VYZKOUŠENO: Samsung Dex Pad udělá z displeje touchpad, z mobilu počítač

Adaptuje se na různá rozlišení Jakmile ke hrabičce připojíte adaptér a HDMI kabel směřující k televizi nebo monitoru, máte splněno minimum pro spuštění DeXu, resp. pro připojení telefonu. U loňských modelů se na displeji objeví obrazovka pro výběr mezi nabíjením a režimem DeX, u letošních modelů se rovnou spouští rozhraní DeX. Jeho náběh trvá zhruba deset až patnáct vteřin od vložení telefonu. Samsung začal prodávat dokovací stanici DeX. Z mobilu udělá počítač Po připojení se DeX spouští s automatickým rozlišením, ovšem, v závislosti na monitoru nebo televizi, mu můžete ručně nastavit tato rozlišení: 1 600 × 900 (HD+)

1 920 × 1 080 (FHD)

2 560 × 1 440 (QHD) Pokud k DeXu nepřipojíte myš, na displeji telefonu se zobrazí obdélníková matice 2 × 2, která slouží jako touchpad. Prstem pohybujete kurzorem, dvojité tapnutí slouží k potvrzení. Na displej můžete také aplikovat gesto pinch-zoomu, např. pro přiblížení webových stránek. Jakmile však myš připojíte, dotykový touchpad zmizí. DeX Padové minimum? Vystačíte si s podložkou a monitorem. Pokud k DeX Padu nepřipojíte klávesnici, budete si muset vystačit s dotykovou klávesnicí ve velikosti smartphonové QWERTY. Je malá a pracuje se s ní pomalu. Jistě tušíte, že to s ní na žádnou velkou práci nebude. Alternativně můžete v liště klepnout na ikonku, která vám malou klávesnici v režimu na výšku vyroluje přímo na vloženém smartphonu. A co případně zapojit do volných USBček? Např. externí harddisk, ovšem pouze SSD nebo disk s externím napájením ze sítě. Běžný „plotnový“ disk s napájením po USB DeX nedokáže rozjet, takže se HDD neustále připojuje a odpojuje.

Bez RS-hardware keyboard layouts to nepůjde... Pokud počítáte se zadáváním textů, bude USB či bezdrátová klávesnice jednoznačnou volbou. Bohužel ani letos nepotěšíme české uživatele počítačů navyklými na rozvržení QWERTZ. Česká klávesnice tvrdošíjně píše v režimu QWERTY, a jedinou možností, jak to zvrátit, je nainstalovat aplikace třetích stran. Demo DeX Padu z barcelonského MWC: My jsme si nainstalovali RS-Hardware Keyboard Layout, která podporu pro nám bližší rozvržení kláves obsahuje. Aplikace však byla z Google Play již odstraněna, lze ji sice nainstalovat po stažení *.apk balíčku z webu, pokud však máte tip na existující aplikaci na Google Play, směřujte jej do diskuse pod článkem. Naučte DeX psát hezky česky (QWERTZ). Stačí k tomu instalace jedné aplikace Prostředí nabídne známou plochu, na kterou můžete vynést zástupce aplikací i různé soubory. Přes pravé myšítko lze ikony rychle seskupit nebo navolit tapetu na pozadí. Levý spodní roh obsáhly základní ovladače, které vás přepnout mezi hlavní nabídkou, plochou a nabídkou posledních spuštěných aplikací. K ní se dostanete i stiskem Alt + Tab. Aplikace spuštěné na pozadí mají ve spodní liště svou ikonku pro opětovné otevření. Prohlídka prostředí Samsung DeX u Galaxy S9: Notifikační centrum se skrývá v pravé části spodní lišty a to včetně ikon běžících aplikací a rychlých přístupů k vybraným funkcím nebo do kalendáře. Pravý klik na ikonu zvuku dovolí vybrat zvukový zdroj. Audio jde, buď po HDMI kabelu do monitoru/televize, nebo hraje z reproduktorů telefonu. Alternativě se můžete připojit do 3,5mm jacku a vyvést zvuk do domácího kina nebo na vaši reprosoustavu.

Neoptimalizovaná aplikace? S Dex MAX žádný problém Prostředí DeXu oproti loňsku nedoznalo žádných výrazných změn, práce v systému je tak stále svižná bez jakéhokoliv zdržení. Pokud jste však se systémem pracovali již dříve, nic světoborně nového vás nečeká. Domovská plocha, nabídka aplikací, herní režim... to vše jsme již v podání DeXu viděli. Nezměnil se ani počet optimalizovaných aplikací, u některých stále narazíte na to, že se aplikace neroztáhne přes celý displej. A často nepomůže ani aktivace experimentální funkce DeX Lab. Dex MAX a Dex Hub: naučte prostředí Samsung DeX i to, co (zatím) neumí Narazíte třeba u klienta pro Vzdálenou plochu od Microsoftu, který logicky potřebuje být zobrazený přes celý displej. Pomoci si musíte aplikací DeX MAX a změnou Manifestu aplikace, po nutných úpravách ale funguje parádně. Bez úprav nově funguje Spotify, ale třeba u Netflixu už musíte opět sáhnout k ručním úpravám aplikací. Ty se nejprve zkopírují, aplikace jim upraví Manifest, následně vás vybídne k odinstalaci dřívější verze, načež vám umožní nainstalovat upravenou verzi. Bez DeX MAX je prostředí Samsung DeX stále jen poloviční.