuje a ani klouby při namáhání nevržou.



Mušle jsou z příjemného materiálu, jsou měkké a působí poddajně. Na to, že se nejedná o zcela uzavřený model, dokáží samy o sobě vcelku slušně pasivně potlačit okolní hluk. 40mm měniče mají při frekvenčním rozsahu 16 - 22 kHz citlivost 117 dB/mW, impedance sluchátek je 32 Ohmů

Celá vnitřní strana náušníků je včetně sluchátek a měniče překryta koženkou s perforací ve tvaru písmena Y. Na uších působí příjemně, jsou měkké, poddajné, mušle nijak netlačí, takže není problém ani dlouhodobý poslech bez, jindy typických, otlačenin na uších. Pokud si sundáte sluchátka z hlavy, hudba z telefonu se automaticky vypne, jakmile je nasadíte, zase se zapne. Nepodařilo se mi však dohledat, který senzor má vypínání na starost. I při chůzi se sluchátky na krku se mi několikrát stalo, že se hudba sama pustila. Jindy se zase spustila po desetivteřinové pauze od položení sluchátek na stůl.

Konstrukce má jedno velké ale...

Zakulacení náušníků a vnitřní strany hlavového mostu má jednu nepříjemnou dohru - sluchátka padají z uší! Nemohu to brát paušálně, někomu na hlavně drží, jinému zase padají. V okolí jsem si to mohl otestovat, a výsledek je 50:50. AKG Y500 nejsou sluchátka na chůzi, a v žádném případě na sport. Jednak budete slyšet hluboké „basové“ otřesy hlavového mostu a také budete sluchátka neustále kontrolovat, zda vám drží na hlavě.



Pružina hlavového mostu by mohla být silnější, takto budou sluchátka některým uživatelům padat z hlavy!

Stačí malý náklon k mobilu při čtení e-mailu, při sledování videí v mobilu, nebo třeba k zavázání tkaniček - v tu ráno vám sluchátka kloužou z hlavy! A to byl právě můj případ. Manželka s delšími vlasy tento problém neměla, ale je třeba varovat, že sluchátka nejsou zdaleka pro každého. A před případnou koupí si je určitě nasaďte na hlavu.



Mušle se otáčejí o cca 120 stupňů. Při nošení na krku se však otáčí směrem vzhůru, což není příliš praktické. Na krku tak sluchátka spíše zaclání

A když už jsem nakousl nedostatky, tak v nich můžeme pokračovat i nadále. Nelíbily se mi hlasité systémové zvuky sluchátek, které signalizují přepnutí zdroje či připojení k telefonu. Sluchátkům je jedno, jakou máte nastavenou hlasitost, a přesto velmi hlasitě (a úplně zbytečně) pípají, což je dost nepříjemné.



Délku hlavového mostu si můžete upravit v deseti krocích

Nepříjemné zvukové oznámení se týká i aktivace funkce Ambient Aware. Ta mimochodem není kdovíjak užitečná, několikrát jsem dokonce boční tlačítko stiskl omylem, a sluchátka i na maximu byla dost potichu. Hudba se totiž částečně utlumí, abyste mohli souběžně „poslouchat“ i zvuky z okolí. Přepnutí funkce však trvá dost dlouho, navíc při aktivaci toho neslyšíte o moc víc, než když je funkce vypnutá. Mnohem rychlejší je sundat jedno sluchátko z hlavy, např. při hlášení na nádraží nebo na letišti. Ještě, navíc když jdou sluchátka tak snadno z hlavy...



Pohodlně dostupné konektory, tlačítka a ovladače na bocích mušlí. Vnější kryt mušli je kovový

U uzavřených sluchátek AKG N700NC měla funkce Ambient Aware smysl, u AKG 500 nevidím žádnou přidanou hodnotu. Co se mi naopak zamlouvalo, bylo připojení ke dvěma zdrojům, např. k telefonu a k tabletu. Skončili jste se sledováním videí a chcete pustit hudbu na telefonu? Na tabletu dám pauzu, v telefonu pustím muziku a s minimální prodlevou hraje zvukový výstup z telefonu. Paráda.

Jaká je kvalita hudebního výstupu?

Hudební výstup jsem testoval v bezdrátovém podání na Samsungu Galaxy Note10+, který podporuje Duální Audio. Telefon byl současně připojen ke sluchátkům AKG N700NC pro vzájemné porovnání. A výsledek?



Porovnání designu sluchátek AKG Y500 a AKG N700NC....

Kvalitou zvuku jsou sluchátka, s ohledem na pořizovací cenu, až podezřele velmi blízko modelu N700NC. Ten je však laděn hodně směrem k výraznějším basům, zatímco aktuální testovaný model má spíše vyvážený zvukový projev. Basy všechna ostatní pásma nepřebíjejí, ale spíše doplňují, oproti N700NC si sluchátka dokáží lépe poprat se sykavkami, které v audioprojevu tolik nevyčnívají. U výšek pak není slyšet žádný digitální šum, který je typický pro některá levnější sluchátka méně zavedených značek. Středy jsou čisté a zpěvu lze bez problémů rozumět. Nad hudbou lehce vyčnívá, rozhodně v muzice není nijak utopen.



... výrazně se liší i přepravní obaly

Z pohledu zvukové stránky nevidím žádný zásadní nedostatek, zvuk je oproti N700NC o dost dynamičtější, není tedy již tolik plochý. I přesto, že se nejedná o zcela uzavřený model, potěší vás i slušné prostorové podání. Ještě když do všeho zapojíte efekt Dolby Atmos z připojeného smartphonu řady Galaxy. Je však škoda, že sluchátka nejsou kompatibilní s aplikací AKG, která umožňuje doladit jené nuance v ekvalizér a sluchátka na dálku aktualizovat. Věřím však, že většina uživatelů si hravě vystačí se základním ekvalizérem v telefonu.

Sluchátka k mobilu? Zvuk perfektní, ale...

U sluchátek musím vyzdvihnout zvukovou kvalitu, která má překvapivě blízko nejdražšímu modelu AKG N700NC. Na cestách vám zahrají skvěle, ovládání je intuitivní a pohodlné. Vždy víte kam sáhnout a nastavíte si vše potřebné jedním pohybem bez hledání tlačítek. Náušníky jsou velmi pohodlné a neotlačí uši ani po dlouhodobém poslechu, který je s ohledem na hmotnost sluchátek (230 g) bezproblémový. Sluchátka na hlavě nijak netíží, možná jen trochu „odstávají“.

Univerzální sluchátka, která by na hlavě seděla každému bez problému, neexistují, u AKG Y500 však před koupí důrazně doporučujeme sluchátka alespoň nasadit na hlavu a udělat pár kroků. Ušetříte si tak budoucí starosti s tím, že vám sluchátka nedrží na hlavě. Při sezení u počítače to bude úplně jedno, ale pokud vám při rychlém přestupování z vlaku do vlaku sklouznou z hlavy a taktak je chytíte (nebo budete mít pomalejší reakce...), určitě to nebude zcela ideální stav.

A to byl i můj případ, sluchátka mi na hlavě nedržela a je to rozhodně škoda, protože jsem si na jejich zvukové podání rychle navykl. Nechal jsem AKG Y500 vyzkoušet dalším lidem ve svém okolí, jeden měl stejný problém, u dvou osob sluchátka držela jako přibitá. Před koupí si je tedy určitě vyzkoušejte! AKG Y500 se na českém trhu prodávají v působivých odstínech modré, zelené, růžové a černé za 3 990 Kč.