Záplava nových Samsungů. V první půlce roku půjde na trh hned 9 nových „áček“

Samsung již za týden představí novou modelovou řadu Galaxy M, která debutuje v Indii, odkud by se měla brzy dostat do zbytku světa. Jihokorejci se však u této trojice nezastaví, a svými novinkami doslova zahltí střední třídu. Jen v první polovině roku má Samsung představit hned devět (!) nových „áček“. Samsung se tak zřejmě vrátí ke strategii z dob minulých, kdy na trh chrlil doslova jeden model za druhým.

Samsung chce řadu Galaxy A opět „nabít“ novými technologiemi, což výrobce odstartoval již v loňském roce, kdy uvedl na trh třífoťákový Galaxy A7 (2018) a Galaxy A9 (2018) se čtyřnásobným zadním fotoaparátem. Všech devět připravovaných modelů řady Galaxy A má Samsungu pomoci na trzích, kde se řadě Galaxy zatím moc nedaří. A to platí zejména o Indii a Číně. Smartphony mají dostat displeje s průstřelem, optickou čtečku otisků a také slušnou cenovku. A je to právě koncová cena, díky které jihokorejci na zmiňovaných trzích nedokáží ostatním, zejména čínským, výrobcům příliš konkurovat.

Modelové názvy připravovaných Samsungů řady Galaxy A:

SM-A105

SM-A202

SM-A205

SM-A260

SM-A305

SM-A405

SM-A505

SM-A705

SM-A905

Do Evropy se naštěstí všechny modely najednou nedostanou. Očekáváme jedno základní „áčko“, jeden středně vybavený model a pak minimálně dva nejvybavenější - SM-A705 a SM-A905. Ty by mohly být oznámeny již za pár týdnů. 20. února Samsung navíc oznámí nejnovější modelovou řadu Galaxy S10, zatím to vypadá, že nám jihokorejci letos, z pohledu testování smartphonů, nedají moc oddychnout.

Představení Galaxy A9 (2018) se čtyřnásobným zadním fotoaparátem:

