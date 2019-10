VYZKOUŠENO: Hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 – dvě velikosti pro všechny

Samsung na český trh před několika týdny uvedl chytré hodinky Galaxy Watch Active 2. V rámci našich prvních dojmů jsme vám ukázali větší 44mm variantu hodinek, k delšímu testování jsme však měli zapůjčenou menší 40mm verzi. A můžeme tak potvrdit původní předpoklady - hodinky jsou připraveny pro dámské i pánské osazenstvo, fungují skvěle a budou vašim každodenním společníkem. A líbí se nám i mezigenerační vylepšení, hodinky zvládnou obsloužit hovory ze zápěstí a velkým bonusem je i digitální otočná luneta. Jen na EKG bude třeba počkat...

Dvě velikosti těla a spousta barev

U smartphonů vydává Samsung novou generaci jednou ročně, u fitness hodinek Galaxy Watch Active je tento interval v současné době zkrácen na méně než polovinu! Ani ne po půl roce uvedl Samsung na český trh nástupce Galaxy Watch Active, a líbí se nám to, že výrobce naslouchal uživatelům a do nového modelu přidal hned několik podstatných vylepšení.



Lifestylové hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 se v ČR prodávají se 44mm a 40mm hliníkovým tělem. Počítá se u nich s odolností dle norem IP68 a MIL-STD810G

Začněme u rozměrů. První generace byla na zápěstí opravdu titěrná a chyběla ji otočná luneta. U druhé generace jsou dostupné hned dvě hliníková těla, na loňský model přímo navazuje 40mm tělo, pánově s širšími zápěstími zřejmě dají přednost 44mm variantě. U obou modelů došlo ke zmenšení rámečku okolo displeje, takže displej u obou verzí o něco narostl. V případě menší má úhlopříčku 1,2 palce, v případě větší varianty 1,4 palce. Spolu s velikostí těla a kapacitou baterie jsou to všechny rozdíly, které mezi oběma modely hodinek najdete.

​

Větší (vlevo) a menší verze na stejném zápěstí. Barvy a velikosti budou v reálu přesně naopak. Pánové ocení větší černou verzi, dámy zase dají přednost menší růžové

V obou případech se jedná o kruhový AMOLED displej s rozlišením 360 × 360 pix krytý sklem Gorilla Glass DX+ a podporou režimu Always On. Čitelnost displeje na slunci je bezproblémová, jas si však musíte nastavit sami, automatika zvládá pouze utlumení displeje při slabém osvětlení. I při slunečném počasí jsem si však vystačil s hodnotou 6/10. Always On režim je povedený, hodinky však musíte probudit poklepáním. Při oživení se však trochu pohne i samotný ciferník, což nevypadá zrovna dvakrát poutavě.



K displeji nemáme žádnou výraznější výtku. Super AMOLED má dostatečnou jemnost a odolal běžným ťukancům a škrábancům při běžném používání. Velmi dobrá je i čitelnost na přímém slunci, Always On režim však dost ždímá baterii

A zatímco větší růžovo-zlatou (ideální barva pro ženy) jsme měli zapůjčenou pouze na nafocení, dlouhodobého testování se účastnila menší černá barevná varianta. Alternativně jsou na trhu hodinky k dostání ještě v univerzální stříbrné. U první generace Watch Active jsme postrádali otočnou lunetu, u aktuální generace se vrací zpět v dotykové podobě. A vůbec nefunguje špatně! Jenže, Samsung ji v základu automaticky neaktivuje, a kdo si na to nevzpomene, bude žít bez otočné lunety. Přes Nastavení - Rozšířené - Dotykový rámeček - Zapnuto najde funkci málokdo.

​

Doplňkové ovladače ctí barvu těla. Obdélníkové tlačítko v budoucnu poslouží i jako druhá elektroda pro EKG. Kdy však bude funkce v ČR zprovozněna, zatím není jasné

A ví to i Samsung, který po poslední aktualizaci hodinek funkci natvrdo zapne. A jak vlastně digitální luneta funguje? Prstem se pohybujete po okraji displeje, který vibruje podobně, jakoby cvakala mechanická luneta. Efekt je překvapivě věrohodný, a zejména u verze s menším displejem můžete prostředí i s většími prsty vcelku pohodlně ovládat. Digitální luneta vám rychle přiroste k srdci.

EKG a detekce pádů se (zatím) nekoná

Na boku hodinek jsou umístěna dvě tlačítka. Menší kruhové hodinky zapne a přepíná mezi domovskou obrazovkou a hlavní nabídkou (dvojklikem navíc rychle spustí vybranou aplikaci), obdélníkové slouží pro návrat o úroveň zpět. Jedná se současně o druhou elektrodu pro měření EKG ve stylu Apple Watch. Tu primární najdeme na vnitřní straně hodinek okolo měřiče srdečního tepu. Jenže Samsung zatím nemá potřebnou certifikaci, takže se na podporu funkce teprve čeká. Šušká se o tom, že v USA by certifikace mohla vyjít ještě do konce roku, Evropa si na schvalování počká zřejmě daleko déle.



Spodní stranu hodinek vyplňuje měřič srdečního tepu a také elektroda pro budoucí měření EKG. Na rozhraní elektrody a černého těla se často drží nečistoty, zejména tehdy, když se vám při sportování zapotí zápěstí

I u menší varianty najdete na těle hodinek reproduktor a mikrofon, takže si ze zápěstí pohodlně vyřídíte hovory, např. při řízení v autě. Samsung navíc vylepšil algoritmus, který displej automaticky rozsvěcuje při pohybu zápěstím. V autě v noci se mi tak displej při řízení rozsvěcuje už jen sporadicky. 20mm silikonový řemínek můžete nahradit za jiný díky klasickému zapínacímu mechanismu. V základní krabici však najdete pouze jeden univerzální řemínek ve velikosti S/M, který je určen pro malá zápěstí. Pánské zápěstí se pohodlně vejde spíše do většího modelu hodinek, který je osazen větším řemínkem M/L.



Základní krabice příslušenstvím zrovna nepřekypuje. Najdete v ní jen hodinky, uživatelský manuál a nabíjecí podložku

Oproti dřívějším hodinkám řady Galaxy v základní krabici druhý řemínek nenajdete. Je zde připravena pouze magnetická nabíjecí podložka, kterou zapojíte do síťového adaptéru vašeho telefonu nebo do USB portu počítače. V prvním případě z nuly na sto 247mAh baterii dobijete za hodinu a půl, v případě druhém za dvě a půl hodiny.



Na bocích Watch Active 2 najdete dvě tlačítka, mikrofon a reproduktor

Výdrž hodinek ale nevybočuje z dvoudenního standardu. Měl jsem nastavený jas na úrovni 6/10, aktivní notifikace z telefonu přes Bluetooth 5.0, automatické rozpoznávání cvičení, automatické měření srdečního tepu a měřil jsem si spánek. Pokud bych k tomu přidal ještě další ručně spuštěná cvičení nebo bych v hodinkách navigoval, byla by výdrž ještě kratší. V případě aktivace Always On režimu je výdrž maximálně jednodenní. Víc z menší verze hodinek nedostanete.

​

Řemínky jsou vyrobeny ze silikonu a běžných rozměrů, takže je můžete vyměnit za jiné. Přečnívající část řemínku po zacvaknutí zasunete směrem k vnitřní straně zápěstí

K materiálu hodinek nemám žádné námitky, na zápěstí se nosí pohodlně, ruka se pod nimi nepotí a nijak výrazně netíží. Neměl jsem problém nosit hodinky i přes noc a měřit si srdeční tep. V případě daleko těžších a robustnějších Galaxy Watch jsem se díky tíze na zápěstí před spaním často i hodinu neklidně převaloval. Takže z tohoto pohledu je to cesta směrem k lepšímu. Hodinkám navíc nevadí voda, prach ani nečistoty, hliníkové tělo se pyšní zvýšenou odolností 5ATM a MIL-STD810G. Při běhání můžete zmoknout nebo si hodinky vezmete do sladké vody. Bazény vám bude počítat speciální cvičební režim.

Správcovská aplikace se spoustou nastavení

Párování hodinek probíhá přes aplikaci Samsung Galaxy Wearable, kterou si z Google Play stáhnete i na další zařízení, pokud nepoužíváte telefon řady Galaxy. Spojení proběhne po stažení potřebných souborů poměrně rychle, a vám se otevřou další možnosti používání. Vše je ale třeba důkladně nastavit. Třeba takové notifikace, vám v základu budou chodit jen od několika aplikací, a při jejich doručení na hodinky se vám displej ani nerozsvítí. Za mě je to nesmysl, ale naštěstí lze vybrat aplikace i nastavit rozsvícení hodinek, ať si zprávy přečtete jedním pohledem bez zdržujícího klikání na displej.



Aplikace Galaxy Wearable je prostředníkem mezi telefonem a hodinkami, v nastavení čekejte obrovskou spoustu položek či obrazovku s vybranými ciferníky a aplikacemi ke stažení. Na výběr jsou bezplatné i placené položky

Notifikace některých aplikací jsou pasivní, tzn. že se detaily dozvíte až v aplikaci v telefonu. Na zprávy či na textovou komunikaci z Messengeru však můžete reagovat přímo z hodinek. Ne, není to pohodlné, zprávy ťukáte na miniaturní alfanumerické klávesničce (když tedy nevyužijete rychlé odpovědi), ale pokud chcete datlovat na hodinkách, máte možnost. V mobilní aplikaci si nastavíte detailní chování hodinek, upravíte notifikace, přidáte či upravíte stávající aplikace, nastavíte vibrace, zvuky, hlasitost, zvolíte ciferník a mnoho dalšího.



Nastavení oznámení, zvuků, vibrací, rozšířených funkcí, rychlého spuštění vybrané aplikace a vzdálené vyhledání hodinek

Ciferníků si můžete stáhnout nepřeberné množství, analogové hodiny při rozsvícení displeje tikají, což působí efektně, ale někdy také rušivě. Tikání si však můžete právě přes mobilní aplikaci deaktivovat, příp. v hodinkách ztišit. Active 2 nabízejí i spoustu režimů. Vodní zámek uzamkne dotyky na displej pod vodní hladinou, která by si jinak s displejem „dělala co chtěla“. Jakmile se v noci na telefonu aktivuje režim Nerušit, přeberou si jej i samotné hodinky. Pokud ale nechcete, aby se vám při spaní rozsvěcoval displej, musíte si ručně zapnout režim Dobrou noc. Pro dočasné ztlumení volte režim Kino.



V aplikaci Galaxy Wearable zjistíte aktuální stav baterie, RAM a paměti hodinek, upravíte ciferníky dle své vlastní představy či povolíte vzdálené připojení s voláním přes funkci Call & Message Continuity

Z aplikace Galaxy Wearable můžete do hodinek poslat hudební soubory nebo třeba fotografie (máte k dispozici 1,5GB volnou paměť), které si v rámci úprav ciferníků umístíte na pozadí. Opačnou cestou zase mohou proudit screenshoty z hodinek. Watch Active 2 můžete lokalizovat v místnosti, připojit se k nim vzdáleně nebo jim aktualizovat firmware.

Třešničkou na dortu je spolupráce se službou Call & Message Continuity. Hodinky si z připojeného smartphonu „vezmou“ přihlášení ke známým Wi-Fi sítím. A pokud budete sekat na zahradě v dosahu Wi-Fi, nebo s hodinkami třeba doběhnete do hospody s Wi-Fi, můžete přes Wi-Fi přijmout nebo vytočit hovor stejně jako napsat nebo přijmout textovou zprávu. Vše se děje na dálku prostřednictvím vašeho telefonu. Watch Active 2 jsou prvními hodinkami od Samsungu, které tuto funkci podporují. A šlape to na jedničku.

Tizen s nadstavbou One UI pro hodinky

Vše, co nastavíte přehledněji v mobilní aplikaci, můžete dohledat i v samotných hodinkách, které se, alespoň z pohledu uživatelského rozhraní, netváří jako doplněk, ale spíše jako samostatné zařízení. Prostředí vypadá hodně podobně jako u dřívějších chytrých hodinek od Samsungu, podepsal se pod něj operační systém TIzen 4.0.0.6 s nadstavbou One UI 1.5 pro hodinky.



Vybrané předinstalované ciferníky

Ciferník můžete vyměnit za jiný, příp. delším podržením prstu upravit ten stávající. V levé části od ciferníku se vám soustředí notifikace, vpravo pak plochy s rychlými přístupy k vybraným funkcím, např. ke spuštění cvičení nebo k informacím z barometru.





Ukázkové notifikace, na vybrané z nich můžete přímo reagovat - hlasem, smajlíky nebo textem vyťukaným na miniaturní alfanumerické klávesnici s predikcí

Hlavní nabídka je řazena do kruhu a najdete zde všechny potřebné aplikace. Využitím funkce Call & Message Continuity můžete z hodinek volat přes hlasitý odposlech nebo napsat textovku. Dále je zde připraven kalendář, budíky, aplikační obchod Galaxy Store, E-mailový klient, Galerie, Světový čas, Hudební přehrávač a další. Konkrétně hudba se může linout z reproduktoru nebo z Bluetooth sluchátek (třeba při běhání). Hudbu můžete přehrávat z paměti hodinek nebo na dálku ovládat hudební reprodukci z telefonu.





Výsuvná horní lišta, vybrané tematické obrazovky pohotovostního režimu a kruhová hlavní nabídka

Nabídka aplikací pro hodinky na Tizenu se za posledních pár let dost výrazně rozrostla. Fyzické výkony může monitorovat třeba Endomondo, Strava nebo Map My Run, z hodinek můžete ovládat i PowerPointové prezentace. Offline navigaci obstará aplikace HERE WeGo, mapa ČR zabírá 413 MB, no a zbytkovou 1GB paměť může z části zaplnit vlastními empétrojkami nebo offline režimem aplikace Spotify. Musíte však mít prémiový účet, jinak lze hudbu pouze streamovat z internetu, a to včetně prokládaných reklam.





Na hodinkách můžete přijmout hovor nebo odeslat textovku, ale k dispozici je pouze miniaturní klávesnice. Z Galaxy Storu si můžete stáhnout offline navigaci, placená verze Spotify zvládne ukládat hudbu v offline režimu

Prostředí funguje velmi svižně, dočkáte se i poměrně bohatého nastavení. V horní výsuvné liště se dozvíte stav baterie, aktuální způsob připojení hodinek nebo rychle zapnete a vypnete základní funkce hodinek. A musíme zmínit i samotný hardware. Výpočetní výkon dodává dvoujádrový čipset Exynos 9110 se 768MB RAM a 4GB úložištěm. Po započtení systémové ROM s Tizenem je však volný prostor pouze okolo 1,5 GB. V rámci konektivity je připraveno i NFC. Hardware pro účely hodinek plně postačuje, při jejich testování jsme na výkonové limity nenarazili.

Když kočárek konečně není kolo!

Hodinky umí měřit 39 druhů aktivity, přičemž sedm z nich lze aktivovat automaticky (běh, chůze, jízda na kole, plavání, veslovací trenažér, eliptický trenažér a dynamický trénink), takže se zaznamenají, i když zapomenete stisknout tlačítko Start. V praxi to probíhá tak, že vám zavibruje zápěstí, vy se podíváte a vidíte na displeji časovač na deseti minutách chůze s pochvalou „Dobrá práce! Jen tak dál“. Navíc, vůbec poprvé u chytrých hodinek od Samsungu není jízda s kočárkem zaměněná za cyklistiku. A za to dávám palec nahoru.





Aktivní cvičení, přehled ukončeného cvičení, motivační obrazovka, měření srdečního tepu, stresu a srdce aktivit. Vašim denním cílem by mělo být jeho kompletní zabarvení

Hodinky vás upozorňují na dlouhodobou neaktivitu, pochválí vás, když se začnete pohybovat, počítají vám vystoupaná podlaží, ušlý počet kroků, spálené kalorie a kontinuálně vám na pozadí měří srdeční tep. Ten si můžete změřit i ručně, příp. zjistit úroveň vašeho stresu. A pokud to s vámi zrovna nevypadá dobře, nabídnou vám hodinky zklidňující dechová cvičení. Ručně můžete na hodinkách evidovat příjem potravin (jen v angličtině), tekutin, kofeinu nebo se porovnávat s přáteli a ostatními uživateli Samsung Health ve službě Together. V soubojích 1:1 v ušlých krocích se můžete hecovat třeba s kolegy v práci.



Historii cvičení pohodlně zobrazíte přímo z telefonu, v rámci trasy se zaznamenává tempo, rychlost, srdeční tep, průměrná a maximální rychlost nebo třeba převýšení a aktuální počasí. A to včetně GPS souřadnic. Trasu lze následně vyexportovat do GPX

Přesnost krokoměru je stejná jako u předchozích generací hodinek, je tedy velmi blízko tomu, co vám uvádí krokoměr v telefonu (zde konkrétně Galaxy Note10+), v průběhu cvičení může být zaznamenávána i vaše ušlá trasa dle GPS. Při spojení s telefonem využívají hodinky GPSku telefonu, jako samostatné zařízení mají hodinky i svou vlastní GPS. Jen se připravte na to, že při její aktivaci se bude baterie vybíjet daleko rychleji. Při cvičení se na zápěstí dozvíte vše potřebné, k dispozici máte i „běžeckého trenéra“, který vás hlasově naviguje v angličtině a určuje změnu tempa vibracemi na zápěstí.



Podobně přehledně jsou v aplikaci Samsung Health v telefonu zobrazena data z krokoměru, měřiče srdečního tepu i spánková data

Pro měření spánku stačí jen hodinky zapnout na zápěstí, ráno se pak dozvíte, jak na tom byl váš spánek. Evidována je účinnost spánku, tj. skutečná doba spánku, REM a doby lehkého a hlubokého spánku včetně doby, jak dlouho jste byli vzhůru. Hodinky pro monitoring využívají kombinaci pohybových čidel a měřiče srdečního tepu. Veškeré výstupy z měření si zobrazíte v hodinkách, ale mnohem přehledněji vidíte vše v aplikaci Samsung Health ve svém smartphonu.

Samsung vylepšuje nedostatky

Samsung u svých hodinek v poslední době nepřináší žádnou zásadní revoluci, spíše vylepšuje nedostatky předchozích generací. U Watch Active jsme kritizovali malý displej a chybějící lunetu, nově tak máme na výběr dvě velikosti těla a lunetu digitální. S předchozí generací jste ze zápěstí volat nemohli, nyní můžete. Navíc lze hodinky zařadit do služby Call & Message Continuity, takže si s nimi přes telefon zavoláte i vzdáleně. Jen musíte mít v dosahu Wi-Fi. Potěšitelnou novinkou je i vylepšené automatické sledování aktivit, které tlačení kočárku už nezaměňuje za jízdu na kole. A ani při řízení auta se hodinky už tak často nerozsvěcují, jako dříve.

Pro mnohé to mohou být jen detaily, pro mnohé se však jedná o klíčové funkce, které otevřou nové možnosti používání hodinek. A to i současným uživatelům první generace Watch Active. Samsung jako jeden z mála výrobců drží krok s hodinkami Apple Watch, k nimž nabízí velmi zajímavou alternativu. Je však jedna oblast, kde Samsung prohrává na plné čáře - a tou je podpora mobilní plateb. Samsung Pay v ČR není k dispozici, a není ani známo datum, kdy by se služba mohla dostat do ČR. Pokud chcete hodinkami platit, je třeba se porozhlédnout u konkurence, např. u Applu nebo Garminu.

Hodinky Samsung Galaxy Watch Active2 ve 40mm verzi pořídíte na českém trhu za 7 490 Kč, v případě 44mm verze je cena nastavena na 7 990 Kč. Z barevných variant je u obou verzí na výběr stříbrná, černá a růžovo-zlatá.

Plusy:

dvě velikosti těla a tři barvy - vybere si úplně každý

digitální luneta má smysl a funguje velmi dobře

menší míra náhodného rozsvícení displeje (např. při řízení)

automatické cvičení už jízdu s kočárkem nezaměňuje za jízdu na kole

tikání hodinek je autentické, můžete si jej však vypnout

spolupráce s řešením Call & Message Continuity

