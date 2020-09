VYZKOUŠENO: Samsung Galaxy Watch3 jsou skvělé hodinky. Změn je ale pramálo

Samsung v Česku prodává novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch3, která už na papíře vypadala skvěle, a v reálu jsme si to potvrdili. Samsung však doplácí na pomalé certifikační procesy, i přesto, že je v hodinkách připraveno EKG a měřič krevního tlaku, bez patřičných oprávnění tyto funkce v Česku použít nelze. A ani v oblasti mobilních plateb Samsung Pay bohužel nenastal žádný posun kupředu. Jaké jsou tedy největší zbraně nových hodinek, a co nabízí navíc oproti Galaxy Watch?

Dvě ocelová těla

Do redakce nám dorazila větší 45mm varianta hodinek s ocelovým tělem, které je dovybaveno o kovové řemínky. V černé variantě vzbuzují hodinky velmi pozitivní první dojem i přesto, že na dálku hodinky připomínají běžné náramkové hodinky. Už na první pohled si však všimnete dominantního prvku - otočné lunety, která je perfektním doplňkem při ovládání systému na jinak dost titěrném 1,4" Super AMOLED displeji.



V redakci jsme otestovali černou 45mm variantu hodinek Galaxy Watch3

I díky lunetě je zobrazovací panel nepatrně zapuštěn, takže při náhodných nárazech hodinek nebude první styčnou plochou. I tak jej ale Samsung radši kryje odolným sklem Gorilla Glass DX. Zobrazovací panel používá rozlišení 360 × 360 pix, jas mu můžete nastavit v deseti krocích, bohatě si však v běžných podmínkách vystačíte s jasem na úrovni 5/10. Displej je velmi dobře čitelný i na přímém slunci, líbit se vám bude i Always On režim, který zachová neustále viditelný ciferník při vyšší zátěži na baterii. Jas AOD je však poměrně nízký a nelze nijak upravit.

Redakční představení hodinek Galaxy Watch3:

Displej se aktivuje otočením lunety, stiskem bočních tlačítek nebo gestem přiblížení hodinek k obličeji. To je však tentokrát dost málo citlivé, takže musíte zápěstí rychle a poměrně „výrazně“ přiblížit k obličeji, jinak se displej hodinek nerozsvítí. Výhodu to má při řízení auta ve dne i v noci, kdy se displej hodinek prakticky již vůbec sám nerozsvěcuje.

​

Kruhový Supe AMOLED displej je na sluníčku velmi dobře čitelný, je kryt sklem Gorilla Glass DX, i tak jsme však na něm po testování zpozorovali jeden drobný škrábanec. Styku hodinek s okolními objekty se prostě tu a tam nevyhnete...

Při otáčení v posteli se hodinky tu a tam rozsvítí, můžete si však nastavit režim Dobrou noc (či Režim Kino), který rozsvěcení kompletně eliminuje. Samsung mohl uživatelům dát možnost, ať si sami navolí citlivost na rozsvěcení displeje. Současné nastavení není ideální. Je také škoda, že příchozí notifikace automaticky nerozsvěcují displej, musíte zmáčknout boční tlačítko nebo otočit ciferníkem, což je zbytečný krok navíc. V noci se jas displeje automaticky ztlumí.

Hovory ze zápěstí

Na bocích ocelového těla najdeme dobře citlivý mikrofon a slušně hrající pidirepráček, kteří se postarají o vyřizování hovorů ze zápěstí. Typicky při řízení nebo na cestě do práce můžete ze zápěstí rychle vyřídit hovor přes hlasitý odposlech. Není to na sáhodlouhé konverzace, ovšem při rychlé reakci bude hovor na hodinkách daleko rychleji vyřízen, než byste vůbec po kapsách našli telefon.



Na bocích najdete reproduktor, mikrofon a dvě ovládací tlačítka

Na pravém boku hodinek najdeme dvě ovládací tlačítka, to vrchní slouží pro návrat zpět (a také jako druhá elektroda pro EKG), spodní vás přepíná mezi pohotovostní obrazovkou a hlavní nabídkou operačního systému Tizen 5.5. Tlačítka z těla dostatečně vystupují a nahmatáte je i poslepu. Z vnitřní strany je připraven zelený měřič srdečního tepu, který zvládne změřit i krevní tlak. Jenže ne v Česku, Samsung pro tuto funkci, stejně jako pro EKG, jehož elektroda vyplňuje větší část zad hodinek, potřebuje certifikace, které na hodinky zatím nedorazily. A s ohledem na tiskovou zprávu při vstupu hodinek na trh, zřejmě v dohledné době ani nedorazí.

​

Na elektrodu pro EKG můžeme zatím jen smutně koukat, pro Česko se s měřením EKG (ani s měřením krevního tlaku) nepočítá

Tělo hodinek splňuje odolnost 5 ATM a MIL-STD810G, v praxi tak není problém, když vám hodinky zmoknou na dešti, spadnete si nimi do vody nebo je namočíte při umývání rukou. Odolnost se ale týká sladké vody, pokud vám hodinky spadnou do slané vody, piva nebo limonády, bude je třeba co nejrychleji opláchnout slanou vodou. Nevíme však, jak budou na vystavění vodě reagovat řemínky. Samsung používá kožené 22mm pásky (v balení byl jen jeden ve velikosti M/L), který můžete vyměnit za jakýkoliv jiný. Ten základní se však příjemně nosí a zápěstí se nám pod ním nepotilo tak jako u silikonů.



S telefonem (řada Galaxy, jiné Androidy i iPhony) spojíte hodinky prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable

Celkově vzato vypadají hodinky moderně, oproti Watch Active2, které jsem používal před nimi, jsou však o něco těžší (54 vs 30 gramů), ovšem i tak jsou oproti první generaci Galaxy Watch o 9 gramů lehčí. V praxi vám tak nebude vadit ani monitoring spánku, na zápěstí hodinky v noci tížit nebudou. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 370 mAh, a hodinky s ní na jedno nabití dokáží při běžném používání vydržet dva až tři dny. Pokud budete monitorovat fyzické aktivity s aktivní GPS, popř. budete mít v hodinkách eSIM a budete využívat připojení k internetu, počítejte s tím, že je budete muset každý večer připojit k nabíječce.



Srovnání Galaxy Watch3 s předchůdcem Galaxy Watch

Nabíjení trvá zhruba dvě hodinky a probíhá přes přibalenou bezdrátovou magnetickou podložku, kterou zapojíte do nabíječky telefonu nebo do USB portu počítače. V základní krabici, která je netradičně podlouhlá, pak už najdete jen uživatelskou příručku, s přibalenými náhradními řemínky se nepočítá.

Dvoujádro a měření zdravotních funkcí

Čipset a RAM u hodinek určitě nejsou primární funkcí, kvůli které si nositelnost pořídíte, přesto je musíte zmínit. Výpočetní výkon dodává známý Exynos 9110 doplněný 1GB RAM, což platí pro Bluetooth i LTE verzi. Těšit se můžete na 8GB úložiště, které můžete zaplnit screenshoty, aplikacemi nebo třeba hudbou, kterou si ze zápěstí přehrajete ve sluchátkách nebo přes hlasitý reproduktor.



Pro spojení s hodinkami slouží aplikace Galaxy Wearable

Připojení k hodinkám probíhá přes správcovskou aplikaci Galaxy Wearable. Maximální funkčnost tedy docílíte se smartphony od Samsungu, hodinky však přes aplikace spojíte i s jinými Androidy (Android 5.0+ a alespoň 1,5GB RAM) či s iPhony (iOS9+). Musíte však počítat s tím, že v zobrazování notifikací, zpráv a při synchronizaci dat narazíte na, větší či menší, rezervy. Nejlépe fungují se Samsungy.



Detailní úprava ciferníku, pozadí si můžete sladit se svým oblečením

A nic se nezměnilo ani na operačním systému. V hodinkách běží Tizen OS 5.5, což je u Samsungu dlouhodobým standardem. Hodinky mají bohaté systémové nastavení, a pokud se nechcete „trápit“ na malém kruhovém displeji, můžete si vše nastavit v mobilní aplikaci. Ciferníků je celá spousta, můžete si u nich přizpůsobit tvar ručiček, barvu a několik doplňujících informací, které se na nich budou zobrazovat. A pokud si vyfotíte své oblečení, dokáže se mu pozadí ciferníku vkusně přizpůsobit.





Ciferník, hlavní nabídka, ukázkové widgety a notifikace

Dotykem nebo otočením lunety doleva procházíte mezi aktuálními notifikacemi. Mezi největší změny patří zobrazení zpráv v konverzacích, takže víte, kde přesně máte v diskusi navázat. Nově se také do notifikací dostávají náhledy fotografií, např. z Facebook Messengeru nebo Instagramu.



Zástupci v horní výsuvné liště á-la Android, můžete zde např. zapnout zámek displeje (aby jej náhodně neovládala vodní hladina), upravit jas, zapnout režim Nerušit či aktivovat režim Spánek a Kino

Posunem doprava přecházíte mezi widgety na ploše, které slouží k rychlému startu cvičení, měření srdečního tepu, apod. Z horní části displeje si můžete vysunout lištu s rychlými volbami, což nám dost připomíná chování Androidu.



V hodinkách se nově zobrazí fotka z Instagramu i konverzační podoba zpráv (zde konkrétně Messenger). U nepodporovaných aplikací však budete muset pokračovat na displeji telefonu

Hlavní nabídka je řazena do kruhu a obsahuje základní paletu aplikací. Výrobce se snaží v hodinkách „dublovat“ smartphone, takže čekejte víceméně stejné aplikace jako na telefonu. Tou hlavní součástí je však aplikace Samsung Health, která sdružuje veškerá měření zdravotních dat.



Dashboard aktivit, přehled o vašich výkonech přímo na ploše, rychlé spuštění cvičení a pochvala za splnění denního krokového cíle

Ze zápěstí si můžete ručně změřit úroveň stresu nebo ručně změřit tep, hodinky to však dělají i automaticky na pozadí, takže v protokolech často najdete 5 až 10 automatických denních měření.



Statistiky naměřeného spánku

Úplnou novinkou je pak měření Vo2 MAX, tedy maximální hladiny kyslíku, k čemuž mají hodinky potřebné senzory, mezi další novinky patří detailní statistiky běhu, které vám ukáží, v jakých oblastech se potřebujete zlepšit, nebo detailnější monitoring spánku. Dalším přídavkem je i monitoring ženského menstruačního cyklu. Měření krevního tlaku a EKG v Česku k dispozici bohužel není.



Dlouhý screenshot se všemi měřenými údaji a statistikami při běhu, měření stresu, tepovky a Vo2 MAX

Přesnost naměřených dat jsme mohli porovnat i s Galaxy Watch Active2, a výsledky byly rámcově velmi podobné. Samozřejmostí je krokoměr, který počítá vaši ušlou vzdálenost. Cvičení, a že jich je v hodinkách celá spousta, můžete ze zápěstí aktivovat ručně, a to často i s dopomocí virtuálního anglického „trenéra a motivátora“, který diktuje tempo a hodnotí vaši aktivitu. Základní cvičení, např. chůzi a cyklistiku, dokáží hodinky samy zapnout na pozadí i bez vašeho přičinění.



Nastavujeme Detekci pádů

Z nových funkcí můžeme vyzdvihnout i detekci pádů, která se inspirovala u Apple Watch. Funkci však aktivujete až poté, co si do telefonu přidáte alespoň jeden SOS kontakt. A my pevně doufáme, že funkci nebudete muset nikdy využít, a pokud snad ano, tak vám na druhou stranu může zachránit život.

Aplikace a psaní textů

Přímo ze zápěstí si rychle vyřídíte hovory a odpovíte na krátké textovky. Buď máte k dispozici alfanumerickou klávesnici, nebo lze psát tahem prstu na displej. U obou variant nejsou výsledky úplně ideální, překlepům se nevyhnete. Ovšem, než byste z kapsy vytáhli smartphone, to raději přímo na hodinkách pošlete odpověď ve stylu „OK budu tam“.



Hlavní nabídky, dotyková pidiklávesnička a psaní tahem prstu

U hodinek nejste omezeni základní aplikační výbavou, ale můžete si stáhnout i aplikace další. A to, buď v mobilní aplikaci, nebo přímo na hodinkách. Watch3 se dokáží připojit k Wi-Fi (profil i heslo si převezmou z vašeho telefonu), takže kompletně eliminujete mobilní sítě.



Mimo tahu prstem můžete vsadit i na klasické tlačítkové klávesnice

Mezi základní rozšiřitelné aplikace se řadí kalkulačka, webový prohlížeč Samsung Internet, Spotify, dálkové ovládání fotoaparátu v telefonu nebo navigace Here We Go.



Aplikaci Here WeGo využijete pro offline navigaci na hodinkách

Mapy si můžete stáhnout do offline režimu (celé Česko má 410 MB), a protože mají hodinky GPS, můžete přímo na hodinkách využít základní navigaci. Hledání vaší pozice sice i pod otevřeným nebem trvá trochu déle, ale pokud budete chtít při vybitém telefonu najít místo, kam se máte rychle dostat, můžete se na hodinky spolehnout. Jinak se GPS používá pro záznam trasy u zaznamenaných cvičení, pro úsporu energie ji však můžete v natavení deaktivovat. Stejně jako Bluetooth nebo Wi-Fi.



Další aplikace stáhnete pohodlně z Galaxy Storu v telefonu nebo už méně pohodlněji přímo z hodinek přes Wi-Fi

Celkově vzato se ani s pohledem na aplikace nic velkého nezměnilo. Aplikací je zase o něco více než dříve, ale možná dá problém najít tu pravou. Každopádně se můžete těšit na celou spoustu ciferníků (bezplatných i placených) či na aplikace známé z telefonů, např. Strava, Endomondo, Uber či na naší čtečku článků ze Žive.cz.

Poměr výkon/cena není příliš lákavý

Po třech týdnech používání mám na hodinky jasný názor, který jsem nastínil již na začátku článku. Pokud by měly hodinky potřebné certifikace na měření krevního tlaku a EKG a navíc jako první model v Česku zvládaly platby Samsung Pay, byla by to trefa do černého. Jenže takto máte před sebou hodinky, které mají navíc jen detekci pádů, kterou (pevně doufáme) nikdy nebudete muset využít. Mezi další změny patří lepší monitoring běhu, měření Vo2 MAX a detailní statistiky naměřeného spánku. A to je prostě málo...

Jenže, Samsung hodinky nacenil tak, jako by všechny výše uvedené funkce Watch3 zvládaly již od vybalení z krabice. 41mm verze startuje na částce 11 490 Kč (ve stříbrné a bronzové), námi testovaná 45 mm varianta (černá a stříbrná) je ještě o tisícovku dražší. LTE verze s eSIM pak v Česku stojí 13 500 Kč! Za originální řemínky pak zaplatíte 2 tisíce (kožený), resp. poloviční částku při pořízení řemínku silikonového, který se více hodí na sport. Výměna řemínku je otázka půlminuty.

V poměru výkon/cena tak mnohem lépe vychází 44mm verze hodinek Watch Active2, která v Česku vychází na necelých 8 tisíc. A mnoho funkcí z Watch3 u nich skutečně nepřijdete... starší model hodinek navíc brzy obdrží update, který přinese detekci pádů a měření Vo2 MAX, takže rozdílů bude brzy skutečně jen pramálo. Hodinky Galaxy Watch3 jsou skvělým doplňkem, jejich potenciál však u nás zůstal nevyužit.

Plusy:

designově povedené hodinky, pohodlně se nosí na zápěstí

při měření spánku v noci na zápěstí netíží

skvělý Super AMOLED displej s otočnou lunetou

detailní analýzy běhu a spánku

nově změří Vo2 MAX a detekují pády

zvýšená odolnost 5 ATM a MIL-STD810G

podpora Bluetooth a Wi-Fi

GPS navigace s offline mapami v hodinkách

Minusy: