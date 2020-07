Žádné překvapení nebude. Samsungu unikly rendery skládacího Galaxy Z Fold 2

Sérii masivních úniků novinek od Samsungu pro druhou polovinu roku až dosud odolával. Nakonec však i rendery skládacího Galaxy Z Fold 2 unikly na internet s předstihem, takže Samsungu na akci Galaxy Unpacked 2020 nezbude žádné překvapení. Uniklé rendery v černé a bronzové barevné variantě potvrzují dřívější spekulace. Nová generace skládacího hybridu dostane větší vnější displej a na zádech nabídne trojitý fotoaparát.

V zavřeném stavu si Galaxy Z Fold 2 zachová rozměry „dálkového ovladače“, vnější displej však konečně vyplní většinu čelní plochy, takže se selfie kamerka přesune do průstřelu. Trojitý fotomodul na zádech bude zřejmě nějaký ten milimetřík vystupovat z těla telefonu, vizuálně má být téměř stejný jako u řady Galaxy Note20.

Čtečka otisků prstů zřejmě zůstane v bočním zmakycím tlačítku, z vnější strany pantu nebude chybět logo výrobce. Vnitřní skládací panel přijde o masivní výřez, který bude bude nahrazen subtilním průstřelem. Na fotkách jej můžete vidět u horní hrany v pravé části skládacího displeje. Jeho součástí by měla být i vrstva UTG skla, zatím však nevíme, zda jej opět nebude kryt plastová fólie. To je istatně to největší překvapení blížící se akce Galaxy Unpacked 2020. Bude displej Galaxy Z Fold 2 odolnější, u véčka Galaxy Z Flip?

Redakční představení první generace Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj MySmartPrice