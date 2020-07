Základní specifikace tabletu Galaxy Tab S7+ unikají měsíc před premiérou

Samsung si na 5. srpna připravil velkou akci Galaxy Unpacked, na které, mimo jiné, ukáže i nové tablety řady Galaxy Tab S7. A větší „plusový“ tablet se zatím rýsuje dost nadějně. Podle zdroje dostane novinka 12,4" Super AMOLED panel s rozlišením 2 800 × 1 752 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jemnost je v tomto případě 266 ppi, což znamená, že i přes větší rozlišení nebude mít tablet jemnější displej než loňský Galaxy Tab S6. Menší verze tabletu osazená 11" zobrazovacím panelem by měla mít jemnost okolo 300 ppi.

Do útlého kovového těla se dostane 10 090mAh baterie, která má podporovat až 45W kabelové dobíjení. Na zádech bude připraven duální fotoaparát (13 + 5 MPx) a zřejmě také pozice pro bezdrátové nabíjení pera S Pen. To by se mohlo naučit nové kousky, např. gesta z řady Galaxy Note10 nebo funkci ukazovátka, která se má poprvé objevit u řady Galaxy Note20. Výkon tabletu obstará nedávno představený Snapdragon 865+, který jako první mobilní čipset prolomil magickou hranici 3GHz. Čipset se také opírá o 10% nárust grafického výkonu oproti základnímu Snapdragonu 865.

U tabletu se očekává 6 nebo 8GB RAM a 128 nebo 256GB interní úložiště, samozřejmě doplněné microSD kartami. U verze s nanoSIM kartou můžeme počítat s LTE a volitelně i s 5G, ovšem pouze frekvencemi pod 6 GHz. S milimetrovými vlnami se ve výbavě přidruženého 5G modemu nepočítá. Uvnitř tabletu má být k dispozici Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5.

Galaxy Tab S7 bude nástupcem loňského Galaxy Tab S6:

Zdroj Sammobile