VYZKOUŠENO: Fitness náramek Samsung Galaxy Fit2 vám pohlídá i mytí rukou

Samsung rozšířil spektrum nositelností o chytrý fitness náramek Galaxy Fit2. Jedná se o jednoduchého pomocníka, který sice nabídne jen omezenou sadu funkcí, na druhou stranu u něj prakticky nemusíte řešit baterii. Dobijete jej zhruba jednou za dva týdny. Co vše můžete čekat od levného náramku od Samsungu, který je nástupcem loňského Galaxy Fit?

Náramek nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, alternativně je k dispozici ještě v červené. Náramek je skutečně nenápadným doplňkem, který se ztratí i na subtilních zápěstích. Základní fyzické rozměry náramku jsou 46 × 19 × 11 mm, hmotnost se zatavila na příjemných 21 gramech. A to znamená, že náramek můžete nosit na zápěstí i v noci, protože vás nebude nijak výrazně tížit na zápěstí.

Redakční představení náramku Samsung Galaxy Fit2:

Tělo náramku je vsazeno do silikonového řemínku (v případě potřeby lze vyměnit), takže případné nárazy do okolních objektů nebo pády na zem na bocích nezanechají žádné šrámy. O zobrazování se stará 1,1" Super AMOLED displej s rozlišením 294 × 126, jemuž můžete ručně upravit podsvícení na stupnici od jedné do desíti. Hodnota kolem 5 - 6 vám bude stačit při ovládání náramku na přímém slunci, Samsung navíc prostředí náramku podbarvil černou, která má pozitivní vliv na výdrž baterie (černá = vypnutý pixel).



Fitness náramek Samsung Galaxy Fit2 jsme otestovali v černé barevné variantě

Displej je dotykový, použijete jej pro základní navigaci napříč systémem, počítejte však s tím, že titěrný displej dotyk na „první dobrou“ občas nezaregistruje. Pod panelem je zabudováno jedno dotykové tlačítko, které použijete k „oživení“ náramku či k návratu na základní ciferník. Abyste však náramek vůbec poprvé „probudili“ po vybalení ze základní krabice, budete jej muset přicvaknout do dokovací stanice a tu připojit k USB konektoru nabíječky nebo portu počítače.



O zobrazování se stará titěrný AMOLED displej, na slunci je však poměrně dobře čitelný

Nabíjecí kolébka je jednou doplňkovou součástí základní krabice a připojuje se ke spodní straně náramku poblíž vystouplého měřiče srdečního tepu, který kůži prosvětluje zelenou. Tělo splňuje odolnost 5ATM, která zajistí odolnost vůči vodě až do hloubky 50 metrů pod vodní hladinu. V praxi tak náramek přežije na dešti či při umývání rukou, odolnost je však vztažena pouze ke sladké vodě. Pokud vám náramek spadne do limonády nebo do jiných kapalin, musíte jej co nejdříve opláchnout ve sladké vodě.



Takto vypadá náramek nasazený na zápěstí

Řemínky jsou stejné jako u loňské generace, nejdřív sponu zacvaknete do vybrané zdířky, následně zbytek řemínku provlečete směrem k zápěstí. Náramek mi takto na ruce držel bez větších problémů a nikdy se neodepnul, ani při běhání. Při těsnějším zapnutí však počítejte s tím, že se vám zápěstí pod náramkem výrazněji zapotí.



Notifikace o vybitém náramku se zobrazí přímo v telefonu

Baterie má v náramku kapacitu 159 mAh, a nabijete ji zhruba jednou za 10 až 14 dní, takže baterii prakticky ani nemusíte řešit. A pokud by náhodou docházela, dozvíte se to v notifikační liště vašeho smartphonu.



Pohled na spodní hranu s vystouplým optickým měřičem srdečního tepu, vedle něho připojujete dokovací kolébku pro nabíjení

Galaxy Fit2 je oproti Gear Fit lehčí, má kapacitně větší baterii, také rozměrnější a současně jemnější displej a také podporuje novější specifikaci Bluetooth Low Energy. V přesnosti měření se však žádné změny (bohužel) neudály.

FreeRTOS opět v akci

Uvnitř náramku je připraven uzavřený systém FreeRTOS, která má omezenou funkčnost danou od výroby, takže si do něj žádné aplikace a doplňky nenainstalujete. Základní obrazovka zobrazuje ciferník a k tomu několik detailů, např. aktuální počet kroků nebo poslední naměřený srdeční tep. Drobná oranžová tečka signalizuje nepřečtenou notifikaci. Ciferníků je k dispozici více než sedmdesát a nastavíte si ji přes mobilní správcovskou aplikaci.



Ciferník, zdravotní data a měření stresu

Nalevo od ciferníku se zobrazují systémové notifikace z telefonu, vy si však můžete selektivně vybrat, jakých aplikací se mají týkat. Informační hodnota je základní, nedozvíte se více, než z notifikací v telefonu. Na textové zprávy můžete odeslat rychlou předpřipravenou odpověď, indikované hovory můžete na náramku rychle odmítnout. O upozornění se stará vibrační motorek, vibrace můžete zdvojit nebo naopak vypnout a náramek používat „v tichém“ režimu.



Náramek vás dokáže upozornit na neaktivitu a nastavit si můžete i upozornění na umytí rukou ve stanoveném intervalu

Napravo od ciferníků čekejte různé obrazovky, které se věnují souhrnu vašich fyzických aktivit či měření stresu nebo aktivaci cvičení. Naleznete zde ještě časovač a stopky či upozornění na mytí rukou. Upozornění může probíhat každou hodinu, dvě nebo tři, a to ve stanoveném intervalu. Pokud při umývání rukou na náramku stisknete „Umýt“, běží vám odpočet 25 vteřin, což je stanovená doba efektivního mytí rukou. Pokud si interval zkrátíte, náramek to nepozná, při umývání rukou vás tak nehlídá, jen doporučuje.



Užiteční zástupci v horní výsuvné liště

V systému je ještě připravena horní výsuvná lišta, ve které zjistíte kapacitu baterie, upravíte jas displeje a aktivujete šikovné zástupce. Např. vodní zámek pro pobyt pod vodou či režim pro spánek. Mezi zástupci je i jednoduchý ovladač přehrávání hudby v připojeném smartphonu.

Bez mobilu ani ránu

Náramek samostatně nemá co nabídnout, proto jej musíte spojit s telefonem prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable. Připojení náramku k telefonu je otázka několika minut, s nejnovější aktualizací náramku spojení a nastavování funkcí na náramku konečně funguje bezproblémově. U předešlé verze firmwaru docházelo k výpadkům spojení.



Nutným předpokladem pro zprovoznění náramku je mobilní aplikace Galaxy Wearable

Protože je funkčnost náramku omezená i fyzickými rozměry displeje, kompletní nastavení náramku provedete pohodlněji v telefonu. Můžete si nastavit automatické měření stresu, či automatické měření srdečního tepu. Jeho ruční měření na náramku zprvu nenajdete, jeho obrazovku musíte nejprve přidat přes mobilní aplikaci



Správcovská aplikace Galaxy Wearable je nutným styčným bodem náramku a smartphonu

K dispozici máte volitelný denní cíl kroků (defaultně 6 000) a také 94 různých cvičení, z nichž si můžete do náramku přetáhnout 10 vybraných. Náramek některá z nich dokáže sám detektovat a zaznamenat jako ukončená cvičení. Ta si pak můžete prohlédnout v mobilní aplikaci Samsung Health. Z náramku se do cvičení přidávají základní data jako počet kroků, tempo, intenzita, srdeční tep a další detaily. GPS náramek nemá a o přístup k pozici si smartphone ani nepožádá. Cvičení tedy budou bez doplňkových mapových podkladů.



Naměření cvičení si prohlédnete v aplikaci Samsung Health

Přesnost krokoměru je špičková, při současném měření s hodinkami Watch Active2 byl na sto kroků rozdíl 1 - 3 kroky. Jenže, náramek nedokáže kvalitně odfiltrovat další pohyby, takže po spočítaných 320 krocích (odemykání dveří, vynesení věcí z auta, apod.) je oproti hodinkám o 70 kroků napřed! Toto chování jsme evidovali již u předchozí generace, denní cíl se tedy nastavte o něco vyšší, než ten, který chcete, abyste eliminovali kroky, které vám náramek sám přidá.



Statistiky měření stresu a srdečního tepu

K měření srdečního tepu a stresu nemáme žádné zásadnější nedostatky, při měření však musíte být v klidu, aby mohlo proběhnout úspěšně, jinak jej budete muset opakovat. Posledním měřeným parametrem je kvalita spánku. Stačí náramek nechat na zápěstí přes noc, a ráno se dozvíte úspěšnost spánku a čas REM, lehkého a hlubokého spánku, a také dobu, jak dlouho jste v noci byli vzhůru. Statistiky v telefonu jsou i vizuálně poutavé, navíc se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají. V telefonu pak můžete monitorovat cíle konzistence spánku, tj. průměrnou délku spánku v týdnu a také průměrný čas buzení.



Detailní statistiky spánku. Až na občasné rozdělení spánku do dvou samostatných, nemáme moc co vytknout

Pokud si náramek sundáte v polovině noci, do grafů se vám žádné měření nezanese. A pokud v noci vstáváte k dětem, připravte se na to, že 20 minut uklidňování znamená, že vám náramek ve finále zaznamená za jednu noc dva rozdělené spánky. Škoda, že náramek nepozná rozdíl mezi „vzhůru“ a „chozením v noci“, jinak by bylo noční měření celistvé i při různých nenadálých situacích.

Celkově vzatu je Galaxy Fit2 jednoduchý fitness náramek se základní funkčností. Nedostatky spatřujeme hlavně v naměřených krocích, protože náramek nemá vlastní krokoměr, přidává vám díky akcelerometru, tu a tam, kroky navíc. Na venek to vypadá skvěle, jenže ve skutečnosti jste ušli o něco méně. Náramek je kompaktní, můžete jej nosit i v noci, a na zápěstí vám přenese i základní notifikace, a vydrží dlouho na jedno nabití. Cena je oproti plnohodnotným hodinkám daleko příznivější, i přesto je však konkurenční Mi Band 5 od Xiaomi o něco levnější.

Plusy:

dlouhá výdrž na jedno nabití, o baterii se prakticky nestaráte

mód Nerušit se synchronizuje s telefonem

automatické měření srdečního tepu a stresu dle nastavené frekvence

spuštěná cvičení na náramku mají srovnatelné výsledky s telefonem

upozornění na umytí rukou se hodí v době koronaviru

Minusy:

málo změn oproti předchozí generaci

chybí samostatný krokoměr, kroky navíc vám tak přidají i různé jiné pohyby

displej náramku je na zobrazení grafů a statistik příliš titěrný

ruční měření srdečního tepu do náramku dostanete až přes mobilní aplikaci

vyšší cena ve srovnání s konkurenčním Mi Band 5

Verdikt:

Přímá konkurence od Samsungu pro Mi Band 5 od stojí o pár stovek více. Výdrž náramku je zajímavá, o úroveň nabití se prakticky nestaráte, kroky vám však naskakují i při jiných činnostech, než při chůzi samotné.

Samsung Galaxy Fit2 ve zkratce: displej: barevný AMOLED, úhlopříčka 1,1", rozlišení 126 × 294 pixelů, zobrazí 16 milionů barev

barevný AMOLED, úhlopříčka 1,1", rozlišení 126 × 294 pixelů, zobrazí 16 milionů barev ovládání: dotykové plus boční tlačítko pro vzbuzení náramku a pro návrat k ciferníku

dotykové plus boční tlačítko pro vzbuzení náramku a pro návrat k ciferníku baterie: Li-Pol 159mAh, naměřená výdrž přes 10 dní, doba nabíjení necelé 2 hodiny

Li-Pol 159mAh, naměřená výdrž přes 10 dní, doba nabíjení necelé 2 hodiny zvýšená odolnost: 5 ATM (50 m)

5 ATM (50 m) sledování aktivity: počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, plavání, 90 druhů cvičení (na náramku může být max 10), permanentní měření srdečního tepu a stresu (dle nastaveného intervalu), monitoring spánku, upozornění na neaktivitu, mytí rukou

počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, plavání, 90 druhů cvičení (na náramku může být max 10), permanentní měření srdečního tepu a stresu (dle nastaveného intervalu), monitoring spánku, upozornění na neaktivitu, mytí rukou senzory: akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, optický senzor pro měření srdečního tepu

akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, optický senzor pro měření srdečního tepu paměť: 2MB RAM, úložiště 32 MB

2MB RAM, úložiště 32 MB konektivita: Bluetooth 5.1 Low Energy

Bluetooth 5.1 Low Energy systémové požadavky: Android 5.0 s minimálně 1,5GB RAM nebo iPhone 7 a vyšší s iOS 10 a vyšším

Android 5.0 s minimálně 1,5GB RAM nebo iPhone 7 a vyšší s iOS 10 a vyšším funkce: budík, najít telefon, režim Nerušit, režim pro Dobrou noc, vyhledání připojeného telefonu, uzamknutí dotyků pod vodou (tzv. Vodní zámek), úprava jasu, vibrační upozornění, rychlé odpovědi

budík, najít telefon, režim Nerušit, režim pro Dobrou noc, vyhledání připojeného telefonu, uzamknutí dotyků pod vodou (tzv. Vodní zámek), úprava jasu, vibrační upozornění, rychlé odpovědi rozměry: 46 × 19 × 11mm

46 × 19 × 11mm hmotnost: 21 g

Jednoduchý fitness náramek Samsung Galaxy Fit2 se v Česku prodává za 1 390 Kč v černé a červené barevné variantě.