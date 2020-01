Zapomeňte na Galaxy S11. Samsung v roce 2020 uvede do prodeje Galaxy S20

Všechny dosavadní spekulace byly podle všeho chybné. Tedy, nikoliv obsahově, ale spíše fakticky. Nástupci letošních modelů řady Galaxy S10 zřejmě nebudou modely Galaxy S11e, Galaxy 11 a Galaxy S11+, ale modely řady Galaxy S20. Samsung chce podle všeho za dosavadními modely řady Galaxy S10 udělat tlustou čáru a začít úplně od začátku. A diametrálně odlišné značení má být prvním krokem, jak se oprostit od minulosti.

Podle zakladatele pouzder značky Schnail se budou letošní tomodely řady Galaxy S nazývat Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra. Nejmenší model nabídne 6,2" displej, zlatý střed bude osazen 6,7" Dynamic AMOLEDem, nejvyšší model doplněný přízviskem „Ultra“ bude lákat na obří 6,9" zobrazovací panel.

S11e → S20 ✔

S11→ S20+ ✔

S11+ → S20 Ultra ⁇

“Ultra” is just one of the possibilities, there are other options, to be confirmed,and What word do you think is best?