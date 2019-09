Zalíbí se i ženám. Testujeme chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung představil novou generaci svých fitness hodinek v srpnu, pár dní před oznámením tabletofonů řady Galaxy Note10. A právě v USA jsme si hodinky mohli poprvé osahat, byť na nějaké sáhodlouhé zkoušení to rozhodně nebylo. S odstupem několika týdnů nám hodinky dorazily do redakce, a my se s vámi můžeme podělit o naše první dojmy z krabicové verze hodinek.

EKG je připraveno, čeká se na certifikaci

Hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 jsou nástupce první generace Watch Active, kterou jsme otestovali letos v březnu. Nástupce bude k dostání ve dvou velikostech těla. Do redakce nám dorazil 44mm model, alternativně bude k dispozici i menší 40mm varianta. U námi testovaného modelu je připraven 1,4" kruhový AMOLED displej s rozlišením 360 × 360 pix a podporou režimu Always On.



Hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 nám na testování dorazily v růžovo-zlaté barevné variantě. A ta se zalíbí převážně dámskému osazenstvu

Hliníkové tělo hodinek se pyšní zvýšenou odolností IP68 a MIL-STD810G, o tom, že s hodinkami můžete (v rozumné míře) do vody svědčí i režim Vodní zámek, který uzamkne dotyky na displej pod vodní hladinou, která by si jinak s displejem „dělala co chtěla“. Na okraji displeje se nachází „digitální luneta“, která se hodně blíží svému mechanickému předchůdci u hodinek Galaxy Watch. Vibrace jsou podobné jako mechanická cvakání lunety, jen mohla být funkce aktivní hned od začátku. Přes Nastavení - Rozšířené - Dotykový rámeček - Zapnuto najde funkci málokdo.

Redakční první dojmy z hodinek Samsung Galaxy Watch Active 2:

O doplňkové ovládání se na pravém boku starají dvě tlačítka. Menší kruhové přepíná mezi ciferníkem a hlavní nabídkou, obdélníkové slouží pro návrat o úroveň zpět. Můžeme si na něm také všimnou odlišného materiálu, a to proto, že se bude jednat o druhou elektrodu potřebnou pro EKG. Ta primární je umístěna na vnitřní straně hodinek. Smutnou zprávou je však to, že EKG na hodinkách (včetně detekce pádů) zatím není k dispozici. Čeká se na nespočet schvalovacích procesů, šušká se, že v USA se funkce schválí začátkem příští roku, v Evropě zřejmě schvalovací proces potrvá ještě o o pár měsíců déle.



Detaily - boční tlačítka, měřič srdečního tepu a (zatím nefunkční) EKG, silikonový řemínek s provlékacím očkem v univerzální velikosti M/L

Alespoň, že na spodní straně zůstal zachován měřič srdečního tepu. A protože na kovovém těle najdete i reproduktor a mikrofon, můžete se těšit i na vyřizování hovorů ze zápěstí, třeba při řízení auta. Hodinky na zápěstí působí pohodlně, zápěstí se pod nimi nepotí ani nijak vyloženě netíží. Dostal jsem k nim řemínek ve velikosti M/L, který taktak stačil na mé útlé zápěstí. Co mi osobně nevyhovuje, je růžovo-zlatá barevná varianta, která je prvoplánově učena pro ženy. Já bych dal raději přednost černé nebo šedé, ovšem dámskému osazenstvu v mé blízkosti se barva hodinek velmi zamlouvala.



V základní krabici najdete mimo hodinek ve zvolené barvě i tuto nabíjecí stanici. Do kolébky položíte záda hodinek, kabel poté zapojíte do síťového adaptéru nebo do USB portu počítače. Uvnitř 44mm těla se nachází baterie o kapacitě 340 mAh

Základní krabička hodinek je pěkný střízlík. Najdete v ní pouze bezdrátovou nabíjecí stanici zakončenou konektorem USB-A a uživatelskou příručku. Nedočkali jsme se tedy, ani síťového adaptéru, ani druhého silikonového řemínku.

Dvoujádro, Tizen a tikající ciferníky

Výpočetní výkon dodává dvoujádrový čipset Exynos 9110 se 768MB RAM a 4GB úložištěm. Interní paměť hodinek je 4GB, skutečný volný prostor je po započtení systémové ROM s Tizenem pouze 1,5GB. Prostředí vypadá hodně podobně jako u dřívějších chytrých hodinek od Samsungu. Ciferník můžete vyzměnit za jiný, příp. upravit ten stávající. A to včetně intenzity tikání u analogových ciferníků, tikání vypnete až přes mobilní aplikaci.



Správcovský aplikace Galaxy Wearable, ve které si můžete upravit ciferníky i do těch nejmenších detailů nebo si do hodinek stáhnout nové aplikace

Hodinky umí měřit 39 druhů aktivity, přičemž sedm z nich lze aktivovat automaticky (běh, chůze, jízda na kole, plavání, veslovací trenažér, eliptický trenažér a dynamický trénink), takže se zaznamenají, i když zapomenete stisknout tlačítko Start. Sledovat lze také kvalitu spánku a hladinu stresu. Hodinky připojíte k telefonu prostřednictvím správcovské aplikace Galaxy Wearable, kde si vyšperkujete ciferníky podle sebe, stáhnete nové aplikace, upravíte notifikace, změníte nastavení hodinek nebo zjistíte aktuální stav baterie.





Takto vypadá uživatelské rozhraní hodinek Galaxy Watch Active 2

Hodinky Galaxy Watch Active 2 vstupují na český trh 20. září, a to ve třech barevných variantách (růžová, černá, stříbrná) a ve dvou velikostech. 40mm varianta vychází na 7 490 Kč, model se 44mm tělem pak na 7 990 Kč. V rámci předobjednávek, které běží až do zítřka, můžete k hodinkám zdarma získat duální bezdrátovou nabíjecí podložku EB-P5200 v hodnotě 1 890 Kč.