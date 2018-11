VYZKOUŠENO: V režimu Samsung DeX jsme rozjeli Linux. Možnosti jsou omezené

Režim Samsung DeX rozjede mobilní aplikace na velkém monitoru, v přehlednějším rozhraním a s pohodlným ovládáním pomocí klávesnice a myši. Režimu se nepřezdívá „desktopový“ pro nic za nic. Samsung DeX nicméně nedávno povýšil na další úroveň, Samsung totiž po roce odkladů konečně zpřístupnil režim, v němž si v DeXu spustíte upravený Linux Ubuntu. I když se zatím jedná o betaverzi, otevírá se spousta nových možností.

Instalujeme Linux do Galaxy Note 9

Samsung zatím betaverzi aplikace DeX on Linux zpřístupnil pouze pro Galaxy Note 9 a Galaxy Tab S4, my jsme si ji vyzkoušeli u prvního zmiňovaného modelu. U tabletu se totiž zatím citelně naráží na limity operační paměti. Pokud se chcete do betatestování zapojit i vy, podívejte se do našeho staršího článku. Jakmile vám přijde schvalovací e-mail, stačí potvrdit beta testovaní na vámi uvedeném Gmailu, a do Galaxy Note 9 si z Google Play můžete následně stáhnout neveřejnou aplikaci Linux on DeX.

Aplikace má pár MB, po přihlášení k Samsung účtu si uvnitř ní vytvoříte vlastní zabezpečený kontejner, do kterého nahrajete Image Ubuntu. Tu si můžete stáhnout v počítači, nahrát přes kabel a nalinkovat jeho umístění do aplikace, nebo přímo přes aplikaci. Má 3,6 GB, takže určitě přes Wi-Fi. Samotná systémová image je konkrétně dva roky staré Ubuntu 16.04 LTS, jiné image Linuxu zatím nefungují (telefon vás varuje o nepodporovaném formátu), do budoucna se však počítá i s dalšími distribucemi.

Po vytvoření vás čeká jedno výrazné rozhodnutí, a to, jak moc se může Linux ve vaší paměti rozrůst. Minimálním základem je 10 GB, maximum je pak dle volné paměti. U 512GB Galaxy Note 9 se nemusíte bát vyšších hodnot, u základní 128GB verze však bude už muset trochu zapřemýšlet. Pro běžné kancelářské úkony vám však 10 GB bude plně postačovat.

Terminál v telefonu, Linux v DeXu

Ubuntu od Samsungu má svůj Terminál k dispozici samostatně i přímo v telefonu. Pokud vám bude stačit „příkazový řádek“ Linuxu, můžete si jej z aplikace přímo spustit, a provést v něm nezbytné úkony. Pokud potřebujete grafickou podobu Linuxu, musíte v telefonu spustit DeX. A to, buď přes dokovací stanici DeX Station a DeX Pad, nebo přes samostatný DeX Cable. Displej pak může sloužit jako nouzový touchpad. Linux on DeX je v systému veden jako samostatná aplikace ke spuštění.

Samotné Ubuntu tedy běží na Android Kernelu a to přímo uvnitř uživatelského rozhraní Androidu (podobně jako skrtipt Crouton o Chromebooků). Je uvnitř zabezpečeného kontejneru, který je kompletně oddělen od zbytku systému, a to se dvěma výjimkami. Mezi DeXem a Ubuntu je sdílený clipboard, který umožní rychlé kopírování odkazů a textů. Složka LoD_Share je zase viditelná mezi oběma systémy. Pokud chcete přistupovat k datům z DeXu a Ubuntu, nahrajte je právě zde.

Ubuntu v betaverzi však funguje trochu jinak, než jste zvyklí. V prvé řadě chybí kompletní nabídka System a Places, které nemají odpovídající náhradu. V systému tak vlastně vůbec nic nenastavíte. Jakékoliv pokusy o instalaci alternativních aplikací pro stahování softwaru či pro otevření nastavení selhaly. Přes příkazový řádek sice můžete stáhnout různé balíčky, pokud však vyžadují nějaké speciální oprávnění či přístupy k dalším funkcím, v Terminálu se vždy objeví chyba, která odkazuje na „nedokončenou konfiguraci prostředí“ nebo na „nefunkční start serveru X“. Změnit nelze ani layout klávesnice.

Zatím jen pro vývojáře

V systému také chybí podpora hardwarové akcelerace, takže na nějaké herní vyžití (mimo „her“ pro Terminál) rovnou zapomeňte. Přehrávaná YouTube videa ve Firefoxu se však přehrávají plynule. V Ubuntu dokonce chybí i Power Options, není tedy možné jej vypnout či restartovat. Když jej zavřete, image uloží svůj stav a nahraje jej po opětovném spuštění. Dynamický start a stop můžete naštěstí narušit příkazem sudo pkill -u root, který Ubuntu skutečně, byť dost nestandardně, ukončí. Rootovský uživatel dextop má své vlastní heslo secret.



K Terminálu Ubuntu se dostane přímo z telefonu bez potřeby spuštěného DeXu

V základní aplikační výbavě vyčnívá software pro vývojáře - IntelliJ IDEA, OSS Dev a Geany, samozřejmě nechybí i další základní systémové aplikace. Podle zpráv z internetu má fungovat i Android Studio, v němž je možné vytvořit či otevřít projekt, spustit jej a „vybuildovat“ testovací verzi. Debug přímo na připojeném telefonu zatím žádný z uživatelů nezprovoznil, tak třeba se dočkáme v budoucnu. Mohl by však stačit přesun do adresáře LoD_share a ruční instalace balíčku na displeji Notu 9 vloženého v DeX Padu.





A takto již vypadá spuštěné Ubutu 16.04 LTS v DeXu

O doinstalaci dalších aplikací se stará málo přehledný Synaptic Package Manager. Ani po instalaci však nemáte jasno, zda daný software skutečně rozjedete. Samotný systém není dvakrát plynulý, při načítání náročnějších aplikací se načekáte. Jeho stabilita však byla slušná. Na problémy s RAM jsem při běžném používání nenarazil, až tehdy, když jsem chtěl nahrávat, co se děje na obrazovce. Ubuntu informovalo o kritické nízké paměti a následně se po chvíli zastavilo.

Linux on DeX je v prvé řadě cílen zejména na vývojáře:

Na nějaké ultranáročné operace to tedy není, na druhou stranu, v Blenderu můžete renderovat jednodušší objekty. Trvá to sice desetkrát až patnáctkrát déle, než na počítači, výsledky z obou jsou však bez vizuálních rozdílů. Pokud v DeXu děláte náročnější úlohy (programování, spouštění několika aplikací najednou, apod.), v DeX Padu se automaticky spouští větráček, který telefon dochlazuje.

Závěrem

V současné fázi je Linux on DeX v rané betaverzi. Samsung až do ledna sbírá zpětnou vazbu od uživatelů, kterou následně promítne do aktualizované verze Linux on DeX. Je škoda, že však již nyní výrobce neposkytuje alespoň betaverzi podpory, příp. ucelené informační centrum, kde zjistíte, co v Ubuntu funguje, a co co ještě ne...



Výsledek snažení komunity - Ubuntu si můžete zobrazit i bez spuštění DeXu (návod zde)

Zatím si tak musíte pomoci tímto vláknem na xda-developers, kde toho zatím moc není, nebo Redittem, kde je pro Linux on Dex vyhrazeno celé samostatné fórum. Potenciál zde tedy je, ovšem pro odladění chyb a přidání dalších možností systému je třeba další vývoj aplikace. A poté by se Linux on DeX mohl zpřístupnit i dalším uživatelům.

Plusy:

desktopový režim DeX dostává daleko větší smysl

lze nastavit, jak moc má Linux ukousnout z paměti telefonu

vývojáři aplikací mohou vyvíjet přímo v Ubuntu v DeXu

Android a Ubuntu sdílejí clipboard = jednoduché kopírování

přístup z DeXu a Ubuntu k souborům ve složce LoD_Share

potenciál do budoucna? Obrovský

Minusy: