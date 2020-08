VYZKOUŠENO: Samsung Galaxy Buds Live – netradiční fazolky se skvělým zvukem

Samsung na tiskové konferenci Unpacked 2020 představil spoustu mobilních novinek, a jedna z nich nám hned zavítala do redakce. Jedná se o bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds Live, která navazují na dříve uvedené modely zcela bezdrátových sluchátek Galaxy Buds a Galaxy Buds+. Jenže tentokrát došlo na kompletní změnu tvaru, sluchátka totiž nasazujete do vnitřní části ucha a velkou novinkou je i podpora aktivní redukce šumu (ANC). Jak výrazně se potlačení hluku podepíše na kvalitě hudebního přednesu, a jak dobře vlastně drží sluchátka v uších?

Kompaktní fazolky do uší

Zatímco dosavadní sluchátka od Samsungu byla navržena tak, abyste je zastrčili až do zvukovodu a uši tak úplně utěsnili, Galaxy Buds Live vkládáte do ucha tak, aby Buds Live „ležela“ na zvukovodu. Zpočátku vám sluchátka do uší nevejdou, ale bude stačit pár minut, než najdete tu správnou pozici, ve které sedí perfektně. Správné nasazení je intuitivní, jakmile budou sluchátka na správném místě, jednoduše to poznáte.

Fazolky jsou s rozměry 17 × 27 × 15 mm a hmotností 5,6 gramu dostatečně kompaktní, takže o nich v uších téměř nevíte. Netíží ani při dlouhodobém poslechu hudby, ani se při jejich nošení necítíte nějak nepříjemně. A zmizely i naše nejčernější obavy, při běhání drží sluchátka v uších jako přibitá, rozhodně vám za běhu nevypadnou. A kdyby snad základní nástavec ve velikosti S nedržel sluchátka pevně v uších, máte v základní krabici přibalen ještě jeden větší návlek.

Sluchátka Galaxy Buds Live nám již dorazila do redakce:

Do redakce nám dorazila bílá barevná varianta sluchátek, která je zřejmě ta nejméně fotogenická. Alternativně jsou sluchátka k dostání v černé a bronzové, která se prolíná napříč všemi aktuálními novinkami. Sluchátka jsou lesklá, splňují odolnost IPx2, takže se nemusíte bát potu ani lehkého deště, a do jejich útrob byla integrována 60mAh baterie. Na vnější straně sluchátek najdeme dva mikrofony a výstup basového kanálu. Na vnitřní části je připraven infračervený snímač hlídající nasazení sluchátek do uší, nabíjecí piny obklopené nástavcem, třetí vnitřní mikrofon, průduch pro cirkulaci zvuku a mřížka 12mm reproduktoru, pod něhož se podepsalo AKG.



Přenosné pouzdro s baterií, pozice pro sluchátka a samostatně vytažení „fazolky“

Sluchátka přenášíte v kompaktní čtvercové krabičce se zaoblenými rohy, ve které se sluchátka při přenášení nabíjí z integrovaného 472mAh akumulátoru. Na detailní statistiky o výdrži na jedno nabití je po pár dnech používání sice ještě brzy, v praxi však sedí, že zhruba dvě a půl hodiny poslechu hudby s ANC znamená pokles baterie o zhruba 30 procent. Pokud budete počítat i s dobíjením sluchátek z pouzdra, protáhne se výdrž sluchátek až na 21 hodin poslechu hudby. Na mobilní sluchátka výdrž dostatečná.



Na tiskových fotkách vypadala sluchátka obrovsky, v praxi se vám skoro ztratí v dlani...

Baterii v pouzdru můžete nabíjet zrychleně přes kabel, pětiminutové nabíjení vám umožní další hodinový poslech muziky. Přenosné pouzdro lze nabíjet i bezdrátově nebo zpětně ze zad vašeho smartphonu prostřednictvím funkce Wireless PowerShare.

Skvělá zvuková kvalita při poslechu hudby

Jedním z hlavních přínosů sluchátek je podpora ANC, tedy aktivní redukce šumu. Ta se sice nejčastěji objevuje u uzavřených sluchátek, které ucpou zvukovod, Samsung ji však použil u víceméně otevřených „peckových“ sluchátek s cílem omezit nízkopásmový šum na pozadí s frekvencí pod 700 Hz. Samsung se chlubí odfiltrováním 97 % rušivých zvuků, na což dostal i odpovídající UL certifikaci. V praxi však filtrace odstíní jen ruch na pozadí, takže okolí budete vždy částečně slyšet. Daleko lepší (pasivní) filtraci měla sluchátka Galaxy Buds+, která utěsnila zvukovod.

Přínos aktivní redukce šumu je samozřejmě znát, jen výsledkem není úplně „ticho“ jako u AirPods Pro nebo u Sony WH-1000XM3, která jsou však rozměrově a typově úplně někde jinde. Redukce šumu odfiltruje ruch na pozadí typu běžící klimatizace, rachocení vlaku nebo zvuk motoru pří řízení. Konkrétně v autě prakticky neregistrujete měnící se zvuk motoru při různých zařazených stupních, jen jemné šumění na pozadí, přes něhož se line skvěle naladěná „prostorová“ muzika.



Sluchátka v pouzdře můžete dobíjet ze zad smartphonu pomocí reverzního bezdrátového dobíjení. Jen pro představu si můžete srovnat rozměry sluchátek se zády Samsungu Galaxy S20 Ultra

Samsungu se zvukové doladění sluchátek povedlo na jedničku. Zvuk je bohatý, příjemně zabarvený a virtuálně vyplňuje prostor okolo vás. Pokud jsme zvuk u Buds+ hodnotili jako velmi kvalitní, Buds Live musíme zařadit nepatrně výše. Zvlášť zmínit musím basovou složku, která má svůj vlastní výduch vně sluchátek. Pokud si ještě výstup okořeníte basovým nastavením ekvalizéru, budou basy výraznější. U vyšších hlasitostí však ztrácejí „sílu“, kterou na vás mají přenést, což se týká i výšek.



Po rozevřené sluchátek nabídne telefon jejich párování, v aplikaci Galaxy Wearable můžete vidět aktuální úroveň nabití sluchátek a přenosného pouzdra

Celkově jsou sluchátka laděna na mainstreamový pop a poprock, u vážné hudby nebo tvrdého metalu narazíte na limity sluchátek, která nedokáží podat patřičnou hloubku a intenzitu skladeb, které tak působí trochu ploše. Jinak ale budete s přednesem spokojeni.



V aplikaci Galaxy Wearable nastavíte ANC, ekvalizér, herní režim, čtení notifikací, upravíte dotyky na touchpad, povolíte rychlé párování či zapadlá sluchátka na dálku vyhledáte

Sluchátka používají proprietární Samsung Scalable Codec, který vzorkuje hudbu podle síly signálu Bluetooth 5.0 v bitratu 96 - 512 kbit/s. Do sluchátek si navíc můžete pustit i UHQ audio (24bit/96kHz), stačí jen mít se sluchátky spárovaný smartphone řady Galaxy v němž běží alespoň Android 7.0 Nougat. Skladba Nothing Else Matters od Metallicy ve FLACu se zvýrazněním basů a režimem Dolby Atmos pouštěná z Galaxy S20 Ultra na maximální hlasitost zněla zajímavě, ale k dokonalosti ji přeci jen ještě něco málo chybělo...

Hovory nejsou problém!

V hudební reprodukci lze vidět výrazné zlepšení zvukové kvality, ještě větší progress je patrný u telefonování. U dřívějších generací sluchátek byly hovory vždy první věcí, kterou jsem vypínal. Sami sebe jste při volání slyšeli divně, jako byste mluvili z hrnce, protistrana zněla jakoby z velké dálky a celý hovor jste se nesoustředili na jeho obsah, ale na to, jak nepříjemná tato zkušenost vlastně je...



Se sluchátky není problém ani volat, sami sebe i protistranu slyšíte naprosto přirozeně, což u předešlých sluchátek Buds a Buds+ rozhodně neplatilo...

Za minulostí udělejte tlustou čáru! Tři mikrofony na těle Buds Live jsou konečně tím, co potřebujete pro bezproblémové vyřizování hovorů. Vlastní hlas slyšíte přirozeně, což platí i o protistraně. Skoro to vypadá, jako by ten na druhé straně byl ve stejné místnosti jako vy, a ne spoustu kilometrů daleko. Vnější mikrofony se starají o filtraci šumu na pozadí, takže protistrana ani nepojme podezření, že voláte ze sluchátek. Součástí Buds Live je i nový modul VPU (Voice Pickup Unit), který napomáhá tomu, aby vám bylo rozumět i v hlučnějším prostředí.

Důležitý prvek - aplikace Galaxy Wearable

Styčným místem telefonu a sluchátek je mobilní aplikace Galaxy Wearable, přes kterou provedete párování sluchátek s telefonem. Nejste omezeni jen na značku Samsungu, sluchátka se připojí i k jiným Androidům (Marhsmallow a výše, minimálně 1,5GB RAM) a i k iPhonům (iPhone7 a vyšší, minimálně s iOS 10). Po otevření víčka pouzdra blízký smartphone řady Galaxy automaticky detekuje nová sluchátka a jedním kliknutím se k nim připojí.



Mimo bílé budou sluchátka k dostání i v bronzové a černé

V mobilní aplikaci můžete rychle zapnout nebo vypnout aktivní potlačení šumu, nastavit ekvalizér, na dálku najít sluchátka nebo upravit chování touchpadů. Dotykem zapnete hudbu, dvojitým poklepáním přejdete na další skladbu, dotykem a podržením prstu můžete upravit hlasitost nebo spustit asistenta Bixby. Pokud touchpady nebudete chtít používat, lze je v mobilní aplikaci deaktivovat.

Sluchátka se jednoznačně povedla

Tvar sluchátek? Rozhodně netradiční, ale brzy si na na zvyknete. Zvuková kvalita? Při pohledu na rozměry sluchátek špičková. A filtrace šumu? Nepočítejte s filtrací úplně všeho, ovšem při cestování dopravními prostředky budete mít v hlavě svůj vlastní hudební svět s šuměním na pozadí (hlášení o změně nástupiště nepřeslechnete). Sluchátka Galaxy Buds Live se Samsungu povedla, musíte však počítat s vyšší cenou, než u Buds+. V Česku se začnou sluchátka prodávat od 21. srpna, a to za 5 499 Kč. K dostání budou v černé (Mystic Black), bílé (Mystic White) a v bronzové (Mystic Bronze) barevné variantě.

Plusy:

oproti původním předpokladům skvěle padnou do uší

bohatý a vyvážený zvuk

vysoká zvuková kvalita vzhledem k rozměrům sluchátek

aktivní filtrace hluku filtruje zvuky pod 700 Hz

velmi dobrá výdrž na jedno nabití

úprava chování touchpadů

připojí se k Androidům i iPhonům

Minusy:

fazolky jsou tvarované tak, že je lze do pouzdra vložit i obráceně

při nasazování sluchátek nechtěně stisknete touchpady

infrasnímač zastavuje hudbu až po delší době od vytažení z uší

sluchátka nemají samostatnou paměť pro hudbu

hodilo by se více nástavců, než jen přibalené dvě velikosti

interakci s Bixby nevyužijete (stále neumí česky)

vyšší cenovka

Verdikt:

Skvěle naladěná sluchátka, která vám rychle přirostou k srdci. Na netradiční fazolkový tvar si velmi rychle zvyknete, mobilní hudbu už zřejmě nebudete chtít poslouchat jinak. Pokud však preferujete poslech v úplném tichu, volte jiný model. ANC totiž u tohoto otevřeného modelu sluchátek zdaleka neodfiltruje veškerý hluk na pozadí.