VYZKOUŠENO: Fitness náramek Samsung Galaxy Fit – výdrž vás příjemně překvapí

Samsung už má v prodeji téměř všechna zařízení, která představil v únoru v San Franciscu. Jednou z posledních „amerických“ novinek, kterou jsme v redakci otestovali, je fitness náramek Galaxy Fit. Jedná se o vylepšenou variantu Galaxy Fit e, který se na český trh podíval již v květnu. Náramek dostal kvalitnější barevný displej, nabízí přesnější měření a hlavně delší výdrž baterie.

Koncepce náramku se za poslední pár let příliš nezměnila. Jedná se o kompaktní plastové tělo, které je na první pohled pevně spojeno s řemínky vyrobenými z termoplastického polyuretanu. Ty však můžete snadno vycvaknout a nahradit jinými, které mají jít do prodeje ještě v průběhu července, jinak ale drží pevně a nemají tendenci se odpojovat. Zobáček nejdříve zacvaknete do požadované dírky a poté zbytek pásku provléknete sponou směrem k vnitřní straně zápěstí. Když jsem s náramkem někde zavadil, neodepnul se jako u některých předchůdců.

Představení fitness náramku Samsung Galaxy Fit:

Tělo náramku je naomak příjemné, a také dost kompaktní a lehké. Náramek váží jen 23 gramů, takže často ani nevidíte, zda jej vůbec máte na zápěstí nasazený. Na vnitřní straně je připraven optický měřič srdečního tepu a také magnet, který slouží k připojení nabíjecího docku. Ten je napevno spojen s kabelem, který musíte při nabíjení zasunout do USB konektoru v počítači nebo do síťového adaptéru od vašeho telefonu.



Náramek Samsung Galaxy Fit jsme otestovali v černé barevné variantě, alternativně je k dostání i v bílé

Voděodolnost náramku je zaručena až do 5 ATM, s Galaxy Fit tedy můžete vyrazit do bazénu a spustit plavání jako cvičení, které eviduje uplavané bazény, tempa a celkový čas. Vhod přijde i vodní zámek, který uzamkne dotyky na displej, který by se ve vodě jinak „zbláznil“. Jeho vypínání však není příliš intuitivní, občas se nám místo deaktivace zámku podařilo náramek rovnou vypnout.

Výdrž je příjemným překvapením

Náramek testuji tři týdny, a zatím jsem z jeho výdrže příjemně překvapen. Integrovanou baterii jsem zatím nabíjel dvakrát, a za pár dní mě nabíjení zřejmě čeká potřetí. Při vybalení z krabice byla kapacita baterie okolo 85 %, po osmi a půl dnech byla na 14 procentech! Jeden den sice ležel náramek zapomenutý na stole, jinak ale neustále měřil srdeční tep a zobrazoval notifikace s jasem displeje na úrovni 7/10. Tři dny jsem jej nechal přes noc měřit kvalitu spánku.



V základním balení najdete mimo náramku a rychlé uživatelské příručku i tuto dokovací stanici s pevně připojeným nabíjecím kabelem

Ve druhém testovacím týdnu jsem spánek neměřil vůbec, a po týdnu má baterka ještě 20% kapacitu. A ta mi vystačí ještě minimálně na dva dny. Náramek každý den měřil kroky, jeden den měl za sebou dokonce 20 km měřeného cvičení. Kapacitu baterie můžete v náramku zkontrolovat v horní liště, při 5% kapacitě se ztlumí jas displeje, náramek se však automaticky nevypíná s předstihem ale bude fungovat až do té doby, než kapacita baterie plynule přejde do nuly. Z pohledu výdrže na jedno nabití tedy panuje velká spokojenost.



Displej vyplňuje jen polovinu horní části náramku, ale ani nám to při používání nevadilo. Základní obsluha náramku dotykem je bezproblémová

Displej má rozlišení 120 × 240 pix a úhlopříčku 0,95 palce, ale nenechte se zmást. Nevyplňuje celou horní část náramku, jen zhruba polovinu. Zbytek zabírá krycí sklíčko. Zobrazovací panel typu AMOLED je sice malý, ale i tak jej lze bez problémů ovládat prsty. Jednotlivé součásti hlavní nabídky jsou dostatečné velké na to, abyste se do nich pohodlně strefili. A jako bonus na závěr je velmi dobrá čitelnost displeje i na přímém slunci. Jas si však musíte nastavovat ručně.



Jedno akční tlačítko, měřič srdečního tepu a detail řemínku

Automatická regulace však chybí, takže v noci náramek dost oslňuje. V jeho těle je umístěn snímač přiblížení k displeji, který se rozsvěcuje i při řízení auta, a zvláště v noci to není zrovna žádoucí. Z horní lišty lze rychle aktivovat režim Nerušit, který utlumí veškerou interakci náramku, či režim Dobrou noc, který navíc zachová aktivní buzení. Displej můžete rozsvítit ručně i jediným bočním tlačítkem, které vás jinak z podnabídek vrátí vždy na ciferník, a delším podržením rychle spustí cvičení. Displej ručně zhasnete překrytím displeje prstem nebo dlaní.

FreeRTOS jen s pár obrazovkami

Zatímco předchůdce Gear Fit2 Pro běžel na Tizenu, letošní generace fitness náramků vsadila na FreeRTOS s omezenými možnostmi. V prostředí náramku tak prakticky nenajdete žádné nastavení, jen několik obrazovek a nic navíc. Při rozsvícení se ukazuje ciferník, němž se vám můžou zobrazovat ušlé kroky, probíhající cvičení a další položky. Potažením doleva si zobrazíte poslední notifikace z telefonu, přičemž si můžete nastavit, od kterých aplikacích chcete dostávat oznámení. Prostředí je samozřejmě počeštěno a nechybí ani diakritika.



Ciferník, posunem doleva si zobrazujete notifikace z telefonu, např. si na náramku přečtete předmět e-mailu

Na náramek vám v základu putují notifikace o voláních, zprávách nebo třeba z Facebook Messengeru. A to v celé své délce, pro delší texty je třeba text rolovat, u e-mailů se často zobrazil jen předmět. Nejsou podporovány snad jen smajlíci, místo nich se objeví nápis „Emotikona“. Hovory lze z náramku odmítnout, na textovou komunikaci lze reagovat předpřipravenými odpověďmi. Náramek vás upozorňuje i na delší dobu neaktivity (při hodinovém sezení v letadle je to však trochu úsměvné), a chválí vás za automaticky měřená cvičení, např. za cyklistiku nebo pěší turistiku.



Dashboard s dnešními výkony, spuštění cvičení, měření stresu a uklidňující dechová cvičení

Na ciferníku můžete dolů stáhnout lištu s několika zástupci, např. zde rychle upravíte jas displeje, příp. se dozvíte kapacitu baterie. Další části hlavní nabídky pokračují vpravo od ciferníku, jedná se o obrazovku s přehledem vaši denní fyzické aktivity, na další můžete ručně změřit stres a spustit dechová cvičení. Na předposlední můžete spustit cvičení, na té poslední pak vidíte aktuální počasí poskytované službou The Weather Channel prostřednictvím telefonu.



Náramek je titěrný a také dost nenápadný společník, což se o spoustě větších chytrých hodinek říci nedá

Až přes telefonní aplikaci můžete do menu přidat další obrazovky, např. přehled ušlých kroků, měření srdečního tepu, náhled kalendáře nebo budíky a časovače. GPSkou náramek vybaven není, ale dokáže si ji při cvičení „vypůjčit“ z připojeného telefonu, a následně trasu zaznamenat do mapy spolu s cvičením.

Bez mobilní aplikace je jen poloviční

Detailnější nastavení provedete až ve správcovské aplikaci Galaxy Wearable, ve které se dozvíte, že náramek není až tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Při používání náramku mi strašně vadilo, že se při příchozí notifikaci displej sám nerozsvítil. Stačilo však v nastavení přepnout jednu položku. V mobilní aplikaci si dále můžete nastavit typ cvičení, které se rychle spustí podržením bočního tlačítka.



Základní layout aplikace Galaxy Wearable. Její součástí je uživatelská příručka i modul pro aktualizaci firmwaru náramku

Režim Nerušit nastavený v telefonu může automaticky převzít i náramek, což vám každý večer ušetří několik kliknutí navíc. Velmi podobný je i režim Dobrou noc, který se může sám zapnout, jakmile náramek zjistí, že už spíte. Náramek má i integrovaný budík, musíte ho však trochu nešikovně nastavovat v mobilní aplikaci, protože v náramku položka chybí. To už je rozumnější rovnou vsadit na budík z telefonu s melodií, než jen na vibrace na zápěstí. Pásek zavibruje, když se spojení s telefonem přes Bluetooth přeruší, příp. můžete z náramku lokalizovat pozici telefonu, který jste někam nešikovně založili.



Výběr ciferníku, úprava hlavní nabídky, správa notifikací, předpřipravené rychlé odpovědi a rozšířené funkce náramku

Jsou zde i další střípky, které se pro používání náramku mohou hodit. Můžete si nastavit časový limit displeje, chování náramku při zamknutém a odemknutém telefonu, nastavit dlouhé vibrace pro hovory a oznámení nebo vyměnit ciferník za jiný. Posledním bonusem je aktualizace firmwaru, jen za poslední tří týdny náramek prodělal dvě stabilizační aktualizace, které zpřesnily krokoměr, odstranily bugy a zoptimalizovaly nabíjení.

Výkony přehledně v Samsung Health

Pro zobrazení vašich výkonů vám titěrný displej příliš neposlouží, musíte přejít do aplikace Samsung Health, který je všem uživatelům Samsungů notoricky známá. Výstupem cvičení jsou podrobné statistiky, např. uražená vzdálenost, počet kroků, spálené kalorie a tempo. Ovšem jen u ručně spuštěných cvičení, u automaticky zaznamenané chůze chybí jen pár položek, zato automaticky zaznamenaná cyklistika je úplně nepoužitelná. Chybí dokonce i údaj o uražené vzdálenosti! Navíc si dejte pozor na to, že i takové stlaní postele vám připočte kroky navíc. I když nyní v menší míře, než u první verze firmwaru.



Automaticky monitorované cvičení nabídne omezenou sadu dat, když jej spustíte ručně, uvidíte po ukončení daleko více detailů

Co se náramku daří, je přehledný monitoring spánku. Dozvíte se dobu hlubokého a lehkého spánku, délku fáze REM a dobu, jak dlouho jste v noci byli vzhůru. Ze všech údajů vzejde účinnost spánku a spálené kalorie. Pochválit můžeme i automatické měření srdečního tepu, v prvních dnech probíhalo s železnou pravidelností co 20 minut, později náramek sám měřil srdeční tep v intervalu pěti až třiceti minut. A to přesto, že byla frekvence měření nastavena na každých 10 minut. K rozptylu času měření mohlo přispět i několik sundání náramku ze zápěstí. Náramek měřit chtěl, ale v danou chvíli nebylo co.



Souhrn denních aktivit, denní počet kroků, detailní přehledy měření srdečního tepu a kvality spánku. Přes Galaxy Wearable si můžete nastavit denní limit kroků, zapnout automatické měření stresu a zvolit interval pro automatické měření tepovky

Na samostatném grafu můžete vidět i ušlé kroky a spálené kalorie, případně hodnotu stresu, která vychází z rozptylu srdečního tepu, a i ten si můžete nechat měřit kontinuálně. V samostatném náhledu vidíte i aktivní čas, tedy koláčový graf, do kterého se zanáší chůze, běh a další cvičení během aktuálního dne. Při testování se nám hned v úvodu stalo, že se Samsung Health nechtělo synchronizovat s náramkem, a tak nám v telefonu i půl den svítil počet kroků 0. Tento neduh již však byl opraven aktualizacemi náramku.

Nejen pro uživatele smartphonů od Samsungu

Pokud náramek připojíte ke smartphonům řady Galaxy, o nic se nestaráte. U jiných smartphonů (minimální požadavky najdete v tabulce na konci článku) se musí stáhnout aplikace Samsung Health, Galaxy Wearable a také podpůrné služby, které běží na pozadí. Je třeba s tím počítat a nebrat to jako negativum, protože stejná situace je i u ostatních náramků, které propojujete se smartphony jiných značek.

Náramek Samsung Galaxy Fit se na českém trhu prodává za 2 590 Kč, což je vzhledem ke zřejmé konkurenci nadsazená cena. Vždyť nedávno testovaný Xiaomi Mi Band 4 stojí rovnou polovinu! Samsung zde kontruje levnějším Galaxy Fit e, který má o něco slabší výdrž na jedno nabití a pouze černobílé uživatelské rozhraní, na druhou stranu jej pořídíte ze méně než tisícovku. Recenzi sourozence, nenápadného náramku Galaxy Fit e, si můžete přečíst zde.

Plusy:

dlouhá výdrž na jedno nabití, o baterii se prakticky nestaráte

mód Nerušit omezí rozsvěcování displeje při řízení auta v noci

automatické měření srdečního tepu dle nastavené frekvence

spuštěná cvičení na náramku mají srovnatelné výsledky s telefonem

Minusy:

chybí samostatný krokoměr, kroky navíc vám tak přidá i stlaní postele...

displej náramku je na zobrazení grafů a statistik příliš titěrný

ruční měření srdečního tepu do náramku dostanete až přes mobilní aplikaci

vyšší cena ve srovnání s novým Xiaomi Mi Band 4, byť výbava je podobná

Verdikt:

Přímá konkurence pro Mi Band 4 od Samsungu stojí dvojnásobek. Potěší vás však výdrž fitness náramku, o úroveň nabití se prakticky nestaráte.