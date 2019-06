Zářná budoucnost? Samsung si patentoval smartphone s rolovacím displejem

Sázka na skládací Galaxy Fold zatím nevyšla úplně podle představ (Samsung ještě nedokončil všechny potřebné úpravy), jihokorejský výrobce však již dříve oznámil, že skládací Fold není jedinou konstrukcí, kterou chce přetavit do reality. Výrobce tak koketuje s další roztodivnou konstrukcí. Sice zatím v rovině patentů, ale i tak vypadá design futuristického smartphonu řady Galaxy dost netradičně.

Samsung si podle zdroje u WIPO (World Incellectual Property Office) patentoval smartphone s rolovacím displejem, a to již loni v listopadu. Patent byl však zveřejněn až v uplynulých dnech. Na náčrtech vidíme displej, který se bude roztahovat vertikálním směrem. Nečekejte však žádný gumový displej nebo nějakou mimozemskou technologii. Část displeje bude schovaná v těle smartphonu, a vysune se až v případě potřeby po stisknutí bočního tlačítka.

Patent počítá s tím, že by výrobce o přidanou část displeje obohatil čtyř až šestipalcové smartphony, větší zobrazovací plocha by mohla přijít vhod při sledování filmů nebo při práci s mobilními mapami. Některé z aplikací by mohly vysunutí samy iniciovat, pokud vyhodnotí, že na větší ploše displeje bude mít uživatel daleko více možností. Počítáme však s tím, že chování automatického vysouvání při spouštění aplikaci by měl v rukou sám uživatel telefonu.

Představení Samsungu Galaxy Fold:

Zatím se však jedná pouze o patent, takže není známo, zda už Samsung v této oblasti vyrobil nějaké prototypy, nebo se o konceptu „baví“ jen na papíře. Další skládací zařízení od Samsungu by mohly spatřit světlo světa letos v listopadu na vývojářské konferenci Samsungu. Právě na té loňské jihokorejci poprvé zmínili skládací hybrid Galaxy Fold.

Zdroj Letsgodigital