VYZKOUŠENO: Galaxy Buds Pro jsou zatím nejlepší sluchátka od Samsungu

Samsung společně s řadou Galaxy S21 představil i zcela bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro. Jedná se o nástupce Galaxy Buds+, který dostal aktivní redukci šumu, ambientní režim s inteligentním přepínáním a také zvýšenou odolnost IPX7, která je v segmentu sluchátek zatím ta zcela nejvyšší.

Přenosné pouzdro do dlaně

Sluchátka Galaxy Buds Pro nám do redakce dorazila v černé barevné variantě, alternativně jsou k dostání ve stříbrné a ve fialové. V základním balení najdete přenosné pouzdro, které je tvarově úplně stejné jako u Galaxy Buds Live - to abyste u nich mohli použít stejné kryty a další příslušenství. Jenže sluchátka uvnitř jsou tvarovaná zcela odlišně.



Sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro jsme otestovali v černé barevné variantě

Pouzdro se sluchátky má rozměry 50 × 50 × 28 mm a váží pouhých 45 gramů. Jeho součástí je 472mAh baterie, která se dobíjí bezdrátově nebo přes USB-C kabel. Informační dioda hlásí dobití krabičky, vnitřní pak dobití sluchátek. V základním balení dále naleznete USB-C kabel a sadu nástavců.

Představení sluchátek Samsung Galaxy Buds Pro:

Rozměry samotných sluchátek jsou 20 × 21 × 21 mm s hmotností pouhých 6,3 gramu. Každé je vybaveno dvoupásmovými reproduktory od firmy AKG (basový má 11 mm, výškový 6,5mm), třemi mikrofony a jednotkou Voice Pickup Unit, která detekuje hlasový projev. Sluchátka jsou z vnější strany lesklá, zbytek je matný. Touchpadům můžete nastavit libovolnou funkci, např. korekci hlasitosti, ovládání hudby nebo spuštění hlasového asistenta Bixby. Při hovoru i sebemenší dotek na touchpad (v případě korekce pozice sluchátek) položí hovor. Touchpady si však můžete i deaktivovat.



Sluchátka jsou z vnější strany lesklá, z vnitřní matná. Díky přepracovanému tvaru jsou kratší, takže při vložení do uší tolik nevyčnívají do prostoru. A co je podstatné, jakmile přijdete na jejich správnou pozici a doplníte ji vhodnou velikostí nástavců, nebudou vás tlačit do uší

Levé sluchátko v uších příliš nedrželo. Musel jsem tak zvolit odlišné nástavce pro levé a pravé ucho, navíc i způsob vložení do uší je oproti dřívějšku nepatrně odlišný. Už nestačí jen vložit do uší, ale je třeba sluchátka lehce pootočit, aby se vám v uchu správně zapřela. Samotné nástavce nejsou pěnové, ale jsou vyrobeny z měkké gumy. Sluchátka podporují zvýšenou odolnost IPX7, takže jim nevadí déšť, pot ani půlhodinový pobyt ve vodě metr pod vodní hladinou. A to je maximum toho, co zvládnou podobná sluchátka stejné kategorie



V základní krabičce najdete sluchátka, přenosné pouzdro, sadu nástavců a USB-C kabel. Mimo něj můžete pouzdro dobíjet bezdrátově (standard Qi)

Uši se při přehrávání hudby nepotí, sluchátka jsou však trochu jinak „úsporně prostorověji“ tvarovaná, takže ze začátku musíte počítat s tím, že vás budou v uších trochu tlačit a dlouhodobý poslech (několik hodin v kuse) nebude až tak pohodový jako u jinak tvarovaných „fazolek“ nebo gumou příjemně vystlaných Buds+. Věřím však, že na rozdílný tvar sluchátek si velmi rychle zvyknete. Základním předpokladem je najít správný nástavec, i kdyby měl mít u každého ucha jinou velikost.

Aplikace Galaxy Wearable

Spojení se smartphonem obstará aplikace Galaxy Wearable, ve které si upravíte zřejmě největší highlight sluchátek, a to a detekci hlasu, která je využita k automatickému přechodu od ANC (aktivní redukce šumu) do režimu Okolní zvuk (tzv. Ambientní režim). V praxi tak při poslechu hudby s ANC stačí, když na vás někdo promluví, vy mu řeknete „Dobrý den“, a hned na to se sluchátka automaticky přepnou na připoslech okolí, hudba se ztlumí, takže se můžete bavit s dalšími lidmi bez toho, aniž byste museli sluchátka sundat z uší. Režim se po deseti vteřinách vašeho mlčení vrátí zpět na aktivní potlačení šumu.



Rychlé připojení ke sluchátkům, aplikace Galaxy Wearable a nastavení ANC, vypnutou a ambientní režim

Funkce v praxi funguje skvěle, byť ještě stále cítíme, že ke 100% přirozenosti ambientnímu režimu ještě něco málo chybí. Ovšem, pokud jste zvyklí při přehrávání hudby zpívat, detekci hlasu si raději vypněte. Samotná redukce šumu má podle Samsungu utlumit až 99 % zbytečných ruchů na pozadí, můžete ji však sami upravit ve dvou úrovních nastavení. Vysoká redukuje „co se dá“, nižší nastavení je trochu „měkčí“. Rozdíly v redukci šumu jsou dost výrazné.



Srovnání rozměrů sluchátek Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Pro

Zvuková kvalita sluchátek je opět na vysoké úrovni. Kvalitativně ji můžeme zařadit nad Galaxy Buds+ i nad úroveň Buds Live. Musíte si sice pohrát s ekvalizéry, výsledek ale za to ve finále stojí. Basy jsou hutné, s aktivním efektem prostorového audia Dolby Atmos se doslova rozplývají po prostoru. Středy jsou stabilní bez zarušení, výšky čisté, tedy až na maximální úroveň hlasitosti, kdy občas bývají výrazně přebuzené. Stačí o pár kroků snížit hlasitost a hudba je zase příjemně poslouchatelná.



Další nastavení, ekvalizér, funkce touchpadu a snadné připojení sluchátek

Pokud si však navolíte pro vás ideální nastavení v ekvalizéru aplikace Galaxy Wearable (Zasílení basů, Měkký, Dynamický Jasný a Zesílení výšek), které nakombinujete s ekvalizérem přehrávače hudby (Normální, Pop, Klasicka, Jazz, Rock či Vlastní), budete jistě spokojeni. Osobně se mi při poslouchání pop-rocku osvědčila kombinace Zesílení basů + Rock s aktivním Dolby Atmos. A tento pro mě ideální režim v dohledné době určitě měnit nebudu. Pokud jsou sluchátka spojena s telefonem, na němž běží One UI 3.1, můžete počítat i s prostorovým audiem. U Galaxy Note20 Ultra s One UI 3.0 však 360° audio dostupné nebylo.

​

Stejná přenosná pouzdra, jiný obsah. Srovnání Galaxy Buds Live a Galaxy Buds Pro

Volání se zcela bezdrátovými sluchátky pro mě bylo vždy nepříjemné. Samsung se u Buds Pro snaží tento pocit eliminovat systémem tří mikrofonů s funkcí „beamforming“, která váš hlas izoluje od okolních ruchů. A to se daří na jedničku. Při hovoru tak protistrana neslyší hlasy lidí okolo vás a velmi dobře je odfiltrován i šum větru, který si jindy s mikrofony dost nepříjemně zahrává. Celkově vzato je vyřizování hovorů ve sluchátkách příjemnější, než dříve. Osobně už si při připojení sluchátek obsluhu hovorů v Bluetooth menu nechám aktivní...



Aktualizace softwaru, čtení notifikací nahlas, správa sluchátek v aplikaci Smart Things

Sluchátka s telefonem komunikují přes kodek Samsung Scalable Codec, ve vývojářském nastavení máte alternativně k dispozici kodeky SBC a AAC. První zmiňovaný však hraje suverénně nejlépe. Samsung u Buds Pro vyzdvihuje i rychlé přepínání mezi zařízení. V praxi to však tak úplně slavné není. Sluchátka se vždy chtějí připojit k poslednímu přidanému zařízení, pokud je chcete připojit k tabletu, musíte na obou touchpadech tři vteřiny podržet prst a následně je z nabídky Bluetooth v tabletu znovu připojit (už bez výzvy k párování).

Mnohem lepší by bylo klasické multipoint párování dvou zařízení najednou, řešení od Samsungu je tak jen částečnou náhradou. Stejně jako režim Music Sharing, v rámci něhož se třeba s tabletem připojíte ke sluchátkům prostřednictvím telefonu bez jakéhokoliv dalšího nastavení. Jenže to funguje jen se zařízeními řady Galaxy.



K nabíjení využijete přibalený USB-C kabel, bezdrátovou nabíjecí podložku nebo záda smartphonu s reverzním bezdrátovým dobíjením

Samsung uvádí výdrž baterie s aktivním ANC na 5 hodin na jedno nabití (resp. 8 hodin s vypnutým ANC), což našem testování potvrdilo. Jenže Buds+ vydržely 11 hodin, takže musíte počítat s tím, že bude sluchátka nabíjet častěji. Svou vinu na tom má energeticky náročná redukce šumu i menší baterie ve sluchátkách (61 vs 85 mAh), ale ta se zase současně podepsala na kompaktnějších rozměrech. Inu, vždy je to „něco za něco“.

Celkově povedená sluchátka

Sluchátka Galaxy Buds Pro zahrají velmi slušně, nemůžeme však říci, že by se jednalo o sluchátka, která mají na trhu nejlepší aktivní redukci šumu či úplně nejlepší zvukovou kvalitu. Co však můžeme pochválit je to, že jsou sluchátka ve všech parametrech vyvážená. Snažila se spojit to nejlepší že sluchátek Galaxy Buds+ a Galaxy Buds Live, a podle nás se to povedlo na výbornou.

Sluchátka se se správnými nástavci pohodlně nosí v uších, hrají lépe než jakákoliv dřívější bezdrátová sluchátka od Samsungu a líbit se vám bude i kombinace ANC a Ambientního režimu. Výdrž baterie však byla lepší u Galaxy Buds+ a s Galaxy Buds Live máte ještě o něco lepší vnímání prostoru, protože se jedná o „otevřené pecky“. Při samostatném výběru by to bylo zřejmě těžké rozhodování mezi oběma zmiňovanými předchůdci. Pokud bychom však měli hodnotit sluchátka jako dárek k předobjednávkám, jsme pro ně všemi deseti. Většina uživatelů s nimi bude více než spokojena.

Plusy:

povedená zvuková kvalita

aktivní redukce šumu a ambientní režim

inteligentní přepínání mezi ANC a připoslechem okolí

zvýšená odolnost IPX7

kvalitnější mikrofony s filtrací větru

Minusy:

360° audio pouze u telefonů s nadstavbou One UI 3.1

při spravování sluchátek vždy stisknete touchpad

výdrž baterie mohla být lepší

některé funkce sluchátka nefungují při párování s iPhonem

Sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro v Česku vstupují do prodeje 29. ledna za 5 990 Kč. Dostupná budou v černé, fialové a stříbrné barevné variantě. Při předobjednání Galaxy S21 Ultra je Samsung k telefonu přibalí zdarma.