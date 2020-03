VYZKOUŠENO: Samsung Galaxy Buds+ hrají lépe než loni a vydrží déle nabité

Při představení letošních „es dvacítek“ Samsung oznámil i novou generaci zcela bezdrátových sluchátek Galaxy Buds+. Jedná se o nástupnický model loňských Galaxy Buds (recenze zde), který se letos dočkal větší baterie v pouzdru, delší výdrže sluchátek na jedno nabití, dvou reproduktorů ve sluchátkách (výškový a středový reproduktor) a také jednoho mikrofonu navíc. Budou Galaxy Buds+ oproti loňsku dostatečným upgradem, když se do nich nakonec nedostala aktivní redukce šumu?

V krabici nám sluchátka dorazila v černé barevné variantě, a už na první pohled si všimnete jedné vizuální změny. Tvar a rozměry přepravního pouzdra jsou identické jako u první generace sluchátek, tedy 70 × 39 × 26,5 mm. Novinkou je však lesklý plast, na němž dost ulpívají otisky prstů a zbytková vlhkost. Samotné pouzdro váží 40 gramů, jednotlivá sluchátka pak mají pouhých 6,3 gramu. Sluchátka splňují odolnost IPx2, což není nic světoborného, Airpods Pro jsou na tom o něco lépe.

​

Sluchátka Galaxy Buds+ jsme otestovali v lesklé černé barevné variantě, jednotlivá sluchátka jsou opravdu titěrná, takže musíte dát pozor, ať je někam „šikovně“ nezaložíte. Na cestách je to však příslušenství, které schováte opravdu kamkoliv

Do sluchátek se dostala 85mAh baterie, což je oproti loňsku 0 50 % větší kapacita. V samotném pouzdru je připraven 270mAh akumulátor. A společně s power management čipy MUA01 a MUB01 se baterie podepsaly až pod jedenáctihodinovou výdrž na jedno nabití. Velkým bonusem je zobrazení kapacity baterie v přenosném pouzdře, které doplňuje statistika baterií v jednotlivých sluchátkách. Přenosné pouzdro můžete nabíjet USB-C kabelem, bezdrátově z podložky nebo reverzním bezdrátovým dobíjením ze zadního krytu modelů řady Galaxy S10, Galaxy Note10 či Galaxy S20.



Detail použitých power management čipů a jejich velikostní srovnání s celými sluchátky. Oproti první generaci se uvnitř pouzdra i sluchátek podařilo jednotlivým čipům uspořit prostor, který tak mohl být přidělen kapacitně větším bateriím

A zatímco se celkové rozměry pouzdra meziročně nezměnily, samotná sluchátka se trochu zvětšila. Loňská do letošního pouzdra zapadnou bez problémů. Pokud dáte letošní sluchátka do loňského pouzdra, už jej nezavřete. Jednotlivá sluchátka jsou opravdu malá, takže musíte dát pozor, ať je někde nezaložíte a neztratíte. Oproti loňsku v sobě mají hned dva repráčky, jeden pro středy a druhý pro výšky. A na zvukovém přednesu je to znát. Současně se ale nosí příjemně a v uších nijak netíží, a to ani při dlouhodobém poslechu.



Pouzdro můžete nabíjet bezdrátově nebo přes USB-C, po rozevření se rozsvítí dioda, která indikuje nabití baterie v přenosném pouzdře

Samsung Galaxy S20 Ultra jsem měl souběžně připojen ke Galaxy Buds a Buds+, a určitý rozdíl v kvalitě zde byl. Z druhého repráčku těží kvalitnější reprodukce středů a výšek, celkově je zvuk bohatý, čistý a prokreslenější, snad jen basami nabité skladby, u nichž měla basová složka dominovat, zní trochu mělce. Pro běžný poslech na cestách či doma při hraní her je to však skousnutelné omezení. AKG své repráčky naladilo mainstreamově, a to se nám líbí. Pomocí ekvalizéru můžete navíc snadno přepnout mezi zesílením basů, výšek, měkkým, dynamickým a jasným podáním.



V základní krabici najdete několik nástavců pro dokonalé ucpání zvukovodu

Sluchátka mají k AirPods Pro přeci jen blíže, než loňské Galaxy Buds. I přesto, že nepodporují ANC (Active Noise Cancellation), Samsung vám do základního balení přibalil několik nástavců, které mají co nejlépe ucpat váš zvukovod.



Srovnání Galaxy Buds+ (v černé) s loňskými Galaxy Buds. Jediným vizuálním rozdílem je lesklá barva, základní kontury přepravního pouzdra zůstaly beze změn

S patřičným utěsněním uší hrají sluchátka skvěle, ale nemusíte se bát, že byste neslyšeli okolí. Na těle sluchátek jsou totiž hned tři mikrofony, které využijete, nejen pro kvalitnější vyřizování hovorů, ale také pro „náslech“ okolí. Ten má tři úrovně, a jedná se o funkci, kterou jsem si často aktivoval při pohybu ve městě, abych měl představu o tom, co se kolem mě děje. Na maximální úroveň připoslechu jsou okolní zvuky už docela dost hlasité, bohatě vám vystačí dvě základní úrovně.



Buds měly menší sluchátka, Buds+ jsou větší, takže se do loňského přenosného pouzdro nevlezou

Správa v aplikaci Galaxy Wearable

Poslech okolí si nastavíte v aplikaci Galaxy Wearable, samotné spárování se sluchátky je velmi jednoduché. Stačí otevřít pouzdro v blízkosti telefonu řady Galaxy, který sluchátka za chvíli dohledá, připojí se k nim a stáhne si veškerý potřebný software. Už ze základní obrazovky si nastavíte vše potřebné - zjistíte kapacitu baterií, natavíte poslech okolí a upravíte si ekvalizér.



Telefon blízká sluchátka automaticky najde, takže se k ním můžete rychle připojit a hned aktualizovat firmware

Samostatně si upravíte i chování touchpadů na jednotlivých sluchátkách. V základu je na klepnutí a spuštění nastaveno otevření a spuštění přehrávání hudby ze Spotify, osobně jsem si však na sluchátka raději nastavil korekci hlasitosti. Pravé ji zvyšuje, levé snižuje. Při vložení do uší se sluchátka sama zapnou, klepnutím na bok můžete pokračovat v přehrávání hudby z telefonu. Jakmile sluchátka sundáte z uší, reprodukce se automaticky pozastaví. A nemusíte sluchátka hned vracet do přenosného pouzdra, stačí je jen položit třeba na stůl.



Dashboard, nastavení připoslechu okolí a úprava chování touchpadů na sluchátkách. Aplikace Galaxy Wearable vám nově řekne i kapacitu baterie v přenosném pouzdru, která se jinak indikuje jen barevnou diodou

Třetí mikrofon na těle sluchátek pomůže s kvalitnějším zvukem při volání. Už nemáte ten pocit, že mluvíte z hermeticky uzavřeného „hrnce“, sami sebe slyšíte daleko lépe, i tak jsem zřejmě trochu staromódní. Hned po připojení sluchátek vypínám hlasové volání a nechávám jen přehrávání hudby. Vyřizování hovorů přes sluchátka mi pod kůži moc nepřirostlo. A to ani čtení oznámení od vybraných aplikací.



Vyhledání sluchátek na dálku, laboratorní funkce, upozorňování na notifikace a rozšířené funkce

Sluchátka se k telefonu primárně připojují v proprietárním Scalable kodeku od Samsungu. Stabilita přenosu hudby přes Bluetooth 5.0 je příkladná, k přerušení reprodukce dochází až zhruba ve vzdálenosti 17 metrů od telefonu, který je navíc vzdálen přes dvě zdi. V případě smartphonů jiných značek jsou k dispozici kodeky ACC a SBC, na high-end kodeky AptX a AptX HD se tak nedostalo. Osobně mi na kvalitě audia nic neschází, audiofilové by se mnou možná nesouhlasili. Ovšem, Buds+ nejsou sluchátka pro studiový poslech, ale na cesty nebo jako kompaktní doplněk k mobilu. Je třeba oba světy důsledně odlišit.

Závěrem

Sluchátka Galaxy Buds+ jsou na první pohled jen nepatrným upgradem loňského modelu. Ale nenechte se zmást. To hlavní se skrývá ve větší výdrži a pak také v reproduktoru navíc, který poskytne kvalitnější zvukový přednes. A to jsou hodně zásadní argumenty. Ne, loňské Galaxy Buds rozhodně do šuplíku nedávejte, reprodukce není řádově kvalitnější. Pokud si však nechcete neustále úzkostlivě hlídat kapacitu baterie a zatím nevlastníte žádná zcela bezdrátová sluchátka, jsou Buds+ špičková a zároveň kompaktní model na cesty.

Mezi nedostatky můžeme zařadit vyšší cenu, která se zastavila na metě 4 490 Kč (loňské Buds přitom seženete až o 1 500 Kč levněji). Na druhou stranu, pokud jste si předobjednali model Galaxy S20+ nebo Galaxy S20 Ultra, dostali jste k telefonu sluchátka zdarma. A to není bonus „jen naoko“, ale příslušenství, které skutečně a rádi využijete. Na českém trhu se sluchátka prodávají v bílé, černé a modré barevné variantě.

Introduction video ke sluchátkům Galaxy Buds+:

Plusy:

kompaktní sluchátka na cesty s výbornou stabilitou spojení

zajímavý poměr kvalita zvuku/fyzické rozměry sluchátek

skvělá výdrž na jedno nabití (až 11 hodin přehrávání)

kvalitní a hlasitý hudební přednes přes 2 reproduktory

integrace se Spotify

nově si zjistíte i kapacitu baterie v pouzdře

několik nástavců hned v základním balení

rychle zapnutí a vypnutí po vložení do, resp. vyndání z, uší

Minusy: