Začíná nulou protože si moc nevěří? Samsung v tichosti oznámil Galaxy A01

Samsung dnes představil základní model řady Galaxy A, který má vskutku netradiční označení Galaxy A01. Vyplnily se tak dřívější spekulace. Jihokorejci tak budou vůbec poprvé nabízet smartphone, jehož označení bude začínat nulou. Na první pohled to vypadá, že si Samsung s novým „áčkem“ moc nevěří, když k němu nevydal ani tiskovou zprávu. Smartphone však nabídne slušný základ, a bude u něj hodně záležet na koncové ceně.

Samsung Galaxy A01 katalog rozměry a hmotnost: 146 × 70 × 8,3 mm

displej: 5,7", kapacitní, 720 × 1 560, 301 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy A01 je celoplastový telefon s rozměry 146 × 71 × 8,3 mm. Většinu přední strany vyplňuje 5,7" displej typu Infinity-V, v jehož výřezu se nachází 5MPx kamerka. Na výšku protažený LCD panel dostal rozlišení HD+. Na zádech je připraven duální fotoaparát. 13MPx hlavnímu snímači se světelností F2.2 sekunduje 2MPx kamerka pro rozmazání pozadí.

Samsung před pár dny představil vybavenější Galaxy A51:

Samsung u telefonu neuvádí přesný čipset, jen to, že se jedná o osmijádro v konfiguraci 4 × 1,95 GHz + 4 × 1,45 GHz. Operační paměť bude pouze 2GB, interní 16GB paměť si rozšíříte microSD kartami až o dalších 512 GB. Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, na spodní hraně bude zřejmě přítomen microUSB konektor. Telefon se do prodeje dostane jako plnohodnotný Dual SIM, v jednom šuplíčku budou dva sloty pro SIM a samostatná pozice pro paměťovku. Do prodeje se Galaxy A01 dostane v černé, modré a červené.

Zdroj Samsungmobilepress