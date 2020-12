VYZKOUŠENO: Gamepad Moga XP5-X Plus vás vtáhne do světa cloudových her

Pokud jste si v Česku předobjednali model řady Galaxy Note20 či Galaxy S20 FE, zřejmě již máte doma gamepad Moga XP5-X Plus, který jste k telefonu obdrželi jako dárek. Samsung však tento gamepad určený pro streamovací službu Xbox Game Pass Ultimate (popř. GeForce Now) prodává i samostatně, a to přímo na svých stránkách. A to proto, že patři mezi příslušenství s certifikací „Designed for Samsung“. Herní ovladač slouží jako náhrada Xbox One ovladače a navrch má i několik příjemných bonusů.

V prvé řadě však musíme zmínit použitý materiál. Plasty naomak působí trochu levně, takže se ovladač s Xbox One controllerem designově nedá úplně moc adekvátně srovnat. Při delším hraní se vám gripy v dlaních zapotí, což je ale jen vizuální nedostatek, protože díky pogumovaným spodním částem ovladač v ruce ani přesto neklouže. Líbí se nám i zdrsnění dvou joysticků, které jsou tak naomak vždy dost přesné, naopak kurzorová klávesa je trochu kluzká, alespoň, že není ve hrách až tak moc používaná.

Redakční představení ovladače Moga XP5-X Plus:

V pravé části nechybí tradiční herní ovladače A, B, X a Y, které se ovládají přesně a pohodlně bez jakékoliv vůle. Uprostřed jsou připraveny dvě systémové klávesy, tlačítko Xboxu, kterým ovladač zapínáte, a také přepínač, na němž volíte režim. Buď se s telefonem spojíte kabelem nebo bezdrátově přes Bluetooth. Párovací tlačítko je umístěno na zadní straně poblíž konektorů. K napájení ovladače slouží microUSB, škoda, že už výrobce nevsadil na modernější USB-C, ke kabelové konektivitě se smartphonem slouží široký USB 2.0.

​

Takto vypadá gamepad Moga XP5-X Plus, který se prodává pouze v černo-šedé barevné kombinace

Přímo v základním balení najdete hned dva kablíky, které jsou zakončeny USB-C či microUSB, takže s připojením telefonu nebude žádný problém. Vedle zadních konektorů jsou ještě připraveny triggery LT, RT, LB a RB, tímto však výčet tlačítek zdaleka nekončí. Na spodní hraně jsou ještě k dispozici triggery AGR a AGL, na které můžete namapovat stisk jakéhokoliv jiného tlačítka gamepadu. Při hraní akčních her se tak prsty nemusíte natahovat na zadní triggery, ale můžete mít vše pěkně po ruce, resp. v dlani.

Představení streamovací služby Xbox Game Pass Ultimate:

K mapování ovladačů slouží zelené tlačítko v přední části gamepadu, poblíž něj ještě najdete přepínač k nabíjení telefonu. Ano, v gamepadu je umístěn 3 000mAh akumulátor, který můžete v případě potřeby využít jako powerbanku a v nouzi z ovladače dobít smartphone v terénu. Tlačítka vlevo vám aktivuje až čtyři diody, které vám prozradí, kolik kapacity v ovladači ještě zbývá.

Xbox, GeForce Now i běžné Android hry

Na ovladači je skvělé to, že je univerzálním mobilním gamepadem, jak pro streamované hry, tak pro běžné dostupné pařby na Androidu. Primárně je sice navržen pro službu Xbox Game Pass Ultimate, takže můžete počítat s tím, že ovládací prvky budou sedět na sto procent. A to jsme si ověřili např. při hraní Witcher III.

Stejný ovladač však můžete použít i u služby GeForce Now, byť zde už popisy ovládacích prvků úplně neodpovídají. Zahráli jsme si např. Kingdom Come: Deliverance, a hra si stále myslela, že máme k telefonu připojenou myš s klávesnicí. Gamepad však reagoval bez zpoždění na všechny herní akce, jen musíte sami metodou „pokus-omyl“ přijít na to, co které tlačítko zrovna dělá.

Oficiální intro video ke službě GeForce Now:

Tím to ale nekončí, protože si na gamepadu můžete zahrát i jakékoliv hry běžně dostupné pro Android, které podporují spolupráci s ovladačem. Hraní na ovladači jsme si ověřili u her Grimvalor či u populárního Fortnite. Hry, které jsou s gamepady kompatibilní, si však budete muset na Google Play najít sami. Moga ke gamepadu nevydalo žádnou oficiální aplikaci, takže se nekoná rozcestník podporovaných titulů ani mapování tlačítek ovladače na dotyk displeje. To by u her, které se s olvadačem „nekamarádí“ rozhodně přišlo vhod, jenže u Androidů bez rootu toho dosáhnete stěží.

Univerzální ovladač za dva tisíce

Vzato kolem a kolem, je Moga XP5-X Plus zřejmě tím nejuniverzálnějším mobilním gamepadem na trhu. Poradí si s cloudovými hrami ze služeb Xbox Game Pass Ultimate i z GeForce Now, a zvládne i gamepadem ovladatelné hry z Google Play. Pokud chcete mobilním hráčům pod stromeček udělat radost, máme pro vás zajímavý tip. Plusy totiž daleko převyšují nedostatky. Testovaný herní ovladač v Česku stojí 1 999 Kč, a seženete jej přímo na webu Samsung či v běžné prodejní distribuci.

Plusy:

příjemně zdrsněné joysticky

dvě mapovatelná tlačítka v oblasti gripů (AGR a AGL)

integrovaná 3 000mAh powerbanka

povedené dílenské zpracování

držák na telefon je součástí krabice

bohatá kabelová výbava

Minusy: