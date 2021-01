Základní výbava se slušnou baterií. Samsung v tichosti oznámil Galaxy A02

Když se představují ty nejníže postavené telefony, nečekejte žádné fanfáry. To platí i o Galaxy A02, který byl ve vší tichosti vystaven na thajských stránkách Samsungu. S největší pravděpodobností se jedná o to nejlevnější, co letos jihokorejský výrobce ve svém portfoliu smartphonů nabídne. Výbava je velmi ořezaná, můžete se však opřít alespoň o baterii s kapacitou 5 000 mAh. A tu v segmentu nejlevnějších telefonů zase až tak často nevídáme.

Celoplastový smartphone dostal do výbavy 6,5" PLS TFT displej s rozlišením HD+ a výřezem pro 5MPx selfie (F2.0). Na zádech jsou připraveny dva fotoaparáty - hlavní 13MPx snímač a 2MPx makro. I to však stačí k tomu, aby telefon dokázal nahrávat Full HD videa s 30 fps. Pod zadním krytem je umístěna nevyměnitelná 5 000mAh baterie, kterou dobijete přes microUSB konektor výkonem 7,75W.

Výpočetní výkon obstarává čtyřjádrový čipset MediaTek MT6739W, grafické zpracování zajišťuje adaptér PowerVR Rogue GE8100. K telefonu s 2GB operační pamětí je přidruženo 32GB úložiště, v případě 3GB RAM se interní paměť rozroste na dvojnásobek. Do společného šuplíku se dvěma nanoSIM kartami můžete do samostatné pozice vložit až 1TB microSD kartu. Ve výbavě dále nechybí sluchátkový jack, LTE, GPS, Wi-Fi b/g/n ani Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy A02s katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 6,0", kapacitní TFT LCD, 720 × 1 520, 280 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 450 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

Smartphone s Androidem 10 a grafickou nadstavbou One UI 2 se v Thajsku brzy dostane do prodeje, v přepočtu, za 2 100 Kč. Telefon bude nabízen v černé, modré, šedé a v červené. Do Česka se telefon zřejmě nedostane, protože se u nás bude nabízet „esková“ verze Galaxy A02s. Jeho cena je sice téměř dvojnásobná, za to však dostanete rychlejší dobíjení, výkonnější osmijádrový čipset a jeden objektiv navíc.

První prohled na stále se prodávající Galaxy A20s:

Zdroj Samsung