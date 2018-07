Z drobných změn se donekonečna vyžít nedá. Samsungu klesly prodeje Galaxy S9

Samsungy Galaxy S9 se zřejmě neprodávají tak, jak se původně očekávalo. Samsung svá prodejní čísla sice oficiální cestou nezveřejňuje, ovšem jihokorejské zdroje toho často ví více, než zbytek světa. A podle serveru The Bell dodal Samsung od dubna do června na trh „pouze“ 9 milionů Galaxy S9 a S9+. V prvním čtvrtletí přitom dodávky překonaly 10,2 milionů kusů.

S ohledem na prodeje konkurenčních Huawei P20 a P20 Pro, kterých se podle nedávných statistik prodalo 6 milionů kusů, se stále jedná o velmi dobré prodejní výsledky. Ovšem, právě výsledky ve druhém čtvrtletí jsou indikátorem toho, že se „eskům“ mohlo dařit o něco lépe. Historicky je to totiž právě druhé čtvrtletí, v němž jsou prodeje modelů řady Galaxy S nejvyšší. Loni na konci Q2 měl Samsung jasno v tom, že na trh dodal celkem 21,2 milionů Galaxy S8 a S8+, tj. o dva miliony více, než u Galaxy S9. Ještě o rok dříve se jen ve druhém čtvrtletí prodalo 15,6 milionů Galaxy S7 a S7 Edge.

Samsung Galaxy S9 je prvním „eskem“, kterého se ve čtvrtletí druhém prodalo méně, než ve čtvrtletí prvním

Prodejnost Galaxy S9 a Galaxy S9+ by v následujícím čtvrtletí měla ještě o něco poklesnout. Na trh se dostanou zařízení dalších značek, v září pak nové iPhony. V celkové prodejnosti smarphonů značky Samsung se však očekává výrazné zlepšení, které přinese chystaný Galaxy Note 9. U něj si Samsung vytyčil prodejní cíl 12 milionů kusů. A to jen do konce roku 2018.

Příští rok chce Samsung výrazně těšit z prodejů jubilejního Galaxy S10 a skládacího Galaxy X. A očekávají se změny skutečně významné, z pohledu hardwaru, softwaru i samotného designu. V opačném případě totiž riskuje Samsung daleko větší propady prodejů...

Samsung láká na premiéru tabletofonu Galaxy Note 9:

Zdroj TheBell